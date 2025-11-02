Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?

Công an Quảng Ngãi bắt hung thủ chém trọng thương 2 người tại khu trọ ở Quảng Ngãi

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, mới đây Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được hung thủ Mai Xuân Tùng- kẻ dùng dao gây thương tích nặng cho hai nạn nhân ở Tổ dân phố 2, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi trong lúc chạy trốn trên xe ô tô khách đi theo hướng từ xã Pờ Y, đến xã Đăk Mar trên Quốc lộ 14.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 24/10/2025, nhận được thông tin từ lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, về đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người” tại Tổ dân phố 2, xã Đăk Hà đang di chuyển trên xe ô tô khách biển kiểm soát 77B-022.31 (Nhà xe Thành Danh), lưu thông theo hướng từ xã Pờ Y đi xã Đăk Mar, trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14).

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thế Duy làm Tổ trưởng, đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với Công an xã Đăk Tô, chốt chặn tại Km 1509+500, đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Đăk Tô, Quảng Ngãi).

Đến khoảng 11 giờ 36 phút, Tổ công tác phát hiện và dừng phương tiện ô tô khách có đối tượng nghi vấn, đang đi trên xe này để kiểm tra.

Qua đối chiếu và khai thác nhanh thông tin, đối tượng khai nhận họ tên là Mai Xuân Tùng (sinh 15/01/1977), ở tại xã Đăk Hà, Quảng Ngãi, là hung thủ gây ra vụ án “Giết người” tại khu trọ Tổ dân phố 2, xã Đăk Hà.

Đối tượng Mai Xuân Tùng trong lúc chạy trốn trên xe ô tô khách theo hướng từ xã Pờ Y, đi xã Đăk Mar trên Quốc lộ 14, đã bị lực lượng Công an Quảng Ngãi chốt chặn, bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó Tổ công tác đã đưa hung thủ về Công an xã Đăk Tô, bàn giao cho Công an xã Đăk Tô và Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Quảng Ngãi, để làm rõ vụ việc giết người.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ, ngày 23/10, đối tượng Mai Xuân Tùng đã mang theo dao vào khu trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà.

Qua trích xuất từ camera gắn tại khu trọ cho thấy, đối tượng Tùng mang theo dao xông thẳng vào một phòng trọ, rồi chém liên tiếp vào 2 nạn nhân là bà N.T.T (sinh 1978), trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi và ông V.C.H. (sinh 1988, chưa xác định nơi ở).

Tuy nhiên sau khi bị chém thương tích, ông V.C.H may mắn chạy thoát ra ngoài và cầu cứu người dân giúp đỡ; còn bà N.T.T vẫn ở trong phòng, nên tiếp tục bị đối tượng chém nhiều nhát.

Sau khi gây án, đối tượng Mai Xuân Tùng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn.

2 nạn nhân bị thương được người dân ở gần đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Đăk Hà, rồi sau đó được chuyển lên BVĐK cơ sở 2 Quảng Ngãi, trong tình trạng thương tích nặng.

Theo chính quyền xã Đăk Hà, qua thu thập thông tin thì 2 nạn nhân bị chém mới đến địa phương, thuê trọ và sống với nhau như vợ chồng.

Đối tượng gây án M.X.T là chồng cũ của bà N.T.T. Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng M.X.T đã nhiều lần đến phòng trọ của bà N.T.T để gây sự.

Đối tượng sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, hành vi sử dụng dao để gây thương tích nặng cho người khác cho thấy mức độ hung hăng, coi thường mạng sống và sức khỏe người khác. Đối tượng đã chuẩn bị hung khí, vào phòng trọ chủ động tấn công và bỏ trốn sau hành vi cho thấy có ý chí phạm tội rõ ràng.

Dù tâm lý của đối tượng trong tình huống này là bị kích động bởi cảm xúc ghen tuông, tức giận đi chẳng nữa nhưng việc sử dụng hung khí, tấn công tới mức gây thương tích nặng cho hai người cho thấy không chỉ là hành vi bộc phát bình thường, mà có tính toán, quyết tâm cao.

Nạn nhân bị đối tượng Tùng chém trọng thương đang được cứu chữa tại BVĐK cơ sở 2 Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Theo luật sư, tùy mức độ thương tích và khả năng chết người từ đó có thể xác định tội danh có thể là Giết người hoặc Cố ý gây thương tích theo Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo thông tin từ phía cơ quan báo chí đăng tải, thời điểm hiện tại có 1 người bị thương nặng (nạn nhân chưa chết vì được cấp cứu kịp thời) và 1 người đã tử vong. Vì vậy, đối tượng sẽ bị xử lý về tội Giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, đối tượng sẽ đối mặt với hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình cùng với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết 02 người trở lên, có tính chất côn đồ...

Cũng theo luật sư Huy, từ ngày 01/01/2025, theo quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hành vi dùng dao sắc, nhọn có tính sát thương cao để gây thương tích cho người khác có thể bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đồng nghĩa người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng lúc về hai tội danh.

Việc xử lý cùng lúc hai tội danh khiến mức hình phạt tăng nặng đáng kể, có thể dẫn đến án tù cao hơn nhiều so với trước đây.

Ngoài hình phạt nêu trên thì đối tượng này còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hai cho nạn nhân, thiệt hại bao gồm: Tiền chi phí mai táng với nạn nhân tử vong, tiền chi phí chữa trị với nạn nhân bị thương, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ....