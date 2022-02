Đối tượng xuất trình chứng minh CAND giả khi bị công an thật kiểm tra

Sáng 17/2, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đối tượng Phạm Thanh Thảo (38 tuổi, trú tại Tân Thành B, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và gia đình đều được xác định mắc Covid-19 và đang cách ly y tế để điều trị.

Đối tượng Thảo tại Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 14/2, tổ CSGT thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk tuần tra tại Km1712 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Cư Né, huyện Krông Búk). Lúc này, Thảo điều khiển xe ô tô tải cabin kép biển kiểm soát 62C-156.91 chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk. Trên xe, Thảo chở thêm vợ và hai con.

Khi tổ CSGT dừng xe để kiểm tra giấy tờ thì Thảo xuất trình 1 chứng minh Công an nhân dân (CAND) số 229043 do Công an tỉnh Long An cấp.



Chứng minh Công an nhân dân đối tượng trình cho tổ CSGT. Ảnh: CACC

Lúc này tổ CSGT nhận thấy có nhiều bất thường nên đã dùng một số biện pháp nghiệp vụ để lấy thông tin từ đối tượng. Qua đó, đối tượng khai nhận chứng minh CAND trên là giả (không do cơ quan có thẩm quyền cấp), đối tượng mua với giá 3,5 triệu đồng. Đối tượng sau đó được tổ CSGT bàn giao lại cho Công an huyện Krông Búk.

Công an huyện Krông Búk cho biết, sau khi đối tượng hoàn thành việc chữa trị Covid-19 sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.