Doanh số bán iPhone 12 có phải đang bắt đầu chậm lại?

Có phải nhu cầu đối với dòng iPhone 12 hỗ trợ 5G của Apple đang giảm mạnh? Nhà máy sản xuất chip độc lập lớn nhất thế giới, TSMC, là công ty nhận thiết kế chip của Apple và sản xuất các mạch tích hợp được sử dụng bởi các thiết bị của công ty. Gần đây, một số thông tin xuất hiện khiến một số người tin rằng doanh số của dòng iPhone 12 đang giảm mạnh.

Doanh số iPhone 12 đang chậm lại?

Cụ thể, Apple dự kiến ​​sẽ chỉ sử dụng 80% công suất sản xuất quy trình 5nm của TSMC trong quý đầu tiên của năm 2021. Con số này ghi nhận sự sụt giảm so với 100% công suất 5nm của TSMC được sử dụng để sản xuất SoC A14 trong quý 4 năm 2020. Trong khi một số nhà phân tích và nhà đầu tư cho rằng sự sụt giảm này chỉ ra sự sụt giảm sản xuất của doanh số iPhone 12, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International lại có một giả thuyết khác.

Nhu cầu đối với dòng iPhone 12 của Apple đang giảm đi?

Trong bản ghi nhớ mới nhất gửi tới các khách hàng, nhà phân tích cho rằng tính thời vụ nhiều khả năng là lý do khiến sản xuất A14 Bionic giảm. Ông cũng tuyên bố sẽ là "một sai lầm" khi lạc quan tin rằng Apple có thể duy trì sản xuất 100% công suất sản xuất chip 5nm của TSMC. Cổ phiếu của các nhà cung cấp Apple biến động mạnh hơn thường lệ do lo ngại nhu cầu đối với các mẫu iPhone 12 đang giảm, dẫn đến việc Apple giảm đơn đặt hàng đối với nguồn cung iPhone 12.

Chip xử lý A14 cũng gặp vô số trục trặc khi triển khai sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, hãng TF International cho hay, ngay cả khi tỷ lệ sử dụng chip 5nm thấp hơn dẫn đến lượng xuất xưởng iPhone trong quý giảm xuống còn 45 triệu chiếc (giảm từ 51 triệu chiếc) thì dòng sản phẩm này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hàng năm là 25%. Một cuộc khảo sát mới về chuỗi cung ứng iPhone của TF International cho thấy, doanh số iPhone trong quý 4 từ các nhà cung cấp sẽ tăng 3 - 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, còn có một số lý do khác giải thích cho sự sụt giảm sản lượng A14 Bionic. Đó là năm nay, Apple phải áp dụng một lịch trình khác biệt cho dòng iPhone 12 vì virus COVID-19 buộc các nhà cung cấp phải đóng cửa trong thời gian đại dịch. Cặp iPhone 12, iPhone 12 Pro được bán ra vào cuối tháng 10 trong khi iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max được "lên kệ" vào giữa tháng 11. May mắn là điều đó dự kiến ​​sẽ không tái diễn vào năm sau vì cả 4 mẫu iPhone 13 sẽ có cùng ngày bán ra.

Apple không sử dụng hết công suất sản xuất chip A14 Bionic.

Còn một lý do khác liên quan đến nhu cầu mạnh hơn đối với iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Apple đã nhận thấy việc tìm nguồn cung cấp camera cho hai phiên bản này rất khó khăn. Do Sony là nhà cung cấp duy nhất các bộ phận này nên hãng khó có thể giảm bớt tình trạng thiếu thốn. Mặt khác, TF International vẫn khẳng định, "nhu cầu tổng thể đối với iPhone vẫn tốt hơn so với điện thoại thông minh Android và nhu cầu về iPhone vẫn chưa suy yếu."

Đối với TSMC, sự suy giảm trong việc sử dụng 5nm sẽ không có ảnh hưởng lớn đến công ty. Đó là bởi vì tính đến tháng 10, chỉ có 8% doanh thu của công ty thu về dựa trên các đơn đặt hàng linh kiện của chip 5nm.