“Đọc vị” kim cương – “Bí kíp” để không trả tiền cho ánh sáng phù phiếm

Có bao giờ bạn đứng trước quầy trang sức, choáng ngợp trước hàng trăm viên kim cương lấp lánh đến mức chẳng biết nên chọn viên nào? Viên nào cũng sáng, viên nào cũng đẹp, nhưng giá lại chênh nhau đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Giữa những lớp ánh sáng và lời tư vấn mời gọi, điều khó nhất khi mua kim cương không phải là chọn viên to hay nhỏ, mà là hiểu được mình đang trả tiền cho điều gì.

Tierra Diamond tung chương trình rẻ hơn hoàn tiền để khuyến khích khách hàng “soi” kim cương

Ngày nay, công nghệ kiểm định giúp việc chọn mua kim cương dễ dàng hơn, nhưng thị trường vẫn tồn tại không ít nơi “thổi giá” hoặc gắn mác “cao cấp” cho những viên chỉ đạt chuẩn trung bình. Đó là lý do Tierra Diamond theo đuổi triết lý kinh doanh khác biệt: kim cương cao cấp phải đi cùng giá trị thật.

Trong tháng 11 này, Tierra Diamond ra mắt chương trình đặc biệt “Kim cương cao cấp, giá bao chấp” – cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng tìm thấy viên kim cương GIA tương đương được bán với giá thấp hơn tại nơi khác. Thông qua chương trình, Tierra khuyến khích khách hàng tham khảo giá từ nhiều bên, đồng thời tìm hiểu kĩ hơn về các yếu tố then chốt quyết định đến giá trị của kim cương thiên nhiên, bao gồm: Bộ tiêu chuẩn 4Cs của GIA và huỳnh quang kim cương.

Tierra Diamond tự tin cung cấp mức giá bán kim cương GIA cạnh tranh và minh bạch bậc nhất thị trường.

4Cs và Huỳnh quang: Hiểu để mua được “hàng thật, giá thật”

Theo Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) – tổ chức phân loại và cung cấp báo cáo chất lượng kim cương uy tín nhất thế giới, mỗi viên kim cương đều được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí gọi là 4Cs: Cut (Giác cắt), Color (Màu sắc), Clarity (Độ tinh khiết) và Carat (Trọng lượng). Đây có thể được xem là “ngôn ngữ toàn cầu” để đọc vị vẻ đẹp và giá trị thật của kim cương.

Một viên được cắt mài chuẩn có thể sáng rực rỡ hơn hẳn viên to nhưng cắt kém. Hai viên cùng trọng lượng nhưng khác độ tinh khiết hoặc nước màu cũng có thể chênh nhau tới hàng chục phần trăm giá trị. Một viên kim cương lý tưởng là sự cân bằng của cả bốn yếu tố – hài hòa giữa ánh sáng, độ trong, sắc màu và kích thước.

Thông số biểu thị giá trị của kim cương thiên nhiên được thể hiện đầy đủ trên giấy kiểm định GIA.

Ngoài 4Cs, có một yếu tố ít người để ý nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị của kim cương: huỳnh quang (fluorescence), chỉ hiện tượng kim cương phát ra ánh sáng màu dưới tia UV. Huỳnh quang mạnh có thể làm viên đá trông mờ đục dưới ánh nắng mặt trời.

Hai viên kim cương có thông số 4Cs giống hệt nhau nhưng khác cấp độ huỳnh quang có thể chênh lệch hàng chục triệu đồng. Hiểu rõ điều này giúp người mua tránh được việc bị “hét giá” hoặc chi trả cho những yếu tố không thật sự làm tăng giá trị của viên.

Mua kim cương đúng chất lượng, đúng giá và đúng nhu cầu

Nếu bạn tìm kiếm viên kim cương để đầu tư hay sưu tầm, hãy ưu tiên những viên đạt cấp cao nhất của 4Cs (D–F / VVS–IF / 3EX) và không có huỳnh quang, bởi viên càng hiếm, càng giữ giá trị lâu dài.

Ngược lại, nếu mục đích là làm trang sức, yếu tố quan trọng nhất chính là giác cắt, bởi độ sáng và độ phản chiếu ánh sáng chính là linh hồn của món trang sức. Bạn cũng có thể chọn màu G–I, độ tinh khiết VS1–VVS1 để tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu ứng sáng đẹp.

Và đừng quên đến Tierra Diamond để được tư vấn và sở hữu nhẫn kim cương có giá tốt nhất trong tầm chất lượng. Còn nếu bạn tìm mua được bên khác rẻ hơn thì Tierra sẽ hoàn tiền 100% và thu hồi sản phẩm.

Chương trình áp dụng với các sản phẩm kim cương thiên nhiên có kiểm định GIA, dáng Tròn (Round Shape), kích thước đến 5.4mm, có điều kiện so sánh tương đương với viên kim cương được mua tại Tierra. Áp dụng cho các Phiếu đặt hàng/Giấy đảm bảo của Tierra trong thời gian từ 01/11/2025 - 30/11/2025. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận yêu cầu là ngày 07/12/2025.

Với bảng giá kim cương được đăng tải công khai, bạn hoàn toàn có thể đối chiếu giá của Tierra với bên khác, từ đó đưa ra quyết định tốt nhất cho mình. Bằng cách chấp nhận hoàn tiền, Tierra không chỉ tự tin với mức giá siêu cạnh tranh của mình, mà còn chứng minh được sự minh bạch, công bằng và đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.