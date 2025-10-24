Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ sáu, ngày 24/10/2025 10:31 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Thị Định và chuyến đưa vũ khí vào Nam

+ aA -
Nguyễn Quang Thịnh (Theo Báo Quân đội Nhân dân) Thứ sáu, ngày 24/10/2025 10:31 GMT+7
Đầu năm 1946, đồng chí Nguyễn Thị Định (1920-1992) được cử tham gia đoàn công tác của Khu 8 ra miền Bắc công tác. Khi trở lại miền Nam, bà nhận trọng trách đưa hàng tấn vũ khí của Trung ương chi viện cho chiến trường miền Nam. Hành trình ra Bắc, về Nam này là kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của nữ tướng đầu tiên và thủ lĩnh Đội quân tóc dài làm nên Đồng khởi Bến Tre năm 1960.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đồng chí Nguyễn Thị Định và câu chuyện được gặp Bác Hồ

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí Nguyễn Thị Định được Tỉnh ủy Bến Tre phân công về Đoàn Phụ nữ Cứu quốc tỉnh, phụ trách xây dựng hệ thống cơ sở, tổ chức các đoàn phụ nữ ra hỏa tuyến chúc tết bộ đội. Trong hồi ký “Không còn con đường nào khác” (xuất bản năm 1976), bà kể: “Chúng tôi rơi nước mắt khi thấy anh em đi chiến đấu về, người nào cũng lấm lem từ đầu đến chân. Quần áo bị rách nát, đầu tóc rối bù vì không có đồ hớt. Thiếu thốn đủ thứ nhưng các anh vẫn vui đùa, ca hát. Những ngày sống với bộ đội không được lâu nhưng chị em rất thông cảm, yêu thương và mến phục bộ đội ta. Chúng tôi cảm động và có ý nghĩ sâu sắc “bộ đội là gian khổ nhất đời”. Đáng lẽ chúng tôi chỉ đến thăm, tặng quà tết rồi đi nhưng tất cả chị em đều xung phong ở lại tận 3 ngày để khâu vá và giặt giũ cho các anh em bị ốm”.

“Nhờ các chị về báo cáo với trên là anh em chịu được hết mọi thiếu thốn. Có điều thiếu súng đạn quá, mong cấp trên giải quyết cho chứ mỗi tiểu đội chỉ có hai, ba cây súng thì đánh nhau cực lắm!”, lời gửi gắm của bộ đội khiến bà nhớ mãi và quyết tâm làm tốt công tác vận động quần chúng để góp phần chia sẻ khó khăn với những người lính đang trực tiếp chiến đấu. Chính bà cũng không ngờ vào một ngày tháng 5/1946 lại được trực tiếp báo cáo tâm nguyện này trước Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Định và các đại biểu nữ tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, Dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam lần thứ hai, tháng 9/1967. Ảnh tư liệu

Một ngày cuối tháng 3/1946, đang say sưa công tác thì bà được gọi về cứ, nhận nhiệm vụ đặc biệt và hoàn toàn bất ngờ là tham gia đoàn công tác cùng các đồng chí: Đào Văn Trường, Khu bộ trưởng Khu 8; Ca Văn Thỉnh, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ và bác sĩ Trần Hữu Nghiệp... ra miền Bắc báo cáo tình hình Nam Bộ. Từ Bến Tre, đoàn theo đường biển đến Phú Yên rồi lên tàu ra Hà Nội. Tới Hà Nội hôm trước, hôm sau, Bác đã đến thăm. Trong nhiều sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định từng kể: Đó là một chiều tháng 5, nắng hè rực rỡ. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì nghe tiếng ô tô đỗ trước cổng. Một cụ già phúc hậu, tay chống gậy thoăn thoắt bước vào. Bất ngờ và vui sướng, tôi reo lên “đúng là Bác rồi!”. Bác giống hệt như trong ảnh mà tôi đã thấy.

Năm ấy, tóc Bác chưa bạc nhiều. Vừa ngồi, Bác hỏi thăm ngay tình hình Nam Bộ và ưu tiên tôi là phụ nữ nói trước. Do xúc động, tôi luống cuống đứng lên, bao điều chuẩn bị chạy đâu mất. Bác cười, hỏi luôn có phải rất thiếu súng không. Thật là kỳ diệu, Bác đã nói đúng điều quan trọng nhất mà các đồng chí lãnh đạo và bộ đội ở Nam Bộ đã dặn chúng tôi trước khi ra Bắc. “Được lời như cởi tấm lòng”, tôi liền báo cáo với Bác tâm nguyện của đồng bào miền Nam gửi gắm. Người khẳng định, Trung ương và Chính phủ sẽ có súng gửi về Nam nhưng căn dặn chúng tôi phải đánh Pháp cho giỏi, cướp lấy súng của địch thì vốn mới nhiều.

Ít ngày sau, đoàn cán bộ miền Nam được đến mừng thọ Bác. “Trong bữa cơm thân mật, Bác dặn đoàn về báo cáo với đồng bào miền Nam thân yêu rằng: “Lòng già Hồ, lòng nhân dân miền Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh đồng bào miền Nam ruột thịt. Cả nước ta một lòng đánh đuổi giặc Pháp. Nhất định chúng ta sẽ thắng lợi, sẽ có ngày đoàn tụ Nam-Bắc một nhà. Lúc đó cả nước ta sẽ liên hoan thắng lợi một thể. Chị Định và một số đồng chí được Bác chỉ định ở lại học tập một thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến”, Đại tá Đào Văn Trường, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từng kể với chúng tôi tại nhà riêng ở Hà Nội.

Vượt biển mang vũ khí về miền Nam

“Từ hôm đó, tôi luôn luôn nghĩ tới một cuộc mít tinh lớn nhất ở Sài Gòn đón Bác Hồ vô Nam sau ngày kháng chiến thành công. Ngày ấy sẽ là một ngày sung sướng nhất đời của nhân dân Nam Bộ, niềm vui chiến thắng chung của cả nước Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Thị Định viết trong hồi ký.

Sau thời gian ở lại Hà Nội làm việc và học tập, đồng chí Nguyễn Thị Định vào Quảng Ngãi nhận súng, tiền và tài liệu của Trung ương mang về cho Xứ ủy Nam Bộ. Từ Tuy Hòa trở vào, trên đường bộ, địch đặt rất nhiều đồn bốt và kiểm soát gắt gao, để tải hết cả chục tấn vũ khí mang theo, bà cùng các đồng chí của mình chỉ còn cách đi bằng đường biển. Nhưng đường này cũng bị địch kiểm soát chặt không kém. Hằng ngày, chúng cho máy bay, tàu biển rà đi rà lại liên tục và đã bắn chìm nhiều ghe câu của đồng bào.

“Các anh mua cho tôi một chiếc thuyền cũ, chở được khoảng 12 tấn. Tôi rất băn khoăn, lo cách làm sao đưa được số súng đạn này về đến Khu 8. Để ngụy trang che mắt địch, chúng tôi mua một trăm miệng chài và những chum nước mắm xếp đầy mạn thuyền. Cứ khuya là chúng tôi lẳng lặng chất súng vào khoang thuyền, ban ngày lại dỡ chài ra phơi, xếp đặt các chum nước mắm từ chỗ này qua góc khác để che mắt mọi người. Mất gần một tuần, hàng mới nằm hết dưới thuyền. Vì đây là chuyến đi biển từ Bắc vào Nam đột xuất đầu tiên của ta nên chưa có sẵn lực lượng.

Đoàn có 4 người: Tôi, anh Phong-một cán bộ vô tuyến điện Trung ương đưa vào bổ sung cho Khu 8 và 2 đồng chí Vệ quốc đoàn của tỉnh Quảng Ngãi theo bảo vệ. Anh Phong chưa đi biển bao giờ, 2 đồng chí Vệ quốc đoàn đều là tân binh trẻ, rất hăng hái nhưng chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Công việc chuẩn bị đã xong mà chưa tìm được người chèo, lái thuyền. Mãi chúng tôi mới chọn được 4 người quê ở Gò Công. Họ theo ghe ra bán gạo, chẳng may ghe bị máy bay bắn chìm, đang tìm đường về. Sau khi xem xét kỹ, biết họ là những người tốt, đi biển giỏi nên chúng tôi thuê đưa thuyền về Bến Tre”, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định kể trong hồi ký.

Thực hiện chủ trương “gặp khó với trời còn hơn là bị khó với địch”, dám đi trong những lúc dông bão là “ngon nhất”, đoàn phải mất một tháng chờ đợi. Dù đôi lúc nghe tin kẻ thù bắn thuyền câu ngoài biển làm chết nhiều người, nhưng cả đoàn luôn vững lòng, quyết tâm trở về. Bà Nguyễn Thị Định kể trong một bài báo rằng: “Lúc chuẩn bị, chúng tôi đã tính đến tình huống phải giáp chiến với địch nên trên thuyền có 2 trung liên sẵn sàng nhả đạn. Đầu và cuối thuyền cũng bố trí chất nổ. Trước hôm xuất phát, tập thể đã họp quyết nghị: Phải mang bằng được số vũ khí của Chính phủ, của Bác Hồ về tới Nam Bộ, dù có chết cũng không để rơi vào tay quân địch”.

Đồng chí Nguyễn Thị Định.

Một buổi chiều tháng 11/1946, gió chướng thổi mạnh, con thuyền chở vũ khí và những cán bộ của ta nhổ neo, chồm ra biển. Dọc đường hành quân, thuyền không ít lần đối diện với tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng đều may mắn thoát hiểm trong gang tấc. 3 ngày, 4 đêm trôi qua thuận lợi. Theo tính toán thì chỉ 5 ngày 5 đêm là tới đích. Nhưng đến đêm cuối, trong lúc dò đường vào bến thì thuyền trồi lên cồn cát rồi mắc cạn. Giữa đêm tối mịt mùng, biển rộng mênh mông, xung quanh là địch, thuyền cứ nằm đó chờ nước lên không biết đến bao giờ, nếu trời sáng sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau hội ý, đồng chí Nguyễn Thị Định vào bờ tìm liên lạc. Giao cặp tiền và tài liệu cho đồng chí Phong, bà đi cùng người lái thuyền tên Châu xuống thúng bơi vào đất liền. Theo ước định, nếu mọi việc êm thì 12 giờ đêm, họ sẽ huơ đuốc vòng tròn. Còn cứ im lặng thì anh em phải rút đi, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu giữ thuyền, bảo vệ hàng.

Vào bờ, dù choáng váng do say đất, bà nhất định không nghỉ, nhắm hướng có vệt cây xanh đi ngay. Nhìn thấy ánh đèn lờ mờ, không biết ta hay địch, hai người vẫn đánh liều lần vào gần. Nghe tiếng nói chuyện, tiếng hát của trẻ con, đoán chắc là ta rồi, bà kêu lớn nhờ giúp đỡ. Lập tức có tiếng chân chạy thình thịch trong xóm, rồi một nhóm chừng 7 thanh niên vác tầm vông chạy ra, yêu cầu hai người giơ tay lên cao.

