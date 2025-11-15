Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới: Lan tỏa tinh thần khai phóng, dung hợp

Tọa đàm “Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới” tối 14/11 tại TP.HCM quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý doanh nghiệp và hơn 800 doanh nhân trẻ tham dự, cùng chia sẻ góc nhìn về thế hệ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Doanh nhân học viên IPL chia sẻ tại tọa đàm do Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL (IPL Enlightened Leadership School) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập. Ảnh: IPL

Lan tỏa tinh thần khai phóng - dung hợp

Tham dự có nhà giáo dục Giản Tư Trung, nhà hoạt động Tôn Nữ Thị Ninh, Giáo sư Phan Văn Trường, Giáo sư Trần Hải Hạc, chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương, doanh nhân Đặng Văn Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công), doanh nhân Cô Gi Thọ (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Long), doanh nhân Võ Quốc Thắng (Chủ tịch TĐQT Tập đoàn Đồng Tâm), doanh nhân Phạm Hồng Hải (CEO Ngân hàng OCB, cựu CEO HSBC Vietnam)… cùng các thế hệ IPLer là những doanh nhân đã và đang kiến tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội.

TS. Giản Tư Trung - nhà giáo dục, Hiệu trưởng Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL nhìn nhận: “Thế hệ doanh nhân mới là thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực lãnh đạo hay tài năng kinh doanh mà còn có chiều sâu văn hóa, tính nhân bản và tinh thần ái quốc”.

TS. Giản Tư Trung nhắn nhủ nhiều điều thú vị với các doanh nhân trẻ



Và ông nhấn mạnh: “Để vươn tới khát vọng Việt Nam hùng cường, dân tộc ta cần nuôi dưỡng năm quốc tính: Khai minh, nhân bản, ái quốc, bền chí và dung hợp. Khi mỗi con người biết khai mở nhân tính, vun bồi quốc tính và phát triển cá tính thì cá nhân mới lớn lên cùng cộng đồng và cộng đồng mới đủ sức đưa dân tộc đi xa, bền vững”.

Nói về Trường Lãnh đạo Khai phóng cho doanh nhân, ông Trung cho biết IPL không chỉ là nơi trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn là nơi định hình bản thể, đào luyện chí khí và rèn giũa kỷ luật, tạo ra không gian cho mỗi người có thể tích cực khai phóng bản thân mình. Cùng nhau chia sẻ phương châm sống: Không ngừng khai phóng cho một cách sống và cứ sống theo cách của mình.

“Chúng ta không áp lực phải trở thành ông này bà nọ, tỷ phú hay triệu phú, mà chọn một cách sống và đây là mô thức thành công của IPL. Chúng ta dấn thân nhưng tự tại, có nhiều động lực nhưng không quá áp lực với chính bản thân, chúng ta nhìn vào bên trong hơn là ngó ra thế giới bên ngoài với những gì gọi là thành công và hạnh phúc”, ông Trung nhìn nhận.

Doanh nhân Đặng Văn Thành nêu bật yêu cầu "số hóa" chính bản thân mình cho doanh nhân trẻ

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công chia sẻ: Năm 2025 là năm bản lề cho thời kỳ 2026-2030, một năm đầy biến động trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp doanh nhân nhìn lại, để tự tin hơn và vững tin đi trên đường đua mới với tâm thế lạc quan.

“Trong kỷ nguyên số, thời đại 4.0, AI, tôi khuyên các bạn mình nên số hóa bản thân mình, phải thiết kế cho tương lai, gia đình nhỏ của mình. Thứ hai, trên thương trường, tỷ giá, lãi suất, lạm phát cứ vòng vòng áp lực hoài, thì nên xem đó là dữ liệu, hãy đọc vị và tìm cơ hội trong đó. Muốn làm điều đó, dù số hóa hay công nghệ thì chỉ có 6 chữ: Quản trị, kiểm soát và điều hành. Quản trị phải minh bạch, kiểm soát phải có trách nhiệm, điều hành phải chuyên nghiệp. Vậy thì đường nào cũng thành công. Một điều thời sự nữa là xanh hóa: Hành tinh xanh, kinh tế xanh, tín dụng xanh. Mình phải xanh nội tạng của mình trước đã", ông Thành đưa ra lời khuyên thiết thực cho bạn trẻ doanh nhân.

Hành trình 18 năm từ tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục đến lãnh đạo khai phóng

Ra đời ngày 21/11/2007, IPL được truyền cảm hứng từ tinh thần “khai phóng” và “nghĩa thục” của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) - ngôi trường vì mục tiêu dân trí và cải cách xã hội trong thời thuộc địa.

Với tôn chỉ phi lợi nhuận, phi chính phủ và phi tôn giáo, IPL hướng đến mục tiêu phát triển một thế hệ doanh nhân mới, là một thế hệ doanh nhân luôn tâm niệm “Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm dịch vụ tốt lành của mình”.



Bà Tôn Nữ Thị Ninh gợi ý cho các doanh nhân trẻ nghiên cứu sâu hơn về văn hóa và lịch sử phương Đông

Phát biểu tại tọa đàm, bà Tôn Nữ Thị Ninh cho biết bà từng là nhà giáo, học ở phương Tây và về phương Đông làm việc. Bà mở đầu bằng chia sẻ “chúng ta dù học cái gì, dù là ai cũng phải cảm nhận, nhìn thấy, hiểu được những chuyển động của thế giới”. Những gì đang xảy ra ở Mỹ, cộng đồng châu Âu, các nước đang phát triển ở các châu lục khác nhau, các bạn doanh nhân cũng phải có tầm nhìn rộng để nắm bắt, ngoài bài toán kinh doanh của mình.

Theo bà Ninh, có thời kỳ phương Tây kiến tạo những giá trị lan tỏa toàn cầu, cả thế giới đều được hưởng, nhưng hiện nay có những học giả cho rằng chúng ta đang chứng kiến và phải nhìn nhận, hiểu được tác động của sự trỗi dậy trở lại của văn hóa phương Đông.

Bà Ninh gợi ý: "Các bạn doanh nhân trẻ thử nghiên cứu lịch sử phương Đông. Chúng ta phải biết mình đang ở đâu trong dòng chảy lịch sử, đang bị đe dọa ra sao; ngược lại, nó mở ra chân trời mới cho chúng ta tự khẳng định mình, tìm cho mình 1 con đường để với tư cách một xã hội châu Á, chúng ta đóng góp cho nhân loại. Khiêm tốn không đúng chỗ là không nên”.