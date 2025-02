Đối tượng đánh dã man bạn gái đến ngất xỉu ở TP.HCM, trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự?

Khởi tố kẻ hành hung dã man bạn gái đến ngất xỉu ở quán cà phê

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng (35 tuổi, quê Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân bị Hoàng hành hung là chị N.V.K.N. (34 tuổi, bạn gái của Hoàng.

Theo điều tra, chị N. có quan hệ tình cảm với Hoàng từ tháng 2/2024, khi hai người làm chung công ty. Lúc đó, Hoàng chia sẻ với chị N. về bạn gái cũ và quá khứ trước đây. Từng đổ vỡ, đến nay gặp một người tỏ vẻ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên chị N. xiêu lòng, chấp nhận mối quan hệ với Hoàng.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, chị N. phát hiện Hoàng còn qua lại với bạn gái cũ và một số phụ nữ khác.

Do đó, trưa 26/3/2024, chị N. hẹn gặp Hoàng và một cô gái mà người đàn ông này đang có quan hệ tình cảm đến quán cà phê ở đường 9A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Theo trình bày của N., chị muốn gặp để "ba mặt một lời", nói rõ là không chen chân vào chuyện tình cảm tay ba và chấm dứt mối quan hệ với Hoàng.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip cô gái bị bạn trai hành hung đến ngất xỉu trong quán cà phê ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.

Tại quán, chị N. và cô gái kia vạch trần sự dối trá của Hoàng. Xấu hổ trước mặt 2 người phụ nữ, Hoàng đã chửi bới thậm tệ chị N. Do đó, chị này liền tạt nước vào mặt của Hoàng.

Hoàng đã lao đến bóp cổ, đấm liên tục vào mặt chị N. khiến chị gục ngay tại quán cà phê. Khi nhiều người xung quanh xúm vào can ngăn, Hoàng mới dừng tay. Sau đó, chị N. được người trong quán đưa đi cấp cứu.

Mới đây, Công an huyện Bình Chánh thông báo chị N. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ là 23%. Đồng thời, công an cũng thông báo cho chị biết kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm là đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng.

Quy định về hành vi cố ý gây thương tích

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả xác minh bước đầu như trên, thấy hành vi của bị can là cố ý gây thương tích, hậu quả nạn nhân thường tích đến 23%. Bởi vậy, cơ quan điều tra khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc số trường hợp cụ thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong vụ việc này, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét có áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn đối với bị can hay không.

Nếu vì lý do nhỏ nhặt mà phạm tội hoặc do bội bạc ích kỷ mà phạm tội, có thể sẽ bị áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, đây là tình tiết định khung hình phạt, đồng thời cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

Theo ông Cường, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các bên và hậu quả đã xảy ra đối với nạn nhân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thương tích từ 11% đến 30% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, bị can sẽ phải đối mặt với hình phạt quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Còn nếu kết quả điều tra cho thấy bị can lợi dụng tình cảm, lừa gạt nạn nhân và không muốn chia tay nên đánh người, có thể được xác định là động cơ đê hèn, bội bạc, ích kỷ, hành xử thiếu chuẩn mực đạo đức và không phù hợp với quy định pháp luật.