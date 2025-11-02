Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Bạn đọc
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 18:20 GMT+7

Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?

+ aA -
T. Nam - K. Trinh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 18:20 GMT+7
Theo luật sư, đối tượng Mai Xuân Tùng- kẻ dùng dao gây thương tích nặng cho hai nạn nhân ở Tổ dân phố 2, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị hung khí, vào phòng trọ chủ động tấn công và bỏ trốn sau hành vi cho thấy có ý chí phạm tội rõ ràng nên có thể sẽ nhận mức phạt cao nhất
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công an Quảng Ngãi bắt hung thủ chém trọng thương 2 người tại khu trọ ở Quảng Ngãi

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, mới đây Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được hung thủ Mai Xuân Tùng- kẻ dùng dao gây thương tích nặng cho hai nạn nhân ở Tổ dân phố 2, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi trong lúc chạy trốn trên xe ô tô khách đi theo hướng từ xã Pờ Y, đến xã Đăk Mar trên Quốc lộ 14.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 24/10/2025, nhận được thông tin từ lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, về đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người” tại Tổ dân phố 2, xã Đăk Hà đang di chuyển trên xe ô tô khách biển kiểm soát 77B-022.31 (Nhà xe Thành Danh), lưu thông theo hướng từ xã Pờ Y đi xã Đăk Mar, trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14).

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thế Duy làm Tổ trưởng, đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với Công an xã Đăk Tô, chốt chặn tại Km 1509+500, đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Đăk Tô, Quảng Ngãi).

Đến khoảng 11 giờ 36 phút, Tổ công tác phát hiện và dừng phương tiện ô tô khách có đối tượng nghi vấn, đang đi trên xe này để kiểm tra.

Qua đối chiếu và khai thác nhanh thông tin, đối tượng khai nhận họ tên là Mai Xuân Tùng (sinh 15/01/1977), ở tại xã Đăk Hà, Quảng Ngãi, là hung thủ gây ra vụ án “Giết người” tại khu trọ Tổ dân phố 2, xã Đăk Hà.

Đối tượng Mai Xuân Tùng trong lúc chạy trốn trên xe ô tô khách theo hướng từ xã Pờ Y, đi xã Đăk Mar trên Quốc lộ 14, đã bị lực lượng Công an Quảng Ngãi chốt chặn, bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó Tổ công tác đã đưa hung thủ về Công an xã Đăk Tô, bàn giao cho Công an xã Đăk Tô và Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Quảng Ngãi, để làm rõ vụ việc giết người.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ, ngày 23/10,  đối tượng Mai Xuân Tùng đã mang theo dao vào khu trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà.

Qua trích xuất từ camera gắn tại khu trọ cho thấy, đối tượng Tùng mang theo dao xông thẳng vào một phòng trọ, rồi chém liên tiếp vào 2 nạn nhân là bà N.T.T (sinh 1978), trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi và ông V.C.H. (sinh 1988, chưa xác định nơi ở).

Tuy nhiên sau khi bị chém thương tích, ông V.C.H may mắn chạy thoát ra ngoài và cầu cứu người dân giúp đỡ; còn bà N.T.T vẫn ở trong phòng, nên tiếp tục bị đối tượng chém nhiều nhát.

Sau khi gây án, đối tượng Mai Xuân Tùng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn.

2 nạn nhân bị thương được người dân ở gần đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Đăk Hà, rồi sau đó được chuyển lên BVĐK cơ sở 2 Quảng Ngãi, trong tình trạng thương tích nặng.

Theo chính quyền xã Đăk Hà, qua thu thập thông tin thì 2 nạn nhân bị chém mới đến địa phương, thuê trọ và sống với nhau như vợ chồng.

Đối tượng gây án M.X.T là chồng cũ của bà N.T.T. Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng M.X.T đã nhiều lần đến phòng trọ của bà N.T.T để gây sự.

Đối tượng sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, hành vi sử dụng dao để gây thương tích nặng cho người khác cho thấy mức độ hung hăng, coi thường mạng sống và sức khỏe người khác. Đối tượng đã chuẩn bị hung khí, vào phòng trọ chủ động tấn công và bỏ trốn sau hành vi cho thấy có ý chí phạm tội rõ ràng.

Dù tâm lý của đối tượng trong tình huống này là bị kích động bởi cảm xúc ghen tuông, tức giận đi chẳng nữa nhưng việc sử dụng hung khí, tấn công tới mức gây thương tích nặng cho hai người cho thấy không chỉ là hành vi bộc phát bình thường, mà có tính toán, quyết tâm cao.

Nạn nhân bị đối tượng Tùng chém trọng thương đang được cứu chữa tại BVĐK cơ sở 2 Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Theo luật sư, tùy mức độ thương tích và khả năng chết người từ đó có thể xác định tội danh có thể là Giết người hoặc Cố ý gây thương tích theo Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo thông tin từ phía cơ quan báo chí đăng tải, thời điểm hiện tại có 1 người bị thương nặng (nạn nhân chưa chết vì được cấp cứu kịp thời) và 1 người đã tử vong. Vì vậy, đối tượng sẽ bị xử lý về tội Giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, đối tượng sẽ đối mặt với hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình cùng với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết 02 người trở lên, có tính chất côn đồ...

