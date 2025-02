Đội trưởng Mỹ có đủ sức "rã đông" phòng vé?

Doanh thu mở màn vượt kỳ vọng

Theo Variety ngày 16/2 (giờ Mỹ), Captain America : Brave New World thu về 88,5 triệu USD trong ngày ra mắt tại phòng vé quê nhà (ngày 14/2). Tác phẩm thứ 35 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) dự kiến tăng lên 100 triệu USD cho đến hết kỳ nghỉ Presidents Day (Ngày Tổng thống, vào thứ Hai thứ ba của tháng 2) vào 17/2.

Con số này cao hơn so với dự đoán ban đầu, giúp Đội trưởng Mỹ mới giành vị trí phim có doanh thu mở màn cuối tuần cao nhất trong năm 2025. Đây cũng là tác phẩm có doanh thu mở màn trong kỳ nghỉ Presidents Day cao thứ 4 trong lịch sử, sau Black Panther (2018, 242 triệu USD), Deadpool (2016, 152 triệu USD) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (năm 2023, 120 triệu USD).

Captain America: Brave New World mở màn với vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: Disney.

Trước khi ra mắt, Captain America: Brave New World được kỳ vọng làm tan chảy phòng vé đang đóng băng nhưng với con số thấp hơn. Disney nhắm tới mục tiêu doanh thu 80-85 triệu USD trong cuối tuần ra mắt và tăng lên 90-95 triệu USD trong Presidents Day.

Tác phẩm do Anthony Mackie thay thế Chris Evans đóng chính có kinh phí hơn 180 triệu USD chưa kể quảng cáo. Phim đang có mặt tại 4.100 rạp chiếu phim Bắc Mỹ.

“Đây là tuần đầu tiên của năm 2025 đạt doanh thu khủng”, Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của Comscore - công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, chỉ ra.

Ở nước ngoài, Captain America: Brave New World mang về thêm 92,4 triệu USD, giúp doanh thu toàn cầu đạt được 192,4 triệu USD tính đến ngày 17/2.

Trong phần phim mới, Sam Wilson (Anthony Mackie) thay thế Steve Rogers (Chris Evans) tiếp quản vai trò Captain America. Nhiệm vụ đầu tiên của anh trên cương vị mới là giải quyết thảm họa quốc tế sau cuộc bầu cử tổng thống của Thaddeus Ross (Harrison Ford).

Khả năng trụ hạng

Dù đạt doanh thu ấn tượng, Brave New World không được đánh giá cao về chất lượng. Phim chỉ ở mức trung bình 51% trên Rotten Tomatoes. Đây là một trong những xếp hạng thấp nhất từ trước đến nay của MCU. “B-” là mức điểm mà CinemaScore dành cho phim sau khi thăm dò ý kiến kể từ thời điểm ra rạp. Đánh giá này rõ ràng không hề tích cực.

Điều khiến những người theo dõi phòng vé tò mò là liệu phần mới của Đội trưởng Mỹ có duy trì được sức hút với khán giả không. Các bộ phim Marvel có xu hướng khởi đầu mạnh mẽ bất chấp sự đón nhận của giới phê bình, nhưng sức bền mới là điều cần thiết. Trước Brave New World , Ant-Man and the Wasp: Quantumania , Eternals và The Marvels đều hụt hơi sau khi ra mắt ở vị trí số 1.

Các nhà điều hành rạp chiếu phim cần Captain America tiếp tục trụ vững tại phòng vé, ít nhất là cho đến ngày 21/3 - thời điểm ra mắt bản làm lại Snow White của Disney. Nguyên nhân do rạp chiếu phim Bắc Mỹ hiện tại không có bộ phim nào thuộc hàng bom tấn .

Các nhà điều hành rạp chiếu phim lo ngại Captain America không thể giữ được phong độ tại phòng vé. Ảnh: Disney.

Paddington in Peru xếp thứ 2 phòng vé với doanh thu 13 triệu USD trong tuần mở màn và ước tính 16 triệu USD trong khung thời gian nghỉ lễ. Doanh thu toàn cầu của phim là 115 triệu USD cho đến nay, trong khi kinh phí là 90 triệu USD. Phim nhận được phản hồi tích cực với 94% trên Rotten Tomatoes và điểm "A" trên CinemaScore.

Phim kinh dị Heart Eyes đạt vị trí thứ 3 với 10 triệu USD vào cuối tuần và ước tính 11,1 triệu USD cho đến ngày 17/2. Tính đến hiện tại, phim thu được tổng cộng 22,6 triệu USD chỉ tính riêng trong nước Mỹ. So với kinh phí 18 triệu USD, phim không cần phải lo lắng đến khả năng thua lỗ.

Top 4 là Dog Man của Universal và DreamWorks Animation. Bộ phim dành cho trẻ em thu về thêm 9,73 triệu USD trong suốt tuần và ước tính 12,5 triệu USD cho đến 17/2. Hiện tại, Dog Man thu về 69,5 triệu USD trong nước và 84,4 triệu USD trên toàn cầu so với kinh phí 40 triệu USD.

Chốt top 5 là Na Tra 2 , bộ phim hoạt hình tiếng Trung tạo cú nổ lớn ở Trung Quốc với 1,6 tỷ USD và vẫn đang tiếp tục tăng. Bộ phim, chỉ được chiếu tại 660 rạp, kiếm được 7,3 triệu USD trong suốt tuần và ước tính 8,3 triệu USD trong suốt kỳ nghỉ.

Sau Captain America, Marvel Studios dự kiến ra mắt 2 bom tấn khác là Thunderbolts vào ngày 2/5 và The Fantastic Four: First Steps vào ngày 25/7.