Chủ tịch VFA: Doanh nghiệp khó thu mua lúa trực tiếp từ nông dân do vướng các quy định về thanh toán, chứng từ
Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động làm việc với phía Philippines, thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa hiệp hội lương thực hai nước nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan xuất khẩu gạo; đồng thời tiếp tục có giải pháp điều hành linh hoạt để giữ mặt bằng giá lúa ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua, bảo đảm người trồng lúa có lãi...