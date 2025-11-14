Đổi mới toàn diện hoạt động khuyến nông, khuyến nông phải ra đồng, đến tận thôn, bản





Sắp xếp hệ thống khuyến nông tinh gọn, hiệu quả

Theo Ban tổ chức, hội nghị nhằm đánh giá kết quả sắp xếp, kiện toàn hệ thống khuyến nông theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT, đồng thời chính thức triển khai Chiến lược phát triển Khuyến nông quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2025. Ảnh: TT Dân

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cùng lãnh đạo UBND một số tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Viện, trường, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hội nghị khuyến nông toàn quốc là sự kiện có ý nghĩa quy tụ tri thức, kinh nghiệm và động lực đổi mới cho nông nghiệp Việt Nam.

Vì sao người ta thích đến xã này, nơi đồn có “kho báu 4.000 tấn vàng” ở ven biển Lâm Đồng, ăn hải sản, chụp hình?

Đây cũng là dịp tổng kết kinh nghiệm khuyến nông, lan tỏa các mô hình hiệu quả và kiến tạo hệ sinh thái đổi mới - sáng tạo hướng tới nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thông minh.

Trong đó, việc sắp xếp hệ thống khuyến nông tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, với sự gắn kết chặt chẽ giữa cấp tỉnh và cấp xã thông qua các đơn vị sự nghiệp tại cơ sở, chính là chìa khóa đề thúc đẩy nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống người dân góp phần phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng…

Khẳng định vai trò trung tâm của nông dân - chủ thể sáng tạo

Tại hội nghị, các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện các địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất định hướng hành động vì một hệ thống khuyến nông chuyên nghiệp, mở, sáng tạo và hiệu quả. Khẳng định vai trò trung tâm của nông dân - chủ thể sáng tạo trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, là nguồn cảm hứng cho các chính sách và chương trình phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT Dân

Việc ban hành và triển khai Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT là bước ngoặt quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý và cơ chế vận hành mới, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ giữa các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.

Đến năm 2025, cả nước đã hình thành hơn 5.100 Tổ khuyến nông cộng đồng với gần 50.000 thành viên tham gia, khẳng định hiệu quả của mô hình “khuyến nông đến tận thôn, bản”, góp phần đưa chính sách và tiến bộ khoa học kỹ thuật đến gần hơn với người nông dân.

Hội nghị cũng kêu gọi sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông, cùng chung tay lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo sức mạnh tổng hợp để khuyến nông thực sự trở thành cầu nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông - bốn trụ cột của nền nông nghiệp hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TT Dân



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đề nghị các tỉnh, thành phố tích cực, khẩn trương hơn nữa để sớm hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống khuyến nông theo mô hình chính quyền hai cấp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Trong đó, cần lưu ý bố trí cán bộ khuyến nông cấp xã đúng chuyên ngành, phù hợp với quy mô sản xuất và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đồng thời, cần ban hành quy chế phối hợp công tác khuyến nông đảm bảo hoạt động khuyến nông xuyên suốt và phát huy hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nội dung hoạt động khuyến nông thời gian tới cần được đổi mới, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung đổi mới toàn diện công tác khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy nông dân làm chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển.

Phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cũng đề nghị các tỉnh, thành phố cần củng cố, phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông Nhà nước trong định hướng hoạt động, huy động nguồn lực và kết nối các bên tham phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chiến lược về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nông dân tỉnh Lâm Đồng( tỉnh Bình Thuận cũ) trên cánh đồng lúa hữu cơ. Ảnh: Bùi Phụ

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ khuyến nông cộng đồng và cộng tác viên khuyến nông, coi đây là cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông gắn với xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu…

Để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp các địa phương sắp xếp, kiện toàn hệ thống khuyến nông và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động cộng tác viên khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng; xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp, khuyến nông cộng đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

