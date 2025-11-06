Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ năm, ngày 06/11/2025 15:46 GMT+7

Dòng chảy của tiền hôm nay: Chứng khoán tiếp tục rung lắc, Vingroup phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng tăng vốn gấp đôi

+ aA -
Hai Trung Thứ năm, ngày 06/11/2025 15:46 GMT+7
Dòng chảy của tiền hôm nay ghi nhận áp lực bán lan rộng khiến VN-Index điều chỉnh, trong khi tâm điểm thuộc về Vingroup với kế hoạch phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1. Thương vụ dự kiến giúp vốn điều lệ gấp đôi, tăng thanh khoản mã VIC và thu hút sự chú ý dòng tiền trên thị trường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch chiều 6/11 ghi nhận nhịp điều chỉnh rõ nét khi sắc đỏ bao trùm phần lớn nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index đóng cửa tại 1.642,64 điểm, giảm 12,25 điểm tương ứng 0,74%.

Trong khi đó, VN30 giảm sâu hơn về 1.869,60 điểm, mất 16,87 điểm tương ứng 0,89%, phản ánh tâm lý thận trọng đang bao phủ nhóm dẫn dắt. Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 17,8 nghìn tỷ đồng - ở mức trung bình, cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay chưa thực sự mạnh mẽ dù xuất hiện lực bắt đáy nhỏ giọt cuối phiên.

Bức tranh thị trường phân hóa theo nhóm ngành thể hiện rõ trên heatmap: phần lớn các nhóm bị nhuộm đỏ. Dịch vụ tài chính giảm 1,59%, ngân hàng lùi 1,12%, thực phẩm & đồ uống mất 1,65%. Ngược lại, một vài nhóm ngách như hàng & dịch vụ công nghiệp (+0,77%), xây dựng & vật liệu (+0,25%) ghi nhận sắc xanh, cho thấy dòng chảy của tiền đang quay vòng chọn lọc thay vì đồng thuận như giai đoạn tăng nóng trước đó.

Dòng chảy của tiền hôm nay: Phân hóa mạnh, cổ phiếu ngân hàng kéo chỉ số giảm

Trong bối cảnh thị trường rung lắc, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán lớn và tác động tiêu cực lên chỉ số. Các mã như HDB (-3,06%), VPB (-2,56%), STB (-2,99%), TCB (-1,47%), VCB (-0,82%) đồng loạt giảm, kéo VN-Index lùi sâu. Đây là nhóm vốn hóa lớn, chiếm tỷ trọng đáng kể nên việc điều chỉnh mạnh lập tức phản ánh lên điểm số.

Ở chiều ngược lại, VIC là điểm sáng, tăng 0,63%, trở thành một trong những trụ đỡ quan trọng, hạn chế mức giảm của thị trường. Cùng với VIC, các mã VSC, PVD, KBC cũng duy trì sắc xanh, hưởng lợi từ kỳ vọng dòng tiền đầu cơ quay trở lại nhóm midcap.

Giới phân tích nhận định, sự phân hóa nằm trong chu kỳ bình thường: khi nhà đầu tư trở nên thận trọng, dòng chảy của tiền hôm nay ưu tiên những nhóm ít rủi ro, có câu chuyện riêng hoặc được hưởng lợi từ thông tin ngắn hạn.

Dòng chảy của tiền hôm nay ghi nhận áp lực bán lan rộng khiến VN-Index điều chỉnh

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là động thái của khối ngoại. Tổng giá trị bán ròng lên tới -1.067 tỷ đồng, tiếp tục kéo dài chuỗi xả mạnh kể từ đầu tuần. Xét theo khối lượng, khối ngoại bán ra hơn 83,7 triệu cổ phiếu, trong khi mua vào chỉ hơn 41,7 triệu đơn vị.

Bất động sản điều chỉnh nhẹ: DXG (-1,49%), VPI (-2,03%), VHM (-0,7%), cho thấy phân hóa mạnh trong nhóm.

Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, cổ phiếu MSN (-1,75%) và MCH (-4,37%) gây áp lực không nhỏ lên thị trường khi dòng tiền suy yếu. Ngược lại, một số mã như VNM duy trì tăng nhẹ 0,12%.

Trong top bán ròng, STB dẫn đầu với giá trị -179,6 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-89,2 tỷ), VPB (-102,5 tỷ), TCB (-67,35 tỷ) và GEX (-71,24 tỷ). Việc khối ngoại liên tục rút vốn ra khỏi các mã vốn hóa lớn khiến tâm lý thị trường kém tích cực hơn.

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tập trung vào MWG (+177,46 tỷ) và VIC (+71,67 tỷ). Đây là hai cổ phiếu duy trì được sự chú ý nhờ kỳ vọng phục hồi doanh số bán lẻ cũng như thông tin hỗ trợ liên quan đến cơ cấu tài chính doanh nghiệp.

Tình trạng bán ròng mạnh mẽ cho thấy dòng chảy của tiền từ khối ngoại đang tạm thời rút khỏi thị trường Việt Nam trước biến động quốc tế và thay đổi chính sách tiền tệ.

Quan sát bảng khớp lệnh, nhiều dòng giao dịch mua lớn xuất hiện ở nhóm vốn hóa trung bình. Các lệnh mua chủ động (M) áp đảo ở VSC, với nhiều nhịp khớp từ 10.000 đến 30.200 cổ phiếu, giúp cổ phiếu này tăng 1,85%. Trong khi đó, cổ phiếu bất động sản midcap như KBC cũng tăng 1,71%, phản ánh dòng tiền nội đang chủ động xoay vòng.

Đây là tín hiệu cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay không hoàn toàn rút chạy mà đang lựa chọn thời điểm giải ngân. Nhà đầu tư cá nhân nội vẫn sẵn sàng tham gia nhưng ưu tiên cổ phiếu có thanh khoản ổn định, nợ vay thấp và dự án đang triển khai tốt.

Dòng chảy của tiền hướng vào doanh nghiệp: Vingroup tăng vốn điều lệ, SHB huy động 7.500 tỷ

Song song diễn biến thị trường, điểm nhấn đáng chú ý đến từ thông tin phát hành cổ phiếu thưởng của Tập đoàn Vingroup (VIC). Theo văn bản lấy ý kiến cổ đông ngày 5/11, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 nhằm tăng vốn điều lệ trong quý IV năm nay. Sau chia tách, giá cổ phiếu VIC sẽ được điều chỉnh xuống, giúp gia tăng thanh khoản và khả năng giao dịch của thị trường, qua đó góp phần định hình dòng chảy của tiền vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ nâng lên 77.335 tỷ đồng , gấp đôi hiện tại, trở thành tập đoàn phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Hòa Phát, Masan, PV Gas… Đây là thương vụ tăng vốn đáng chú ý nhất từ sau năm 2020, khi nhà đầu tư đặt kỳ vọng dòng chảy của tiền sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp có chiến lược mở rộng quy mô.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tăng 416% từ đầu năm, vốn hóa đạt 807.592 tỷ đồng, dẫn đầu toàn sàn. Song song, Vingroup cũng xin bổ sung ngành nghề kinh doanh như thép, luyện kim, gia công cơ khí, chăm sóc sức khỏe người già và người khuyết tật, mở rộng hệ sinh thái sản xuất - hạ tầng. Diện mở rộng đa ngành này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng chảy của tiền trong dài hạn.

Bên cạnh đó, tập đoàn dự kiến huy động 325 triệu USD trái phiếu quốc tế với lãi suất 5,5%/năm, không chuyển đổi và không có đảm bảo. Dòng vốn này sẽ phục vụ chiến lược mở rộng dài hạn, góp phần tăng tính hấp dẫn trong cơ cấu dòng chảy của tiền ngoại vào thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý III, doanh thu của Vingroup đạt 39.143 tỷ đồng, giảm gần 38%, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 50% đạt 3.025 tỷ đồng, phần lớn nhờ ghi nhận chuyển nhượng công ty con. Tổng tài sản tính đến 30/9 đạt 1,08 triệu tỷ đồng, trong khi nợ vay tăng lên hơn 321.900 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng, SHB công bố phương án tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng, thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu. Trong đó: 200 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp;  459,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:10, với giá 12.500 đồng/cp; 90,6 triệu cổ phiếu ESOP phát hành cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cp

Sau phát hành, vốn điều lệ SHB dự kiến nâng lên 53.442 tỷ đồng, lọt Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất. Số tiền huy động dự kiến phân bổ vào cho vay sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định và cho vay tiêu dùng, từ đó góp phần luân chuyển dòng chảy của tiền vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Tham khảo thêm

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11): Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu năng lượng, bán ròng hơn 22 nghìn tỷ trong tháng 10

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11): Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu năng lượng, bán ròng hơn 22 nghìn tỷ trong tháng 10

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên

Dòng chảy của tiền hôm nay 3/11: Sắc đỏ bao trùm, lực bán áp đảo kéo VN-Index mất hơn 22 điểm

Dòng chảy của tiền hôm nay 3/11: Sắc đỏ bao trùm, lực bán áp đảo kéo VN-Index mất hơn 22 điểm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tòa án Đức tuyên bố Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng một phần kiện trong vụ phỉ báng liên quan đến Lê Trung Khoa, người từng vu khống tập đoàn “đưa hối lộ” và gọi là “mafia.” Phán quyết buộc bị đơn gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và đối mặt mức phạt 250.000 euro cho mỗi lần tái phạm.

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Kinh tế
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định "sốc" của Trung Quốc

Thị trường
Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định 'sốc' của Trung Quốc

Đọc thêm

Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ
Doanh nghiệp

Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong hai ngày 04 - 05/11/2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các chi nhánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại do bão lũ, đánh giá thực tiễn hoạt động, tháo gỡ khó khăn, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch năm 2026.

TP.HCM đối mặt triều cường lịch sử, mưa lớn do bão 13
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đối mặt triều cường lịch sử, mưa lớn do bão 13

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 6/11/2025, triều cường tại TP.HCM đã vượt mức lịch sử của năm 2019 và đo được ở mức 1,78m tại trạm Phú An sông Sài Gòn. Ngoài ra, TP.HCM còn đối diện với khả năng chịu mưa lớn từ cơn bão số 13 (Kalmaegi).

7 nước châu Âu liên thủ tung đòn giáng vào Nga
Thế giới

7 nước châu Âu liên thủ tung đòn giáng vào Nga

Thế giới

Bảy quốc gia thành viên EU đã kêu gọi áp thuế đối với hàng hóa Nga, vốn mang lại doanh thu xuất khẩu 5,4 tỷ euro, theo báo cáo của Politico.

Một thượng sĩ quân đội hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Cô Tô, Quảng Ninh
Tin tức

Một thượng sĩ quân đội hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Cô Tô, Quảng Ninh

Tin tức

Chiều 5/11, Thượng sĩ Vũ Văn Bình hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

'Chạy đua' đến trước ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh được tiếp cận chính sách bỏ thuế khoán
Kinh tế

"Chạy đua" đến trước ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh được tiếp cận chính sách bỏ thuế khoán

Kinh tế

Bên cạnh nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền tới hộ kinh doanh, công chức ngành thuế cũng phải nâng cao năng lực hiểu biết chính sách và tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu.

Nhóm bất động sản “nín thở”, VIC gồng gánh điểm số cho thị trường
Nhà đất

Nhóm bất động sản “nín thở”, VIC gồng gánh điểm số cho thị trường

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản khép phiên 6/11 trong trạng thái giằng co, sắc xanh đỏ đan xen. Dù VIC tăng nhẹ giúp kìm đà giảm của toàn nhóm, thị trường chung vẫn giảm điểm do tâm lý nhà đầu tư thận trọng, thanh khoản suy yếu.

Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025
Video

Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025

Video

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng dược liệu, ngày 15/11/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025. Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát là phát triển bền vững ngành dược liệu, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm.

Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng
Văn hóa - Giải trí

Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng

Văn hóa - Giải trí

Ngày 6/11, ca sĩ Đoàn Di Băng có động thái mới sau khi chồng cô, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, bắt tạm giam.

Hồ Thanh Minh: Cuộc phiêu lưu mới của 'Voi rừng' Tà Ôi
Thể thao

Hồ Thanh Minh: Cuộc phiêu lưu mới của "Voi rừng" Tà Ôi

Thể thao

Hồ Thanh Minh vào sân thay Lương Xuân Trường và tiền đạo người Huế đã lập một cú đúp, giúp Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Thanh Niên TP.HCM. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, “Voi rừng” tỏa sáng, mở ra hy vọng cho chính anh và cho cả đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Nữ hiệu trưởng ở Hà Nội: 'Thay Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ để đòi quyền lợi, tặng quà'
Xã hội

Nữ hiệu trưởng ở Hà Nội: "Thay Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ để đòi quyền lợi, tặng quà"

Xã hội

Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội khi nói về việc đồng hành của cha mẹ học sinh giúp con học tập hiệu quả.

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Chốt chiều nay trong nước bất ngờ xăng giảm nhỏ giọt, dầu ngược chiều tăng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Chốt chiều nay trong nước bất ngờ xăng giảm nhỏ giọt, dầu ngược chiều tăng

Kinh tế

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó từ 15 giờ ngày hôm nay 6/11, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh, xăng giảm, dầu tăng khá mạnh.

Người đàn ông tìm lại mối tình đầu 20 năm trước để trả nợ
Xã hội

Người đàn ông tìm lại mối tình đầu 20 năm trước để trả nợ

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã khiến mạng xã hội nước này xúc động sau khi lên truyền hình tìm lại mối tình đầu – người từng cho anh vay tiền để lập nghiệp cách đây hai thập kỷ.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng?
Văn hóa - Giải trí

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng?

Văn hóa - Giải trí

Khám phá căn biệt thự độc đáo của vợ chồng Đoàn Di Băng, nơi có thiết kế phong cách Indochine và Art Deco. Biệt thự rộng 300 m² này mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong vòng một tuần
Thế giới

Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong vòng một tuần

Thế giới

Quân đội Nga dự kiến ​​sẽ chiếm hoàn toàn thành phố Kupyansk, vùng Kharkov, Ukraine trong tuần tới, theo chỉ huy đơn vị tấn công tham gia chiến dịch. Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trên thực địa.

Vì sao Dương Khang được cao thủ phái Toàn Chân nhận làm đồ đệ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Dương Khang được cao thủ phái Toàn Chân nhận làm đồ đệ?

Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang là một nhân vật đầy tranh cãi trong Anh hùng xạ điêu. Y đã được Khưu Xứ Cơ thu nhận làm học trò nhờ một cuộc đánh cược định mệnh.

Vỡ đê bao ở Cồn Sơn (Cần Thơ), nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập nhà dân
Nhà nông

Vỡ đê bao ở Cồn Sơn (Cần Thơ), nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập nhà dân

Nhà nông

Sự cố vỡ đê bao ở Cồn Sơn, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ đã xảy ra vào sáng nay 6/11. Ngay sau đó, nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá trên cồn.

Lo ngại tiền lương thấp khiến công nhân, lao động khó sống và nuôi con
Xã hội

Lo ngại tiền lương thấp khiến công nhân, lao động khó sống và nuôi con

Xã hội

Mức lương thấp khiến nhiều công nhân, người lao động chật vật, khó đảm bảo chi phí sống và nuôi con. Nhiều vấn đề, hệ lụy cũng từ đó mà sinh ra.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km. Chỉ vài tiếng nữa, bão số 13 sẽ đổ bộ đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (6/11) tăng liên tục: Người dân vẫn đua nhau xếp hàng, chợ đen có diễn biến mới

Thị trường

Giá vàng hôm nay 6/11 ghi nhận cả vàng SJC và nhẫn liên tục tăng cao. Dòng người xếp hàng vẫn vây kín các cửa hàng và người mua liên tục tìm kiếm vàng trên thị trường chợ đen.

Nhiều sáng kiến nổi bật, Shinhan Life Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'
Doanh nghiệp

Nhiều sáng kiến nổi bật, Shinhan Life Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng"

Doanh nghiệp

Mới đây, Shinhan Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) tổ chức. Điều này khẳng định những nỗ lực không ngừng và cam kết dài hạn của Shinhan Life Việt Nam trong việc phát triển bền vững, nhất là với các sáng kiến ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sau giải tỏa vi phạm, lộ hàng loạt đường ống xả thải thẳng xuống hồ nước ở Hà Nội
Ảnh

Sau giải tỏa vi phạm, lộ hàng loạt đường ống xả thải thẳng xuống hồ nước ở Hà Nội

Ảnh

Sau một thời gian dài bị "băm nát" bởi các hành vi lấn chiếm, quây tôn dựng lều, khu vực hồ nước tiếp giáp với đường Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy) đã được lực lượng chức năng xử lý, tháo dỡ vi phạm. Tuy nhiên, một thực trạng nhức nhối khác lại lộ rõ...

Năm 1282, vua Trần Nhân Tông của nhà Trần mở hội nghị bàn kế đánh giặc Nguyên-Mông ở khúc sông nào tỉnh Bắc Ninh?
Nhà nông

Năm 1282, vua Trần Nhân Tông của nhà Trần mở hội nghị bàn kế đánh giặc Nguyên-Mông ở khúc sông nào tỉnh Bắc Ninh?

