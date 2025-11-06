Dòng chảy của tiền hôm nay: Chứng khoán tiếp tục rung lắc, Vingroup phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng tăng vốn gấp đôi

Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ
Trong hai ngày 04 - 05/11/2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các chi nhánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại do bão lũ, đánh giá thực tiễn hoạt động, tháo gỡ khó khăn, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch năm 2026.