Doanh số bán ra xe ô tô các hãng giảm mạnh trong tháng 8/2020

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 8/2020, tổng doanh số của các thành viên đạt 20.655 xe, bao gồm 15.419 xe du lịch, 4.966 xe thương mại và 270 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch giảm 12%, xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 20% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 12.869 xe, giảm 20% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.786 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Do không nằm trong Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) nên TC Motor tự công bố báo cáo bán hàng mỗi tháng. Theo đó, tổng doanh số tháng 8-2020 đạt 5.367 xe, cộng dồn 8 tháng đầu năm đạt 40.987 xe. Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu doanh số với 1.393 xe đến tay khách hàng, cộng dồn 10.961 xe trong 8 tháng đầu năm. Grand i10 giữ vị trí thứ 2 với 1.088 xe bán ra trong tháng 8-2020, cộng dồn 8.788 xe.

Ngoài ra, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Theo Nghị định, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10-2020 với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nghị định quy định đối với một số trường hợp cụ thể. Theo đó, người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh , đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2020.

Trước đó, vào ngày 28/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6 đến hết 31/12/2020.