Cũng theo luật sư Huy, từ ngày 01/01/2025, theo quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hành vi dùng dao sắc, nhọn có tính sát thương cao để gây thương tích cho người khác có thể bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng  đồng nghĩa người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng lúc về hai tội danh.

Việc xử lý cùng lúc hai tội danh khiến mức hình phạt tăng nặng đáng kể, có thể dẫn đến án tù cao hơn nhiều so với trước đây.

Ngoài hình phạt nêu trên thì đối tượng này còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hai cho nạn nhân, thiệt hại bao gồm: Tiền chi phí mai táng với nạn nhân tử vong, tiền chi phí chữa trị với nạn nhân bị thương, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ....

Tham khảo thêm

Điều tra nhóm thanh, thiếu niên ở Tuyên Quang vô cớ dùng dao, vỏ chai bia đuổi chém người đi đường

Điều tra nhóm thanh, thiếu niên ở Tuyên Quang vô cớ dùng dao, vỏ chai bia đuổi chém người đi đường

Chém người ở miền Tây rồi trốn lên Mộc Bài, Tây Ninh, bị bắt

Chém người ở miền Tây rồi trốn lên Mộc Bài, Tây Ninh, bị bắt

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn; chém người trọng thương rồi ôm súng kíp trốn vào rừng

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn; chém người trọng thương rồi ôm súng kíp trốn vào rừng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ trụ sở Bộ Ngoại giao: Chọn phương án B vì “giá phù hợp”, nhưng thực tế dự toán tăng gấp 4 lần, lên 6.988 tỷ đồng

Bộ Ngoại giao tổ chức thi tuyển quốc tế để lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng trụ sở, và đã chọn phương án đạt giải B của Công ty Heerim với lý do “đạt giải cao, được cán bộ đồng thuận, giá thành phù hợp”. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng mức đầu tư của phương án này tăng vọt từ 1.720 tỷ lên 6.988 tỷ đồng.

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc
Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Vụ kính, bê tông từ ngôi nhà đang xây rơi làm chết người ở Hà Nội: Trường hợp nào xem xét vi phạm hình sự?

Bạn đọc
Vụ kính, bê tông từ ngôi nhà đang xây rơi làm chết người ở Hà Nội: Trường hợp nào xem xét vi phạm hình sự?

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Bạn đọc
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Cao Phong (Phú Thọ): Buộc tháo dỡ bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp trong thời hạn 5 ngày

Bạn đọc
Cao Phong (Phú Thọ): Buộc tháo dỡ bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp trong thời hạn 5 ngày

Đọc thêm

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ
Pháp luật

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ

Pháp luật

Nguyễn Khắc Duy, 34 tuổi, bị Công an phường Hà Đông, bắt giữ sau khi giật chiếc iPhone 14 Pro Max của một cô gái tại khu vực chợ Bông Đỏ.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI dự báo còn mạnh lên, đến 5/11 sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan
Thể thao

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Thể thao

Võ Huy Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ 32 tuổi từng có thời gian khoác áo ĐT Việt Nam.

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị
Nhà nông

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đã đề xuất loạt kiến nghị về quy chuẩn xử lý chất thải chăn nuôi gắn với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chăn nuôi công nghệ cao.

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật
Nhà nông

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật

Nhà nông

2 nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) nằm trong số 21 Nghị quyết được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề).

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau
Xã hội

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau

Xã hội

Nhìn những đứa trẻ nghèo khó không thể viết được tên mình, 2 giáo viên về hưu ở Cà Mau đã thành lập những lớp học tình thương rồi lặn lội đi vận động học sinh về học, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên còn đường tri thức.

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi 'quên' gia hạn bảo đảm dự thầu
Kinh tế

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi "quên" gia hạn bảo đảm dự thầu

Kinh tế

Tại trang hỏi đáp của Bộ Tài chính, một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu được doanh nghiệp gửi tới nhằm được giải đáp để thực hiện đúng quy định.

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine
Thế giới

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thế giới

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn lớn tại thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar, miền Nam Nga, thiêu rụi một tàu chở dầu cùng cảng xuất khẩu của khu vực này. Đây là tuyến trung chuyển quan trọng, nơi phần lớn lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Nga được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm
Nhà đất

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận VN-Index mất hơn 43 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

'Vua' cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế
Media

"Vua" cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế

Media

"Nông dân xuất sắc 2023" Trần Chung Hưng đã chất vấn Bộ NNMT tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" về 2 thách thức lớn của ngành cá nước lạnh: sự cạnh tranh từ cá tầm Trung Quốc giá rẻ và việc thiếu công nghệ giống (phải "tự mày mò").

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc Trạng nguyên" Mạc Đĩnh Chi không chỉ nổi tiếng vì tài năng xuất chúng mà còn là vị Trạng nguyên có lối sống đạm bạc, thanh liêm.

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng
Video

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng

Video

Chiều 2/11, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phước Thành (Đà Nẵng), vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng cứu thành công nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu.

