Đối thoại Shangrila 2025 khai mạc tối nay, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tham dự

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu quan trọng của Đối thoại năm nay vào tối nay 30/5.

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn an ninh thường niên này.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng sẽ có bài phát biểu đặc biệt vào chiều 31/5.

Đối thoại do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức và là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á để thảo luận về những thách thức an ninh quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đối thoại năm 2024 có sự tham dự của đại diện từ 45 quốc gia. Năm nay 47 quốc gia tham dự, đánh dấu ảnh hưởng quốc tế rộng rãi hơn.

Diễn đàn thường niên bắt đầu từ năm 2002 đã cung cấp một nền tảng "có giá trị, cởi mở và trung lập" để trao đổi quan điểm về các vấn đề và sáng kiến ​​quốc phòng và an ninh trong nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết trong một tuyên bố hôm 29/5.



Sự kiện này thường có sự tham dự của các đại diện chính phủ quốc phòng hàng đầu từ cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, biến nó thành nền tảng để hai siêu cường tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giảm bớt căng thẳng giữa họ.

Ví dụ, vào năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khi đó là Lloyd Austin đã gặp người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.

Nhưng năm nay Bộ trưởng Trung Quốc vắng mặt tại diễn đàn. Hôm 29/5, Trung Quốc thông báo sẽ cử một phái đoàn của Đại học Quốc phòng Quân đội Giải phóng Nhân dân thay vì Đô đốc Đổng Quân.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không cử bộ trưởng quốc phòng tham dự diễn đàn, nơi quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề như Đài Loan và Biển Đông được theo dõi chặt chẽ.

Mỹ tiếp tục đưa ra đại diện cấp cao tại diễn đàn bằng cách cử một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dẫn đầu. Ông ​​sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của đối thoại ngày 31/5.

Bài phát biểu của ông tại đối thoại sẽ được theo dõi chặt chẽ vì ông dự kiến ​​sẽ nêu rõ cách tiếp cận quốc phòng của chính quyền Trump đối với khu vực này.

Phiên họp toàn thể đầu tiên có tiêu đề "Tham vọng mới của Hoa Kỳ đối với an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Tổng cộng có bảy phiên họp toàn thể và ba phiên họp đặc biệt được lên kế hoạch cho cuối tuần.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ bảy vào ngày 1/6.

Chủ đề của phiên họp này là "Tăng cường hợp tác an ninh vì một Châu Á - Thái Bình Dương ổn định".



Ngoài 40 đại biểu cấp bộ trưởng, đại diện các quốc gia còn bao gồm 20 chỉ huy lực lượng quốc phòng và hơn 20 quan chức quốc phòng cấp cao.

Chuyến tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong giải quyết những thách thức an ninh chung; đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với hoạt động do Bộ Quốc phòng Singapore cùng Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) phối hợp tổ chức.



Dự kiến, Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. Bên lề đối thoại, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội một số nước nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng.