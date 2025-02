"Đòi" hơn 400ha đất cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê làm dự án, Bình Định xin ý kiến Bộ Công an

Bình Định xin ý kiến Bộ Công an về việc thu hồi đất dự án của doanh nghiệp Trung Quốc

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, do Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trải qua 18 năm triển khai nhưng đến nay dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) vẫn chưa hoàn thành, nên UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các sở, ngành liên quan củng cố hồ sơ thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai.

Tuy nhiên, đây là Nhà đầu tư nước ngoài (Trung Quốc), đại diện pháp luật là ông Từ Phong Bội (Xu Xie Feng Pei) – Tổng Giám đốc có quốc tịch Trung Quốc.

Để đảm bảo chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét, tham gia ý kiến đối với việc thu hồi đất Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (trước năm 2009 là Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội) cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 8/2/2007; chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 5/11/2012 để đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Hội (Khu B), với quy mô diện tích 447 ha, tổng vốn đầu tư 546,6 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư xây dựng của dự án quy định đến hết tháng 12/2011, phải hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.

Về đất đai, Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam được Ban Quản lý Khu kinh tế cho thuê đất theo Hợp đồng số 407/HĐTĐ-BQL ký ngày 3/9/2009, với diện tích đất thuê là 4.350.348,4m2; hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến ngày 10/5/2057.

Dự án thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định sau 18 năm hình thành còn rất nhiều bãi cát trắng rộng mênh mông. Ảnh: DT.

Năm 2014, tỉnh Bình Định mời gọi Tập đoàn dầu khí Thái Lan (PTT) đầu tư dự án Lọc hóa dầu tại KKT Nhơn Hội, dự kiến lấy toàn bộ diện tích các Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan của Khu kinh tế Nhơn Hội, trong đó có dự án Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B).

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định có chỉ đạo dừng triển khai các dự án, để triển khai công tác kiểm toán xác định giá trị hoàn trả phục vụ dự án Lọc hóa dầu.

Tuy nhiên, năm 2016 UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tiếp tục triển khai đầu tư, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và tích cực xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đến nay, Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) chỉ mới thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất và đang hoạt động sản xuất, với tổng diện tích đất cho thuê lại 23ha. Tỷ lệ lấp đầy của Khu công nghiệp là 6,9% (23 ha/334,01 ha), hiệu quả sử dụng đất rất thấp.

Theo Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019, quy mô diện tích Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) đã có sự điều chỉnh giảm diện tích đất công nghiệp để bố trí cây xanh cách ly với Khu đô thị, cập nhật ranh giới tiếp giáp với đường chuyên dụng phía Tây và định hướng thu hút đầu tư là ưu tiên phát triển, thu hút các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị Nhơn Hội (Phân khu 4), KKT Nhơn Hội cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 28/8/2020. Đến nay, Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam vẫn chưa triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và thủ tục đầu tư theo quy định.

Khối lượng đầu tư xây dựng của Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B), trước đây Ban Quản lý Khu kinh tế đã ghi nhận tại Biên bản làm việc ngày 23/4/2021. Hiện nay, Công ty đã dừng thi công và chưa cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan về công tác đầu tư xây dựng chứng minh khối lượng thi công phát sinh từ ngày 23/4/2021, cho đến nay.

Theo UBND tỉnh Bình Định, Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam có nhiều tồn tại, vi phạm về quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường, đầu tư và đất đai. Chưa thực hiện xong thủ tục thẩm tra, phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhưng đã tổ chức san nền, thi công một số hạng mục hạ tầng là chưa phù hợp với quy định.

Chưa cung cấp hồ sơ liên quan như bản vẽ thiết kế chi tiết, hồ sơ quản lý chất lượng, biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành;

Chưa đầu tư hạ tầng đồng bộ và tiến hành nghiệm thu hoàn thành dự án trước khi đưa đơn vị thứ cấp vào thuê mặt bằng, tại Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) là chưa phù hợp với quy định…

Chính quyền bị doanh nghiệp Trung Quốc kiện ra toà

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-BQL ngày 28/5/2021 gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng trong thời gian 2 năm (từ ngày 28/5/2021 đến 28/5/2023) đối với diện tích 4.057.500 m2 và xác định số tiền thuê đất trong thời gian gia hạn là 60.862.500.000 đồng (trong đó nộp đợt 1 đến hết ngày 2/7/2021 là 30.431.250.000 đồng và nộp đợt 2 đến hết ngày 2/9/2021 là 30.431.250.000 đồng).

Sau thủ tục gia hạn và thông báo nộp tiền, Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam có văn bản kiến nghị đến Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh và đã được xem xét trả lời.

Thế nhưng, không thống nhất, Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam tiếp tục có đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

Kết quả tòa án đã thụ lý và xét xử công khai, bác toàn bộ nội dung đơn khởi kiện của công ty. Về phía cơ quan thuế, đã thực hiện đầy đủ các biện pháp liên quan về quản lý thuế.

Trong 2 năm (2022 - 2023), UBND tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các sở, ngành nhiều lần làm việc, đôn đốc và ông Từ Phong Bội, Tổng Giám đốc nhiều lần cam kết nhưng Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam không chấp hành nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định nhìn từ trên cao. Ảnh: DT.

Quá trình đề xuất thu hồi đất dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định phối hợp cùng cơ quan chức năng, xem xét kiến nghị của Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam và đã có báo cáo xin chủ trương, cho thu hồi đất, do vi phạm pháp luật về đất đai đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B), với diện tích đất vi phạm thu hồi 4.057.500m2/4.350.348,4m2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã trình UBND tỉnh xem xét việc ban hành Thông báo thu hồi đất đối với Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Sau khi hết thời hạn thông báo thu hồi đất, thì ban hành quyết định thu hồi 4.057.500m2 đất đã được Ban Quản lý Khu kinh tế cho Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam, thuê đất theo Hợp đồng số 407/HĐTĐ-BQL ngày 3/9/2009, để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu B). Do nhà đầu tư vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

"Do Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam có yếu tố nước ngoài, quá trình doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh kéo dài. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công an có ý kiến, về việc thu hồi đất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) do vi phạm pháp luật về đất đai, để Bình Định thực hiện", ông Nguyễn Tự Công Hoàng nêu.