Nhà nông

Về với miền sông nước Lục Đầu giang, nơi có bến Bình Than - bãi Nguyệt Bàn thuộc xã Cao Đức (Bắc Ninh), du khách sẽ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên mây nước giao hòa, đất trời tĩnh tại. Hội nghị Bình Than là hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông nhà Trần triệu tập vào năm 1282 để bàn kế sách đánh giặc Nguyên-Mông xâm lược nước ta lần thứ hai.

Án chồng án với LĐBĐ Malaysia: Bị cấm dự vòng loại World Cup?
Thể thao

Án chồng án với LĐBĐ Malaysia: Bị cấm dự vòng loại World Cup?

Thể thao

Bê bối 7 tuyển thủ "nhập tịch chui" của LĐBĐ Malaysia (FAM) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với quy mô lớn hiếm thấy. Vì thế, những rắc rối vẫn đang bám lấy "Hổ Mã Lai".

Ba trạm thu phí BOT ‘bỏ hoang’ ở TP.HCM và Đồng Nai: Án ngữ giữa quốc lộ, nguy cơ gây tai nạn
Kinh tế

Ba trạm thu phí BOT ‘bỏ hoang’ ở TP.HCM và Đồng Nai: Án ngữ giữa quốc lộ, nguy cơ gây tai nạn

Kinh tế

Hệ thống bốt kiểm soát, dải phân cách tại ba trạm thu phí trên Quốc lộ 51 qua TP.HCM và Đồng Nai đã ngừng hoạt động gần hai năm nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, gây mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử phạt nặng vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử phạt nặng vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tin tức

Thay vì "đẻ thêm thủ tục", đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ đề xuất tăng cường hậu kiểm, kiểm tra ngẫu nhiên, độc lập và xử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hàng loạt xe ô tô dừng, đỗ sai quy định ở quanh sân bay Nội Bài, nhiều tài xế bị CSGT “tuýt còi”
Media

Hàng loạt xe ô tô dừng, đỗ sai quy định ở quanh sân bay Nội Bài, nhiều tài xế bị CSGT “tuýt còi”

Media

Dù đã có biển báo và lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, nhiều tài xế vẫn cố tình dừng, đỗ sai quy định tại khu vực sân bay Nội Bài. Trước tình trạng này, lực lượng CSGT đã nhanh chóng ra quân kiểm tra, “tuýt còi” hàng loạt tài xế vi phạm.

Chuyện lạ Đồng Tháp, 'ép con trai nước ngọt nhả ngọc quý' khiến cả làng tò mò muốn xem
Nhà nông

Chuyện lạ Đồng Tháp, "ép con trai nước ngọt nhả ngọc quý" khiến cả làng tò mò muốn xem

Nhà nông

Chuyện lạ Đồng Tháp, "ép con trai nước ngọt nhả ngọc quý" khiến cả làng tò mò muốn xem. Anh nông dân Nguyễn Hoàng Hảo ở Đồng Tháp nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ngay trong ao bùn. Mô hình “độc lạ” này mang đến hiệu quả bất ngờ khi vừa cho thu nhập từ ngọc trai, vừa thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Mẹ chồng đưa đi đẻ, phút con chào đời cũng là lúc bí mật giấu kín bị bại lộ
Gia đình

Mẹ chồng đưa đi đẻ, phút con chào đời cũng là lúc bí mật giấu kín bị bại lộ

Gia đình

Mẹ chồng im lặng. Cả không gian như đông cứng. Tôi nằm trên bàn sinh, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra vì vừa đau, vừa sợ.

Vùng đất cổ nào của tỉnh Thái Bình (trước sáp nhập) là đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều nhà Trần?
Nhà nông

Vùng đất cổ nào của tỉnh Thái Bình (trước sáp nhập) là đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều nhà Trần?

Nhà nông

Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình không chỉ là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi phát tích của vương triều nhà Trần mà còn là nơi trung chuyển, hội tụ của những dòng chảy văn hóa, lịch sử giữa Thái Bình với Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định. Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị của các tên gọi truyền thống gắn với địa danh xưa.

Trịnh Minh Hiền: “Tôi xúc động tột cùng khi Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài nói không cần cát-sê”
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Minh Hiền: “Tôi xúc động tột cùng khi Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài nói không cần cát-sê”

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Minh Hiền tiết lộ: “Khi gọi điện mời Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài tham gia chương trình, cô nói không cần cát sê, chỉ cần được hát... mà tôi xúc động tột cùng”.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

4

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

5

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa