Thời gian qua, Công an xã Bảo Lâm 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên địa bàn.

Sáng 26/7/2026, Công an xã Bảo Lâm 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972, trú tại thôn Lộc An 1, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp.

Theo ông Dũng, trong quá trình làm vườn, ông phát hiện cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 2kg tại khu vực canh tác.

Người dân xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng tình cờ đụng con rùa núi vàng trong lúc đang dọn vườn, ngay sau đó tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng cho cơ quan chức năng địa phương.

Nhận thức đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã chủ động liên hệ Công an xã Bảo Lâm 2 để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Lâm 2 đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc và UBND xã Bảo Lâm 2 kiểm tra, tỉnh Lâm Đồng lập biên bản tiếp nhận, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Sau khi xác định cá thể rùa đủ điều kiện trở lại tự nhiên, lực lượng chức năng đã tổ chức thả về môi trường sống phù hợp.

Con rùa núi vàng do người dân bắt được tình cờ trong lúc làm vườn là động vật hoang dã quý hiếm, động vật rừng cần bảo vệ, nặng khoảng 2kg. Rùa núi vàng (tên khoa học: Indotestudo elongata) là một loài rùa cạn quý hiếm thuộc họ Rùa núi. Chúng nổi bật với chiếc mai thuôn dài, gồ cao có màu vàng đặc trưng xen lẫn các đốm đen. Loài này phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) và được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.

Cá thể rùa vàng núi được thả về môi trường tự nhiên trên địa bàn Bảo Lộc-Lâm Đồng.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Đây cũng là hành động thiết thực góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã trong cộng đồng.

Công an xã Bảo Lâm 2 khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan Kiểm lâm hoặc Công an để được hướng dẫn xử lý.

Người dân tuyệt đối không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định.