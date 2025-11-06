Dòng chảy của tiền hôm nay: Chứng khoán tiếp tục rung lắc, Vingroup phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng tăng vốn gấp đôi

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch chiều 6/11 ghi nhận nhịp điều chỉnh rõ nét khi sắc đỏ bao trùm phần lớn nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index đóng cửa tại 1.642,64 điểm, giảm 12,25 điểm tương ứng 0,74%.

Trong khi đó, VN30 giảm sâu hơn về 1.869,60 điểm, mất 16,87 điểm tương ứng 0,89%, phản ánh tâm lý thận trọng đang bao phủ nhóm dẫn dắt. Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 17,8 nghìn tỷ đồng - ở mức trung bình, cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay chưa thực sự mạnh mẽ dù xuất hiện lực bắt đáy nhỏ giọt cuối phiên.

Bức tranh thị trường phân hóa theo nhóm ngành thể hiện rõ trên heatmap: phần lớn các nhóm bị nhuộm đỏ. Dịch vụ tài chính giảm 1,59%, ngân hàng lùi 1,12%, thực phẩm & đồ uống mất 1,65%. Ngược lại, một vài nhóm ngách như hàng & dịch vụ công nghiệp (+0,77%), xây dựng & vật liệu (+0,25%) ghi nhận sắc xanh, cho thấy dòng chảy của tiền đang quay vòng chọn lọc thay vì đồng thuận như giai đoạn tăng nóng trước đó.

Dòng chảy của tiền hôm nay: Phân hóa mạnh, cổ phiếu ngân hàng kéo chỉ số giảm

Trong bối cảnh thị trường rung lắc, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán lớn và tác động tiêu cực lên chỉ số. Các mã như HDB (-3,06%), VPB (-2,56%), STB (-2,99%), TCB (-1,47%), VCB (-0,82%) đồng loạt giảm, kéo VN-Index lùi sâu. Đây là nhóm vốn hóa lớn, chiếm tỷ trọng đáng kể nên việc điều chỉnh mạnh lập tức phản ánh lên điểm số.

Ở chiều ngược lại, VIC là điểm sáng, tăng 0,63%, trở thành một trong những trụ đỡ quan trọng, hạn chế mức giảm của thị trường. Cùng với VIC, các mã VSC, PVD, KBC cũng duy trì sắc xanh, hưởng lợi từ kỳ vọng dòng tiền đầu cơ quay trở lại nhóm midcap.

Giới phân tích nhận định, sự phân hóa nằm trong chu kỳ bình thường: khi nhà đầu tư trở nên thận trọng, dòng chảy của tiền hôm nay ưu tiên những nhóm ít rủi ro, có câu chuyện riêng hoặc được hưởng lợi từ thông tin ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là động thái của khối ngoại. Tổng giá trị bán ròng lên tới -1.067 tỷ đồng, tiếp tục kéo dài chuỗi xả mạnh kể từ đầu tuần. Xét theo khối lượng, khối ngoại bán ra hơn 83,7 triệu cổ phiếu, trong khi mua vào chỉ hơn 41,7 triệu đơn vị.

Bất động sản điều chỉnh nhẹ: DXG (-1,49%), VPI (-2,03%), VHM (-0,7%), cho thấy phân hóa mạnh trong nhóm.

Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, cổ phiếu MSN (-1,75%) và MCH (-4,37%) gây áp lực không nhỏ lên thị trường khi dòng tiền suy yếu. Ngược lại, một số mã như VNM duy trì tăng nhẹ 0,12%.

Trong top bán ròng, STB dẫn đầu với giá trị -179,6 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-89,2 tỷ), VPB (-102,5 tỷ), TCB (-67,35 tỷ) và GEX (-71,24 tỷ). Việc khối ngoại liên tục rút vốn ra khỏi các mã vốn hóa lớn khiến tâm lý thị trường kém tích cực hơn.

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tập trung vào MWG (+177,46 tỷ) và VIC (+71,67 tỷ). Đây là hai cổ phiếu duy trì được sự chú ý nhờ kỳ vọng phục hồi doanh số bán lẻ cũng như thông tin hỗ trợ liên quan đến cơ cấu tài chính doanh nghiệp.

Tình trạng bán ròng mạnh mẽ cho thấy dòng chảy của tiền từ khối ngoại đang tạm thời rút khỏi thị trường Việt Nam trước biến động quốc tế và thay đổi chính sách tiền tệ.

Quan sát bảng khớp lệnh, nhiều dòng giao dịch mua lớn xuất hiện ở nhóm vốn hóa trung bình. Các lệnh mua chủ động (M) áp đảo ở VSC, với nhiều nhịp khớp từ 10.000 đến 30.200 cổ phiếu, giúp cổ phiếu này tăng 1,85%. Trong khi đó, cổ phiếu bất động sản midcap như KBC cũng tăng 1,71%, phản ánh dòng tiền nội đang chủ động xoay vòng.

Đây là tín hiệu cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay không hoàn toàn rút chạy mà đang lựa chọn thời điểm giải ngân. Nhà đầu tư cá nhân nội vẫn sẵn sàng tham gia nhưng ưu tiên cổ phiếu có thanh khoản ổn định, nợ vay thấp và dự án đang triển khai tốt.

Dòng chảy của tiền hướng vào doanh nghiệp: Vingroup tăng vốn điều lệ, SHB huy động 7.500 tỷ

Song song diễn biến thị trường, điểm nhấn đáng chú ý đến từ thông tin phát hành cổ phiếu thưởng của Tập đoàn Vingroup (VIC). Theo văn bản lấy ý kiến cổ đông ngày 5/11, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 nhằm tăng vốn điều lệ trong quý IV năm nay. Sau chia tách, giá cổ phiếu VIC sẽ được điều chỉnh xuống, giúp gia tăng thanh khoản và khả năng giao dịch của thị trường, qua đó góp phần định hình dòng chảy của tiền vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ nâng lên 77.335 tỷ đồng , gấp đôi hiện tại, trở thành tập đoàn phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Hòa Phát, Masan, PV Gas… Đây là thương vụ tăng vốn đáng chú ý nhất từ sau năm 2020, khi nhà đầu tư đặt kỳ vọng dòng chảy của tiền sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp có chiến lược mở rộng quy mô.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tăng 416% từ đầu năm, vốn hóa đạt 807.592 tỷ đồng, dẫn đầu toàn sàn. Song song, Vingroup cũng xin bổ sung ngành nghề kinh doanh như thép, luyện kim, gia công cơ khí, chăm sóc sức khỏe người già và người khuyết tật, mở rộng hệ sinh thái sản xuất - hạ tầng. Diện mở rộng đa ngành này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng chảy của tiền trong dài hạn.

Bên cạnh đó, tập đoàn dự kiến huy động 325 triệu USD trái phiếu quốc tế với lãi suất 5,5%/năm, không chuyển đổi và không có đảm bảo. Dòng vốn này sẽ phục vụ chiến lược mở rộng dài hạn, góp phần tăng tính hấp dẫn trong cơ cấu dòng chảy của tiền ngoại vào thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý III, doanh thu của Vingroup đạt 39.143 tỷ đồng, giảm gần 38%, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 50% đạt 3.025 tỷ đồng, phần lớn nhờ ghi nhận chuyển nhượng công ty con. Tổng tài sản tính đến 30/9 đạt 1,08 triệu tỷ đồng, trong khi nợ vay tăng lên hơn 321.900 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng, SHB công bố phương án tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng, thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu. Trong đó: 200 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp; 459,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:10, với giá 12.500 đồng/cp; 90,6 triệu cổ phiếu ESOP phát hành cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cp

Sau phát hành, vốn điều lệ SHB dự kiến nâng lên 53.442 tỷ đồng, lọt Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất. Số tiền huy động dự kiến phân bổ vào cho vay sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định và cho vay tiêu dùng, từ đó góp phần luân chuyển dòng chảy của tiền vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.