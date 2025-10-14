Vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Shark Bình

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và 9 bị can gồm: Đào Minh Phú (nguyên TGĐ NextTech), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cảnh sát, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số đối tượng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex và kêu gọi nhà đầu tư nhằm bán đồng tiền số này và huy động vốn để xây dựng đồng tiền số VNDT trong tương lai. Các đối tượng góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền 5 tỷ đồng, ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án.

Ông Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ Blockchain Việt Nam. Số tiền ban đầu được chuyển vào công ty để duy trì hoạt động. Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn để công bố chính sách phát triển đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ đồng Antex (gọi tắt 100 tỷ Token) ra thị trường. Từ 8/2021-11/2021, các đối tượng phát hành 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương ứng 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ 11/2021 - 12/2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng bản thân đăng thông tin trên mạng xã hội việc ra mắt quỹ đầu tư Next100Blockchain và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, tránh bán tháo tiền Antex để rút tiền khỏi dự án.

Mặc dù dự án không triển khai theo lộ trình nhưng ông Bình cùng cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví một số cá nhân rồi quy ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, các đối tượng chuyển tiền vào hệ sinh thái NextTech để sử dụng ngoài mục đích. Đến nay, cơ quan điều tra xác định ông Bình và các cổ đông đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng khoảng 900 tỷ đồng (gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô)... Đến nay, các đối tượng đã khắc phục 3.450 tỷ đồng.

Doanh nhân Đào Minh Phú - “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Trong 9 bị can dính vòng lao lý với ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình), cái tên Đào Minh Phú khiến nhiều người chú ý. Ông Đào Minh Phú, với vai trò Tổng giám đốc điều hành của NextTech, đồng thời là cổ đông góp 20% vốn vào tập đoàn này trong giai đoạn công ty tăng vốn (năm 2020) từ 100 tỷ lên 500 tỷ, là một nhân vật quan trọng trong “dự án”.



Ngoài ra, ông Đào Minh Phú còn là người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, là một “tay chơi có số má”, từng vô địch một giải đấu uy tín để bỏ túi 1,67 triệu USD và từng bày tỏ tham vọng muốn phổ biến bộ môn Poker tại Việt Nam.

Ông Đào Minh Phú lên ngôi tại giải Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức ở Quảng Nam.

Bắt đầu chơi Poker từ năm 2019, ông Đào Minh Phú đã tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước, và chiến thắng đáng chú ý là giải Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 tổ chức ở Quảng Nam, mang về phần thưởng khoảng 1,67 triệu USD, tức gần 40 tỷ đồng. Giải này thu hút nhiều cao thủ quốc tế như Justin Bonomo, Dan Smith, Bryn Kenney, Stephen Chidwick, Fedor Holz, Sam Greenwood — và ông Đào Minh Phú đã vượt qua họ để giành ngôi vô địch.

Trong một phát biểu sau giải đấu, ông Đào Minh Phú chia sẻ: “Tôi mới học poker từ 3 năm trước, đây là lần đầu tiên tham dự một giải lớn”.

Khi được On Sports mời phỏng vấn, ông Đào Minh Phú bày tỏ mong muốn phổ biến bộ môn Poker tại Việt Nam. Khi ấy, ông Phú nhấn mạnh, Poker là môn thể thao trí tuệ, đòi hỏi suy luận, tính xác suất, chiến thuật tâm lý chứ không đơn thuần là đỏ đen. Ông Đào Minh Phú bật mí, mình từng ngồi thi đấu 5 ngày liên tục trong giải APT Summer Festival Hanoi – VSOP 2022.



