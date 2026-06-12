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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 21:10 GMT+7
Chủ đề: World cup 2026

Đội tuyển nào vô địch về “hành xác” tại vòng bảng World Cup 2026?

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Hải Đăng (theo AS) Thứ sáu, ngày 12/06/2026 21:10 GMT+7
Với việc phải di chuyển tới 12.000km chỉ để đá 3 trận đấu ở vòng bảng diễn ra tại Mỹ và Canada, Bosnia chính là đội “vô địch” về thời gian trên đường tại World Cup 2026.
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Bosnia than trời vì quãng đường di chuyển tại World Cup 2026

Bosnia đã xuất sắc vượt qua “ông lớn” Italia ở vòng play-off để giành quyền tham dự World Cup 2026 sau 12 năm chờ đợi. Trước đó, quốc gia non trẻ chỉ có vỏn vẹn 3,5 triệu dân này mới chỉ một lần duy nhất góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, đó là World Cup 2014 tổ chức tại Brazil.

Lần này đội bóng vùng Balkan lại có dịp trở lại châu Mỹ và hành trình tại World Cup 2026 được dự đoán sẽ không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Sergej Barbare, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

ĐT Bosnia tập luyện. Ảnh: AP.

Tại World Cup lần này, Bosnia nằm ở bảng B, cùng với các đội Thụy Sỹ, Qatar và chủ nhà Canada. Họ sẽ đá trận mở màn vòng bảng với Canada vào lúc 02h00 sáng 13/6 (giờ Hà Nội) trên sân vận động BMO Field tại Toronto.

Sau đó, các cầu thủ Bosnia sẽ phải di chuyển 4,5 tiếng đồng hồ đến Utah, nơi họ đặt đại bản doanh, và từ đó họ sẽ tiếp tục đến Los Angeles và Seattle cho hai trận đấu tiếp theo với Thụy Sỹ và Qatar.

Ước tính tổng quãng đường mà thày trò HLV Sergej Barbare phải di chuyển là 12.000 km, con số nhiều nhất tại World Cup 2026. Nói một cách hài hước, không đội bóng nào tại World Cup 2026 phải “ngồi máy bay” nhiều hơn Bosnia.

Theo: as.com

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