Theo Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán xe trong tháng 4/2025 tại thị trường trong nước là 29.585 xe, giảm 7% so với tháng 3/2025 nhưng tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. 

Phân theo loại xe, xe du lịch đạt doanh số 20.766 chiếc (giảm 7% so với tháng trước), xe thương mại đạt 8.619 chiếc (giảm 7%), xe chuyên dụng là 200 chiếc (tăng 11%).

Phân theo nguồn gốc ghi nhận xe lắp ráp trong nước đạt 13.890 chiếc (giảm 7%), trong khi xe nhập khẩu là 15.695 chiếc (giảm 7%). 

VinFast vẫn có doanh số ấn tượng.

Trong tháng 4/2025, VinFast dẫn đầu thị trường với 9.588 xe ô tô điện bàn giao, trong đó mẫu VF5 chiếm 3.731 xe. Toyota bán ra 5.566 xe, tăng 3,6% so với tháng trước. Xe nhập khẩu chiếm 3.884 chiếc, tăng 128% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cộng dồn số liệu của VAMA và VinFast toàn thị trường ôtô Việt Nam tính đến hết tháng 4/2025 tiêu thụ 91.710 xe. Con số này chưa bao gồm số liệu trong tháng 4 của TC Motor do đơn vị chưa công bố. Ngoài ra, một số thương hiệu xe sang như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo… không tiết lộ thông tin về kết quả kinh doanh.

Về xu hướng thị trường, xe hybrid tăng tới 82% so với cùng kỳ năm ngoái khi doanh số đạt 973 xe trong tháng 4, nâng tổng số lên 3.535 xe từ đầu năm. Xe nhập khẩu cũng tiếp tục chiếm ưu thế với 15.695 xe bán ra, cao hơn so với xe lắp ráp trong nước. Nguồn cung xe mới ghi nhận tăng 4,8% so với tháng 3, đạt 56.563 xe, cho thấy sự tích cực từ các nhà sản xuất trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mặc dù doanh số tháng 4/2025 giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn cho thấy sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là trong phân khúc xe điện và hybrid.

Lý giải về việc doanh số tháng 4/2025 giảm, các chuyên gia xe chỉ ra một số yếu tố tác động.

Đầu tiên là "hiệu ứng bão hòa". Sau đợt giảm giá đầu năm 2025, các hãng xe và đại lý đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi lớn để xả hàng tồn kho từ năm 2024, dẫn đến nhu cầu mua sắm bùng nổ trong giai đoạn đó. Điều này cũng khiến thị trường trở nên bão hòa và sức mua giảm trong tháng 4.  

Innova Cross Hybrid - mẫu xe xăng lai điện đang được ưa chuộng.

Thứ hai là tác động từ kỳ nghỉ lễ dài. Tháng 4 trùng với hai dịp lễ lớn là Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5. Những ngày nghỉ kéo dài này khiến người tiêu dùng chuyển hướng chi tiêu sang du lịch và các hoạt động giải trí, thay vì tập trung vào các quyết định mua sắm lớn như ô tô.

Thứ ba là tâm lý chờ đợi khuyến mãi mới và mẫu xe mới. Một bộ phận khách hàng đang trì hoãn việc mua xe, kỳ vọng vào các chương trình khuyến mại hấp dẫn hơn hoặc sự ra mắt của các mẫu xe mới trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp hè và cuối năm.

Thứ tư là áp lực tồn kho. Trong tháng 4, tổng cộng 56.563 xe ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu, đã được bổ sung vào thị trường Việt Nam, tăng 4,8% so với tháng 3. Sự gia tăng nguồn cung này tạo áp lực lên các hãng xe và đại lý trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Theo dự báo, thị trường ô tô Việt Nam sẽ khởi sắc trong quý II và quý III/2025 nhờ các chính sách kích cầu và sự ra mắt của các mẫu xe mới.