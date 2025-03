Đối tượng ngáo đá dùng dao khống chế bé gái 9 tuổi ở Bắc Ninh và các quy định pháp lý liên quan

Công an Bắc Ninh giải cứu thành công bé gái 9 tuổi bị bắt cóc

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin ngày 27/3, liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt làm con tin, Thượng tá Phạm Văn Ngư - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã chia sẻ về quá trình giải cứu nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, xác định đối tượng tên Phan Văn Tuấn, sinh ngày 6/5/1983 ở tại Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đối tượng có 3 tiền án, tiền sự và sau khi bị bắt, test nhanh đối tượng nghiện ma túy.

"Vụ án hết sức đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy, dẫn đến ngáo đá và bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và bắt cóc tống tiền. Hiện tại, lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm và làm rõ toàn bộ vụ án, khởi tố và bắt giam đối tượng gây ra vụ việc", ông Ngư nói.

Theo ông Ngư, vào khoảng 4h sáng ngày 27/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của công an phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về việc có một đối tượng nam thanh niên đi xe máy ập vào nhà cháu Tr., sinh năm 2016 ở khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

"Trên tay đối tượng cầm hai con dao dạng thái thịt, khống chế cháu bé trên tầng 2 đòi yêu sách cung cấp xe máy và tiền nhằm mục đích bỏ trốn" - Thượng tá Ngư nói.

Đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1983, ở tại Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, kẻ dùng dao khống chế bé gái ở Bắc Ninh trên mái nhà. Ảnh: D.V.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động tổng thể các lực lượng gồm đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ cùng toàn bộ công an ở cơ sở có mặt ngay tại hiện trường.

Tại hiện trường, đối tượng đưa ra nhiều yêu sách và luôn luôn kề dao vào cổ của cháu Tr. Sau 4 tiếng 30 phút đàm thoại, trao đổi, lực lượng công an đã mưu mẹo, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bằng việc cung cấp xe máy, cung cấp tiền cho đối tượng để đối tượng dịch chuyển từ trên tầng 2 đi xuống.

Trong quá trình dịch chuyển, Tuấn luôn luôn kề dao vào cổ cháu bé nhằm mục đích đưa cháu bé lên trên xe để tẩu thoát.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã mưu trí đàm thoại để phân tán tư tưởng đối tượng để khi đối tượng tiếp cận đến xe thì đã có dịch chuyển con dao ra khỏi cổ cháu bé. Lợi dụng sơ hở này, lực lượng công an ập vào bắt giữ, đã giải thoát cháu bé thành công, đảm bảo tuyệt đối tính mạng, an toàn cho cháu và bắt giữ đối tượng, thu giữ bằng chứng.

Đối tượng gây ra vụ việc sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV về vụ việc, Tiến sĩ Đặng Văn Cường- Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, vụ việc đối tượng không chế cháu bé 9 tuổi ở Bắc Ninh cho thấy tính chất nguy hiểm, manh động và liều lĩnh khi đối tượng gây án đang trong cơn "ngáo đá".

Với diễn biến trên, đối tượng này có rất nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể bị xử lý hình sự với nhiều tội danh như: Chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người, cướp tài sản… Phía cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

TS. LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Ảnh luật sư cung cấp.

Cũng theo luật sư Cường, hành vi sử dụng dao gây rối trật tự công cộng tại Hải Dương đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự với chế tài là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.



Ngoài ra, đối tượng này có hành vi tấn công lại lực lượng chức năng nên đủ căn cứ để xử lý về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự. Quá trình bỏ chạy, đối tượng này đã sử dụng vũ lực để chiếm đoạt chiếc xe mô tô nên hành vi này có thể bị xử lý về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 bộ luật hình sự.

Nguy hiểm nhất là đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ và đe dọa sát hại cháu bé 9 tuổi ở Bắc Ninh. Hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội bắt giữ người trái pháp luật và xem xét về hành vi đe dọa giết người. Với hành vi bắt giữ người trái pháp luật thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại Điều 157 bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất có thể tới 12 năm tù.