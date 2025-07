Doanh nghiệp: Kiểm tra hoạt động vận tải sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ đơn vị thiếu chuyên nghiệp

Từ ngày 25/7 đến hết 25/8, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên cả đường bộ và đường thủy. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, việc kiểm tra xuất phát từ thực tế việc quản lý kinh doanh vận tải thời gian qua còn nhiều lỗ hổng. Việc kiểm soát, phát hiện vi phạm từ bến, bãi chưa hiệu quả.

Việc kiểm tra, kiểm soát và xử phạt được Cục CSGT khẳng định "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Cục sẽ thành lập các Tổ công tác đủ mạnh, trang bị đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Trường hợp không dừng được phương tiện để kiểm soát, CSGT sẽ xác minh, thông báo xử phạt "nguội".

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Du lịch & Vận tải Vân Anh, đơn vị vận tải xe khách chạy tuyến Thanh Hóa, Hà Nội và ngược lại cho biết, việc kiểm tra lần này của CSGT cũng giống như nhiều lần trước đó, doanh nghiệp hoàn toàn phối hợp, chấp hành.

“Chúng tôi lâu nay làm đúng quy định, xe ô tô chở khách đạt các tiêu chí về chất lượng, tiêu chuẩn, chạy đúng tốc độ, xuất bến đúng giờ. Vì vậy, việc cơ quan chức năng tổng kiểm tra chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, phối hợp. Thêm nữa, việc cơ quan chức năng kiểm tra tôi cho rằng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị vận tải”, ông Dũng chia sẻ.

Dẫn chứng câu chuyện xe khách chạy tuyến Bắc Nam gặp nạn tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương vừa qua, ông Dũng nói: “Đây là một hồi chuông cảnh báo đối với nhiều người, nhất là những người làm vận tải. Tôi mong cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, thanh tra các hoạt động vận tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Ông Dũng kiến nghị, cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những đơn vị hoạt động theo kiểu xe dù, bến cóc, chạy quá tốc độ, thường xuyên vi phạm quy định.

“Hiện nay chúng ta đã có thông tư, nghị định quy định rõ về hoạt động vận tải. Các loại xe dù, bến cóc họ đang bán vé như xe khách chạy tuyến cố định. Người dân thường mua vé quá website, gọi điện qua đường dây nóng để đặt vé. Lực lượng chức năng cần kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị này”, ông Dũng bày tỏ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Du lịch & Vận tải Vân Anh. Ảnh nhân vật cung cấp.

Ông Nguyễn Minh Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thành Cát Đại Lợi, đơn vị vận tải hàng hóa tuyến Bắc Nam cho hay, bản thân ông ủng hộ cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định.

“Lâu nay chúng tôi đã chấp hành tốt các quy định về vận tải. Bao nhiêu năm nay, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên kiểm hoạt động vận tải. Bởi vậy, tôi cho rằng việc kiểm tra lần này là tốt, sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ đơn vị thiếu chuyên nghiệp”, ông Hoàn chia sẻ.

Theo ông Hoàn, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp đã tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, vì vậy mọi người sẽ không lo ngại việc kiểm tra, thậm chí còn mong muốn việc này được thực hiện thường xuyên để đảm bảo an toàn và công bằng.

Ông Hoàn kiến nghị, CSGT thực hiện việc kiểm tra một cách khách quan, minh bạch, đúng quy trình và không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải.

“Ngoài ra, tôi cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét quy định yêu cầu lái xe đường dài chạy liên tục 4 tiếng phải đổi lái. Quy định này hiện đang có một số bất cập như, lái xe chạy liên tục 4 tiếng nhưng lại trong điều kiện đang chạy trên cao tốc hay đường đèo quanh co thì không thể dừng xe được và như vậy sẽ gây khó khăn cho lái xe” ông Hoàn nói.

Ông Nguyễn Minh Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thành Cát Đại Lợi. Ảnh: Minh Hoàn.

Ngoài ra, ông Hoàn cũng mong rằng, cơ quan chức năng cần có những hướng dẫn rõ ràng hơn về các tiêu chí kiểm tra, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc rà soát và khắc phục các thiếu sót.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hoàng Công nhìn nhận rằng, việc tổng kiểm soát của CSGT được xem là một “cú hích” để ngành vận tải Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và an toàn hơn.

“Hiện nay chúng tôi đang thực hiện nghiêm các quy định về vận tải. Bởi vậy khi có đợt kiểm tra, chúng tôi luôn phối hợp với cơ quan chức năng. Song song với đó, tôi cũng nhắc nhở nhân viên, cán bộ, tài xế lái xe phải chấp hành nghiêm quy định, làm sao đảm bảo an toàn tốt nhất cho hành khách, người dân”, ông Hoàng chia sẻ.

Ông cho rằng, các doanh nghiệp cần chủ động rà soát, củng cố lại các quy trình hoạt động, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để góp phần xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, CSGT sẽ tập trung kiểm soát phương tiện chở khách từ 8 chỗ trở lên, xe chở vật liệu xây dựng, xe container, sơmi rơmoóc, các loại xe tải lớn chạy tuyến đường dài; phương tiện, chủ phương tiện và thuyền viên, người lái; các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên đường thủy.



Cảnh sát cũng sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc; đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế; khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, ôtô vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định.



Trên phương tiện, CSGT sẽ kiểm tra điều kiện hoạt động, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh tài xế; hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị (giám sát tài xế có sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử, thắt dây an toàn trong khi lái xe, lái xe quá giờ, dừng đỗ xe đón trả khách không đúng quy định hay không...).



Đối với lái xe, CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không đúng quy định, không tuân thủ quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ...



Trên đường thủy, CSGT sẽ kiểm soát các tuyến đường trọng điểm về vận tải hàng hóa, hành khách; các tuyến có cảng biển, cảng cá, cảng hành khách, bến khách; hồ, đập thủy lợi, thủy điện có hoạt động phức tạp về giao thông đường thủy. Các điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa, điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí, lưu trú ngủ đêm trên đường thủy nội địa cũng nằm trong diện kiểm tra.