“Tôi vừa tiến lại gần vừa lớn tiếng giải thích mình là người đi biển bị mắc cạn không biết đây là nơi nào. Một người dáng chỉ huy, ra hiệu đưa chúng tôi vào nhà và tách từng người ra để điều tra. Họ hỏi dồn tôi hết câu nọ đến câu kia. Mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ nên tôi không dám nói thật, một mực nhận là người buôn mắm, do lái thuyền không thông thuộc dòng nước nơi đây nên mắc cạn và hỏi khéo xem đây vùng Pháp hay vùng Việt Minh. Qua một hồi hỏi đi hỏi lại, cả hai bên đều không nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Trong khi nhóm thanh niên bàn bạc, tôi giả đò khóc, tranh thủ lòng trắc ẩn của mấy chị lớn tuổi để dò hỏi. Thật không ngờ, bà con ta rất cảnh giác, chỉ an ủi tôi vài câu chứ không tiết lộ gì. Giữa lúc phân vân, tôi thấy một thanh niên tưởng tôi không biết chữ đã ngồi viết biên bản ngay trước mặt. Tôi vẫn giả đò khóc nhưng mắt cố liếc nhìn coi anh viết gì, thì thấy dòng chữ: Việt Nam Dân chủ cộng hòa/ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. Mừng quá, tôi kêu người phụ trách ra sân, rồi móc giấy giới thiệu gài kỹ trong lớp tóc dày ra. Xem xong, đồng chí này nhảy lên vì mừng và hô lớn: Trời ơi! Chị Ba Định đây các anh em ơi!”.

Hóa ra, nhóm thanh niên này được Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam cử tới chờ đón đồng chí Nguyễn Thị Định. Lúc này, biết chắc chắn đã an toàn, bà để ông Châu trở ra bờ báo hiệu. Tinh mơ hôm sau, với sự giúp đỡ của nhân dân, con thuyền lại ra khơi rồi vào tới Rạch Heo (bấy giờ thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) an toàn. Đồng chí Nguyễn Thị Định bàn giao số vũ khí cho Khu bộ trưởng Khu 8 Trần Văn Trà. Trở về quê hương, bà cùng đồng bào kháng chiến chống thực dân Pháp rồi chống đế quốc Mỹ, trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội ta. Bà từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như: Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Theo: Theo Báo Quân đội Nhân dân

Tham khảo thêm

Tự vệ Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến

Tự vệ Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sau khi bị Tào Phi ép nhường ngôi, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp mưu sinh bằng nghề gì?

Những lần chuyển giao triều đại ở Trung Hoa thường gắn liền với những sự kiện bi thảm, máu chảy đầu rơi, nhưng cũng có trường hợp hoàng đế triều đại trước được vị vua mới tha mạng, vẫn tiếp tục sống thêm hàng chục năm. Đó là trường hợp hiếm hoi của Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, hoàng đế cuối cùng nhà Hán.

Vì sao Uyển Quý phi Trần thị ở với Càn Long 70 năm nhưng chỉ được thị tẩm đúng 1 lần?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao Uyển Quý phi Trần thị ở với Càn Long 70 năm nhưng chỉ được thị tẩm đúng 1 lần?

"Tứ đại yêu cơ” trong lịch sử Trung Hoa gồm những mỹ nhân nào?

Đông Tây - Kim Cổ
'Tứ đại yêu cơ” trong lịch sử Trung Hoa gồm những mỹ nhân nào?

Bí ẩn rùng rợn bên dưới Hang Sói của Hitler: Những bộ xương mất tay chân là của ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Bí ẩn rùng rợn bên dưới Hang Sói của Hitler: Những bộ xương mất tay chân là của ai?

Việt Nam biến súng chống tăng B-41 thành "pháo đại bác” lợi hại

Đông Tây - Kim Cổ
Việt Nam biến súng chống tăng B-41 thành 'pháo đại bác” lợi hại

Đọc thêm

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con
Gia đình

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con

Gia đình

Cuộc nói chuyện giữa đêm đã mang lại nhiều thay đổi.

Mỹ nhân Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa được miêu tả như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nhân Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa được miêu tả như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Đát Kỷ nổi tiếng với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, diễm lệ khó ai sánh bằng. Nhưng theo Phong Thần Diễn Nghĩa, cũng vì nhan sắc này mà Trụ Vương đã đánh mất nước.