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Chiều 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân; lực lượng công an xã đã kịp thời ứng cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tin tức

Hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Pete Hegseth khẳng định nước này ủng hộ một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên; góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng
Thể thao

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng

Thể thao

Âm nhạc, tiếng hô nhịp nhàng và những chuyển động uyển chuyển của hàng trăm người tập Thái Cực Quyền đã khuấy động không gian Nhà thi đấu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sáng 2/11. Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam lần thứ II – 2025 với chủ đề “Tôi tập Thái Cực Quyền” trở thành ngày hội thực sự của những người yêu vận động và lối sống lành mạnh. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức nhân dịp UNESCO chuẩn bị công nhận ngày 21/3 là “Ngày Thái Cực Quyền Quốc tế”, trở thành ngày của tinh thần sống khỏe, sống an nhiên.

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn
Tin tức

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn

Tin tức

Trong tối nay 2/11, cầu Cây Sung tạm phải được lắp đặt hoàn thành để người dân qua lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo.

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành
Kinh tế

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành

Kinh tế

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành ở Đồng Nai đang vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu chạy đua từng ngày để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Tinh thần “đã hứa là phải làm” đang bao trùm khắp công trường.

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Không chỉ là nơi “hỏi – đáp”, Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” còn trở thành cầu nối để các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành được trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe những tâm tư, tình cảm, chia sẻ của người nông dân về các vấn đề đã, đang và sẽ đặt ra trong thời gian tới. Qua diễn đàn, không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở càng làm cho người nông dân vững niềm tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?
Thể thao

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?

Thể thao

FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS? AC Milan ra hạn chót cho Gimenez chứng minh giá trị; HLV Kim Sang-sik chia sẻ cách thay đổi văn hóa tập luyện ở ĐT Việt Nam; Messi lập siêu phẩm, Inter Miami thất bại cay đắng; Chia tay bạn gái, Lamine Yamal báo tin vui cho CĐV Barcelona.

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45
Văn hóa - Giải trí

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là "đại gia đất mỏ", từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Văn hóa - Giải trí

Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong
Tin tức

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong

Tin tức

Ngày 2/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 và Công an xã Tuy Phong đã tiến hành làm việc với gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. (SN 2012, trú thôn 2, xã Tuy Phong) để xác minh nguyên nhân vụ việc em bị lũ cuốn trôi, dẫn đến tử vong thương tâm.

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa 'ít phổ biến': Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng
Xã hội

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến": Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng

Xã hội

Ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, Hà Nội cho biết, Trường mầm non Đông Quang và Chu Minh đã dừng sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Gold Life Grow Plus trong bữa phụ cho trẻ. Trước đó, một số phụ huynh ý kiến đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến".

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Nhà đất

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà đất

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, mở ra cơ hội an cư cho người lao động và công nhân.

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành 'người gác cổng' đáng tin cậy
Chuyển động Sài Gòn

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành "người gác cổng" đáng tin cậy

Chuyển động Sài Gòn

Giữa những thay đổi mang tính lịch sử về tổ chức bộ máy, hệ thống y tế cơ sở tại TP.HCM đang thực hiện cuộc “đại phẫu” toàn diện, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh bị động sang phòng bệnh chủ động, biến y tế cơ sở thành "người gác cổng" đáng tin cậy.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: 'Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường'
Video

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường"

Video

Phát biểu kết luận Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng khẳng định "mệnh lệnh từ thực tiễn" là phải hành động quyết liệt. Bộ trưởng chia sẻ 3 định hướng lớn: (1) Đặt nông dân làm trung tâm, giúp họ "làm chủ tri thức, công nghệ, thị trường"; (2) Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh - thông minh; (3) Khơi dậy đoàn kết, xây dựng nông thôn "đáng sống".

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên
Xã hội

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

Xã hội

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ 'chảy mạnh' vào công nghệ chiến lược Việt Nam?
Kinh tế

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ "chảy mạnh" vào công nghệ chiến lược Việt Nam?

Kinh tế

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương đã được "mở đường" thông qua Nghị định số 264/2025/NĐ-CP. Việc huy động vốn từ khu vực tư nhân chính là bài toán đáng chú ý.

'Bắt' bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT
Video

"Bắt" bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT

Video

Nông dân Lạng Sơn chất vấn về tình trạng thiếu hụt khuyến nông cơ sở. Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng và Giám đốc TTKN Quốc gia Lê Quốc Thanh khẳng định: Lực lượng khuyến nông sẽ được đưa về xã, tránh "tầng lớp trung gian". Dù Thông tư 60 về việc này đã hiệu lực, Bộ trưởng cho biết mới 7/34 tỉnh thành sắp xếp lực lượng, Bộ đang đôn đốc các tỉnh còn lại khẩn trương tiếp nhận 4.600 cán bộ này.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng
Gia đình

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng

Gia đình

Chẳng ai ngờ loại rau lang lại có màn biến tấu thành món ăn hấp dẫn thú vị thế này!

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Đông Tây - Kim Cổ

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

4

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

5

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác