Đông Á Thanh Hóa nói rõ lý do chia tay HLV Choi Won-kwon

Theo chia sẻ từ phía CLB Đông Á Thanh Hóa, sau 3 tháng dẫn dắt đội bóng, HLV Choi Won-kwon đã mang đến tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật và giúp CLB đạt được những kết quả nhất định ở giai đoạn đầu mùa giải V.League 2025/2026. Đông Á Thanh Hóa FC ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian làm việc tại đội.

Tuy vậy, trước yêu cầu tái cấu trúc tài chính và điều chỉnh nguồn lực để hướng tới sự ổn định và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo CLB buộc phải đưa ra một số quyết định “khó khăn nhưng cần thiết”, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng hiện tại - ông Choi Won-kwon.

Đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo lợi ích chung và phù hợp với định hướng dài hạn của CLB.

CLB Đông Á Thanh Hóa gửi lời cảm ơn HLV Choi Won-kwon vì sự tận tâm và chuyên nghiệp trong suốt thời gian gắn bó, đồng thời chúc ông tiếp tục gặt hái thành công trong chặng đường sự nghiệp sắp tới.

Thông tin về cơ cấu nhân sự ban huấn luyện của đội bóng sẽ được CLB Đông Á Thanh Hóa thông báo trong thời gian tới.

Theo: Theo Tạp chí Báo Bóng đá