Doanh nghiệp hợp tác đưa sản phẩm chất lượng đến với người dùng

Doanh nghiệp tận dụng dư địa để phủ rộng sản phẩm dinh dưỡng chính hãng

Theo Euromonitor, ngành thực phẩm bổ sung tại Việt Nam đã đạt quy mô 2,4 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 7% trong giai đoạn 2023–2028. Những chỉ số này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người tiêu dùng ngày càng gia tăng, đồng thời mở ra dư địa cho các doanh nghiệp lớn phủ rộng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, minh bạch nguồn gốc trên toàn quốc.

Để tạo nền tảng cho sự phát triển này, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quản lý mới, điển hình là thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định quan trọng khác.

Bên cạnh đó, để khai thác tiềm năng thị trường và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng, cần có sự phối hợp từ phía doanh nghiệp.

Thay vì phát triển độc lập, nhiều thương hiệu đã chủ động mở rộng kênh phân phối thông qua hình thức hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp uy tín khác, nhằm nhanh chóng đưa giải pháp dinh dưỡng chính hãng đến gần hơn với cộng đồng.

Minh chứng tiêu biểu cho định hướng này là mô hình hợp tác chiến lược giữa Nestlé Health Science – đơn vị chuyên trách về lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng thuộc Tập đoàn Nestlé – và Pharmacity.

Nestlé Việt Nam hợp tác cùng Pharmacity mở rộng danh mục dinh dưỡng chính hãng dành cho người tiêu dùng Việt.

Được ký kết từ tháng 8/2025, sự kiện hợp tác này không chỉ mở ra chương mới trong mối quan hệ giữa Nestlé Health Science và Pharmacity mà còn củng cố tầm nhìn chung của hai thương hiệu trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây là cơ hội để Pharmacity đa dạng hóa danh mục sản phẩm chính hãng tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc với các giải pháp dinh dưỡng từ Nestlé Health Science.

Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đảm bảo minh bạch nguồn gốc và hàm lượng dinh dưỡng.

Nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm dinh dưỡng chính hãng cho người dùng Việt

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, Pharmacity sẽ trở thành kênh phân phối các sản phẩm dinh dưỡng khoa học được nhập khẩu chính hãng từ Thụy Sĩ, Hà Lan và Singapore của Nestlé Health Science, bao gồm: Nutren Junior (thực phẩm dinh dưỡng y học cho trẻ em từ 1-10 tuổi), Peptamen (thực phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt cho người kém hấp thu và suy giảm chức năng tiêu hóa), và Boost Optimum (thực phẩm bổ sung cung cấp dinh dưỡng cân bằng cho người lớn tuổi).

Đặc biệt, Pharmacity cũng là nhà thuốc phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vital Proteins Collagen Peptides của tập đoàn đến từ châu Âu. Thông qua đó, Nestlé Health Science có thể mở rộng mạnh mẽ mạng lưới phân phối, dựa trên nền tảng gần 1.000 nhà thuốc đạt chuẩn GPP của Pharmacity, cùng hệ thống bán hàng trực tuyến đồng bộ.

Sự cộng hưởng này giúp gia tăng sự hiện diện của sản phẩm chính hãng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện với các giải pháp dinh dưỡng khoa học ở mọi nơi, mọi thời điểm.

Bên cạnh yếu tố an toàn và minh bạch về chất lượng, các giải pháp dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế từ Nestlé Health Science cũng được đảm bảo phù hợp với nhu cầu sức khỏe riêng biệt của từng người dùng. Đội ngũ hơn 5.000 dược sĩ được đào tạo chuyên môn của Pharmacity sẽ đóng vai trò như “bước sàng lọc đầu tiên”, giúp khách hàng được tư vấn chuẩn xác, từ đó lựa chọn sản phẩm phù hợp và tối ưu hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

Ông Zubin Trikha, Trưởng Ngành hàng Dinh dưỡng đặc biệt, Nestlé Health Science Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng sức khỏe không chỉ là đích đến. Đó là một hành trình dài mà người dân cần được đồng hành bằng những giải pháp dinh dưỡng khoa học chất lượng, an toàn và được cá thể hóa theo nhu cầu. Sự hợp tác cùng Pharmacity là bước tiến chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn đó, nhằm mang đến cho mọi người cơ hội tiếp cận dễ dàng các sản phẩm dinh dưỡng đáng tin cậy và được tư vấn bài bản trong quá trình lựa chọn, mua sắm.”

Quy mô thị trường thực phẩm bổ sung dự đoán sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai. Cùng với các nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý chất lượng sản phẩm của Chính phủ đối với nhóm ngành này, việc các doanh nghiệp thực hiện hợp tác và ký kết thể hiện nỗ lực tạo ra các kênh mua sắm sản phẩm có chất lượng và uy tín cho người tiêu dùng. Thông qua các ký kết hợp tác này, người tiêu dùng sẽ được đưa đến gần hơn với sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ minh bạch, góp phần phát triển thị trường.