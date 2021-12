Doanh nghiệp bất động sản cùng Bình Dương đẩy mạnh khôi phục kinh tế sau dịch

Các nhà đầu tư yên tâm tái sản xuất, mở rộng đầu tư; các dự án bất động sản tiếp tục triển khai trở lại là những tín hiệu minh chứng cho việc hồi phục kinh tế. Thành quả này là nhờ vào các chính sách hợp lý của chính quyền Bình Dương cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông và mạng lưới khu công nghiệp đã được quy hoạch và triển khai bài bản trước đây.

Kinh tế Bình Dương phục hồi sớm...

Trong khi FDI tại một số địa phương lân cận lao dốc vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dòng vốn này vẫn chảy mạnh vào Bình Dương. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19, Tỉnh vẫn thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn đầu tư FDI. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới là 44 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 482 triệu USD và 23 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký tăng hơn 799 triệu USD; số dự án góp vốn, mua cổ phần là 81 dự án với tổng vốn đầu tư 225,4 triệu USD. Đáng chú ý, sau thời gian Tỉnh trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 15/9 đến nay đã thu hút thêm 14 triệu USD vốn đầu tư FDI.

Theo khảo sát mới đây của CBRE, do ảnh hưởng của Covid-19 khiến nhiều dự án bị trì trệ, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung sản phẩm bất động sản tại TP.HCM. Thêm nữa, sự khan hiếm quỹ đất khiến giá bất động sản TP.HCM luôn ở mức rất cao. Tuy nhiên, TS. Trần Nguyễn Minh Hải, Chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết nhờ đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh và nhiều chính sách chủ trương ủng hộ phát triển kinh tế khiến thị trường bất động sản Bình Dương đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Bất động sản Bình Dương đang được tìm kiếm nhiều nhất tại thị trường phía Nam, trong quý 2/2021 đã tăng 23% so với quý 1/2021.

Ghi nhận thực tế, hàng chục công trình giao thông, xây dựng tại Bình Dương đang tăng tốc thi công trở lại sau khi đáp ứng đủ các tiêu chí về phòng chống dịch Covid-19.

Dự án Astral City có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã nhanh chóng triển khai trở lại công việc với cường độ cao có khi lên đến 3 ca/ngày, áp dụng mô hình "3 tại chỗ" nhằm vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đẩy nhanh tiến độ thi công. Doanh nghiệp này đang đồng hành cùng chính quyền Bình Dương khôi phục các hoạt động xây dựng và kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Dự án Astral City đẩy nhanh tiến độ thi công lên đến 3 ca/ngày

Được biết, bên cạnh Astral City, PDR đang tiếp tục phát triển dự án Bình Dương Tower, có diện tích 44.677,4 m2, tọa lạc tại trung tâm đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, giao nối với Đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13, cách Khu công nghiệp VSIP 1 km, Khu công nghiệp Việt Hương 3km, Trung tâm thương mại Aeon Mall 1,8km và Bệnh viện quốc tế Bình Dương 1,5km.

Theo thông tin mới nhất, PDR hiện đang cùng các đơn vị uy tín đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án. Trong tương lai, Bình Dương Tower sẽ trở thành dự án căn hộ cao 39 tầng bao gồm gần 5.334 căn hộ ở, 128 căn shophouse, 17 căn nhà ở liền kề thấp tầng và biệt thự.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 11.500 tỷ đồng và thời gian bàn giao căn hộ vào cuối quý 3/2024.



Trong giai đoạn sắp tới, PDR sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào thị trường bất động sản nhà ở và khu công nghiệp của Bình Dương với tổng mức đầu tư dự kiến từ 5 – 10 tỷ USD. Giá trị đầu tư đáng kể này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt trội của thị trường bất động sản tại đây.

Theo phân tích của các chuyên gia, so với vàng, chứng khoán hay các kênh đầu tư khác thì bất động sản vẫn là nơi gửi gắm dòng tiền an toàn nhất. Đặc biệt là sau biến cố đại dịch Covid-19, nhiều người nhận ra việc để dòng tiền đứng yên, hay đầu tư vào các lĩnh vực khác tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với bất động sản.

Với tiềm năng hiện có cùng những chính sách hồi phục kinh tế của chính quyền Bình Dương và sự tập trung đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản, thị trường bất động sản Bình Dương đang quay lại đường đua và hy vọng sẽ hồi phục nhanh chóng. 'Thủ phủ công nghiệp' hứa hẹn sẽ tiếp tục xuất hiện những công trình lớn đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của kinh tế, xã hội.