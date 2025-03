Doanh nghiệp giải thể tập trung vào lĩnh vực nào trong 2 tháng đầu năm 2025?

Số lượng doanh nghiệp giải thể cao hơn doanh nghiệp mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 2/2025, cả nước có hơn 10.100 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 136.400 tỷ đồng, tăng 34,4% về số lượng doanh nghiệp và gấp 2,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2025 đạt 13,5 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, cả nước có gần 20.800 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 230.400 tỷ đồng, tăng 4,9% về vốn đăng ký nhưng giảm 8,9% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Nguồn: Cục Thống kê

Với mức tăng mạnh về vốn trong tháng 2/2025, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm nay đã được kéo lên mức 11,1 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực sau khi đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2025 có sự giảm sút.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm đạt gần 29.100, tăng 53,2% so với cùng kỳ năm 2024. Với mức này, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 49.800, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, trong 2 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm ở cả ba khu vực kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 25,7%); công nghiệp và xây dựng (giảm 11,7%); dịch vụ (giảm 7,8%).

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng tăng. Trong 2 tháng đầu năm, có gần 56.900 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Thống kê

Bên cạnh đó, có gần 6.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 36,3%; gần 3.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,3%. Bình quân mỗi tháng có hơn 33.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong gần 3.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của 2 tháng đầu năm 2025 tập trung vào các lĩnh vực như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; Công nghiệp chế biến chế tạo; Xây dựng; Kinh doanh bất động sản; Vận tải kho bãi;...

Cụ thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 1.392 doanh nghiệp giải thể, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo có 430 doanh nghiệp giải thể, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước; xây dựng có 261 doanh nghiệp, tăng 4,8% so với cùng kỳ; kinh doanh bất động sản có 230 doanh nghiệp giải thể, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2024; vận tải kho bãi có 7,4% doanh nghiệp giải thể, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Gần 7 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng ấn tượng với 35,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn FDI đăng ký mới đạt 2,19 tỷ USD với 516 dự án được cấp phép, giảm 48,4% về số vốn đăng ký nhưng tăng 10% về số lượng dự án. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng, thu hút lượng vốn FDI lớn nhất với 1,45 tỷ USD, chiếm 66,1% tổng vốn đăng ký mới. Tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 371,5 triệu USD, chiếm 16,9%; các ngành còn lại đạt 371,8 triệu USD, chiếm 17%.

Vốn đăng ký điều chỉnh ghi nhận mức tăng trưởng đột phá, đạt 4,18 tỷ USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này chứng tỏ các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục tin tưởng và mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án được cấp phép thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,51 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,45 tỷ USD, chiếm 22,7%; các ngành còn lại đạt 409,4 triệu USD, chiếm 6,5%.

Nguồn: Cục Thống kê

Vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 529,8 triệu USD, tăng 88,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ là hai lĩnh vực thu hút nhiều vốn góp nhất.

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư mới vào Việt Nam, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 679,8 triệu USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký mới. Tiếp theo là Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Cũng theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện trong hai tháng đầu năm 2025 ước đạt 2,95 tỷ USD (tăng 5,4% so với cùng kỳ) và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm ưu thế với 2,42 tỷ USD, chiếm 82,1% tổng vốn FDI thực hiện.

Tuy vậy, tốc độ tăng vốn FDI thực hiện chỉ cao hơn cùng kỳ năm 2023 (2 tháng đầu năm 2023 giảm 4,9%) trong 5 năm qua. Vốn FDI thực hiện tăng thấp (chiếm khoảng 16 - 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội) sẽ là thách thức không nhỏ để đóng góp thực hiện mục tiêu tăng trưởng của quý I/2025.

Về đầu tư ra nước ngoài, trong hai tháng đầu năm 2025 có 30 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 233,6 triệu USD, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ năm trước; và có 05 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 5,4 triệu USD, gấp 24,3 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) gần 239 triệu USD, gấp 9,5 lần so với cùng kỳ năm trước.