Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Trao đổi với PV báo Dân Việt, một phụ huynh có con học Trường THCS Hải Bối, xã Vĩnh Thanh, Hà Nội phản ánh đoạn đường trước cổng trường học thuộc thôn Cổ Điển làm dang dở gây khó khăn, nguy hiểm cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

"Đoạn đường này dài khoảng 700m bắt đầu sửa chữa từ tháng 5 đến nay. Ngày bình thường đoạn đường đã gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh đưa con em đi học. Hai ngày qua do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi khiến con đường càng gây nguy hiểm khi nước ngập các ổ voi, hố ga không nắp đậy", phụ huynh này chia sẻ.

Đoạn đường trước cổng Trường THCS Hải Bối gây nguy hiểm cho giáo viên và học sinh.

Nước chảy siết như suối.

Cũng theo thông tin từ phụ huynh, đây là đoạn đường đông dân, là con đường đến trường của học sinh 3 trường là Trường Mầm non Hải Bối, Trường Tiểu học Hải Bối và và Trường THCS Hải Bối. Riêng Trường THCS Hải Bối đã có hơn 1.500 học sinh.

"Cứ ngày mưa ngập là mọi người lại lo thon thót khi đi qua. Ngày nào học sinh đi học cũng vất vả, đá trơn trượt. Trẻ con đi bộ rất sợ. Chiều 30/9, một cô giáo của trường đã bị ngã tại hố ga này và phải phụ huynh, lao công hỗ trợ kéo lên. Không ít giáo viên, học sinh cũng bị ngã ở hố ga không nắp đậy này", phụ huynh nói và mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn thành con đường cho học sinh yên tâm đi học.

Đoạn đường trước cổng trường đang làm dở gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên. Clip: NVCC

Liên quan đến phản ánh trên, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Quang Đặng, Chủ tịch xã Vĩnh Thanh, Hà Nội xác nhận đoạn đường đang được xây dựng.

"Thi công ống cống phải đào sâu xuống 7m rồi làm đường điện, đường nước nên cần thời gian. Trong khi đó, đây là đường cải tạo chứ không phải là đường mới. Thi công chỉ được làm trong khoảng thời gian nhất định, sau đó lại phải dừng lại cho học sinh đi học, người dân đi lại. Ngoài ra, do công trình cải tạo sửa chữa nên trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề cần xử lý", ông Đặng thông tin.

Theo Chủ tịch xã Vĩnh Thanh: "Hôm qua (30/9), tôi đã trực tiếp đi kiểm tra tình trạng đoạn đường này và cho xử lý những chỗ gây nguy hiểm. Chúng tôi phấn đấu đến hết năm nay sẽ xây dựng xong".