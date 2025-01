Doanh nghiệp bất động sản Viglacera lý giải khi báo lãi trước thuế quý 4 gấp hơn 54 lần cùng kỳ? Doanh nghiệp bất động sản Viglacera lý giải khi báo lãi trước thuế quý 4 gấp hơn 54 lần cùng kỳ?

Trong biên bản giải trình, lãnh đạo Viglacera cho biết, khoản lãi trong quý tăng mạnh do bất động sản công nghiệp và nhóm gạch ốp lát tăng mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời, nhóm kính đã giảm được lỗ so với quý 4/2023.

Viglacera báo lãi quý 4/2024 tăng hơn 5.000% Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.727 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 121% lên hơn 1.249 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp tăng từ 18,7% lên 33,5%. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 4 lần cùng kỳ lên 24 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm gần 12% về còn 78,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18% về còn 219 tỷ đồng. Chỉ riêng chi phí bán hàng tăng 40% lên 293 tỷ đồng. Cuối cùng, Viglacera ghi nhận lợi nhuận trước đạt 726 tỷ đồng, gấp 54,6 lần so với quý 4/2023. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang lãi, tương ứng chuyển từ lỗ hơn 48,5 tỷ đồng thành lãi hơn 547,1 tỷ đồng. Trong biên bản giải trình, lãnh đạo Viglacera cho biết, khoản lãi trong quý tăng mạnh do bất động sản công nghiệp và nhóm gạch ốp lát tăng mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời, nhóm kính đã giảm được lỗ so với quý 4/2023. Số liệu: Báo cáo tài chính các năm được Viglacera công bố trên website. Cơ cấu doanh thu năm 2024. Ảnh chụp màn hình: Thuyết minh báo cáo tài chính Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu thuần của Viglacera đạt 11.913 tỷ đồng, giảm gần 10% so với kết quả cả năm 2023. Về cơ cấu doanh thu, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng bất động sản tăng từ 100,3 tỷ lên hơn 190 tỷ đồng, doanh thu từ các dịch vụ liên quan tới quản lý, vận hàng các khu công nghiệp, khu đô thị, chung cư cũng ghi nhận tăng nhẹ từ 565 tỷ lên hơn 634 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng lại ghi nhận giảm gần 27% xuống còn 3.302 tỷ đồng và doanh thu thuần hợp đồng xây dựng cũng ghi nhận giảm mạnh tới 76%, từ 47,6 tỷ xuống còn hơn 11,3 tỷ đồng. Kết quả, Viglacera báo lãi trước và sau thuế đạt gần 1.636 tỷ đồng và 1.190 tỷ đồng, cả 2 đều tăng nhẹ hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2023. So với kế hoạch kinh doanh, tuy công ty mới chỉ thực hiện 79% mục tiêu doanh thu nhưng công ty đã vượt 46% mục tiêu lợi nhuận năm. Trong hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Viglacera, Công ty đã được HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 14.437 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.743 tỷ đồng, tăng 7%. Riêng công ty mẹ, doanh thu năm tới được đặt mục tiêu đạt 5.579 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước tính 1.423 tỷ đồng. Số liệu: Báo cáo tài chính các năm được Viglacera công bố trên website. Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Viglacera đạt 24.842 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 2.861 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.092 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt 4.372 tỷ đồng… Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tại cuối năm 2024 đạt 14.887 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt 4.812 tỷ đồng, bao gồm 2.572 tỷ đồng vay ngắn hạn và 2.240 tỷ đồng vay dài hạn. Chi tiết khoản vay không được Công ty thuyết minh chi tiết. Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/1, giá cổ phiếu VGC tăng 2,27% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 49.500 đồng/cổ phiếu. Diễn biến cổ phiếu VGC. Ảnh chụp màn hình: FireAnt Ở một diễn biến khác, cũng trong hội nghị vừa qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá cao kết quả trên, đồng thời nhấn mạnh vào một số điểm Viglacera cần chủ động kế hoạch ứng phó như: Kế hoạch định giá và thoái vốn sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025; Cơ hội mới cùng những thách thức sẽ xuất hiện khi hàng loạt bộ luật liên quan đến xây dựng và kinh doanh bất động sản đã đủ thời gian để “thẩm thấu” vào diễn biến thị trường; đẩy mạnh đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; phát huy tối đa kinh nghiệm tìm kiếm và đầu tư kinh doanh bất động sản mới đi đôi với khởi công các khu công nghiệp mới theo đúng kế hoạch đề ra,... Tham khảo thêm Tiết lộ lợi nhuận của loạt "ông lớn" xây dựng, Viglacera tăng "sốc" hơn 4.400% trong quý IV