Bị Quản Trọng ám sát bất thành, vì sao Tề Hoàn Công lại bỏ qua và trọng dụng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Quản Trọng ám sát bất thành, vì sao Tề Hoàn Công lại bỏ qua và trọng dụng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nước Tề là một nước mạnh vào thời kì Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Nước Tề có hai nhà chính trị tài giỏi là Quản Trọng và Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha đã chủ động nhường chức vị của mình cho Quản Trọng. Sau này Quản Trọng phò tá Tề Hoàn Công làm nên sự nghiệp lớn.

Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm

Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này không có tài năng xuất chúng, cũng không theo đuổi giàu sang, nhưng họ có một trái tim nhân hậu và 1 cuộc sống êm đềm.

'Hồi kết đến gần' - phương Tây hoảng sợ với những gì đang xảy ra ở Donbass
Thế giới

'Hồi kết đến gần' - phương Tây hoảng sợ với những gì đang xảy ra ở Donbass

Thế giới

Quân đội Nga tiếp tục giữ thế chủ động trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), khiến lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) có thể sớm mất quyền kiểm soát thành phố Krasnoarmeysk, tờ Seznam Zprávy của Séc viết.

NSƯT Đức Khuê tuổi U60: Từ diễn viên tay ngang đến gương mặt phim giờ vàng
Văn hóa - Giải trí

NSƯT Đức Khuê tuổi U60: Từ diễn viên tay ngang đến gương mặt phim giờ vàng

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Đức Khuê không chỉ chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng trên sân khấu và màn ảnh, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn...

Hồ Thầu – “Vua trà”, nơi Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, kỳ bí lễ nhảy lửa và tiềm năng “vàng” chờ nhà đầu tư
Xã hội

Hồ Thầu – “Vua trà”, nơi Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, kỳ bí lễ nhảy lửa và tiềm năng “vàng” chờ nhà đầu tư

Xã hội

Vùng đất Hồ Thầu (Tuyên Quang) – nơi mây chạm đỉnh, trà Shan tuyết tỏa hương, lễ Nhảy lửa rực cháy giữa đại ngàn – đang mở cánh cửa đón các nhà đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông sản đặc sản.

HLV Shin Tae-yong tiếp tục “thả thính” với ĐT Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong tiếp tục “thả thính” với ĐT Indonesia

Thể thao

Giữa lúc ĐT Indonesia chưa có “thuyền trưởng" mới, HLV Shin Tae-yong bất ngờ bày tỏ mong muốn trở lại và nhấn mạnh: “Trái tim tôi luôn hướng về Indonesia”.

Puka khoe cảnh chồng bế ru con sau nửa năm sinh bé đầu lòng, nhóc tì nay bụ bẫm với đầu đầy tóc
Văn hóa - Giải trí

Puka khoe cảnh chồng bế ru con sau nửa năm sinh bé đầu lòng, nhóc tì nay bụ bẫm với đầu đầy tóc

Văn hóa - Giải trí

Sau nửa năm sinh con đầu lòng, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn giữ kín thông tin, hình ảnh của "thiên thần nhỏ".

'Địa ngục mùa đông” ập đến, 'mắt thần' Ukraine bị mù, xe tăng Nga tràn lên nghiền nát Donetsk
Thế giới

"Địa ngục mùa đông” ập đến, "mắt thần" Ukraine bị mù, xe tăng Nga tràn lên nghiền nát Donetsk

Thế giới

Mùa đông có thể làm tê liệt bầy đàn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, mở đường cho xe tăng của Nga tràn lên. Còn với bộ binh hai bên, những tháng tới sẽ là địa ngục vì bùn nhão, giá rét và "bão lửa", trang Euromaidanpress cảnh báo.

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã
Văn hóa - Giải trí

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

Văn hóa - Giải trí

Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

Mỹ nhân có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, từng bị đồn có mối quan hệ 'ngoài luồng' với đại gia
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, từng bị đồn có mối quan hệ "ngoài luồng" với đại gia

Văn hóa - Giải trí

Giang Sơ Ảnh là nữ diễn viên tài sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Tại Việt Nam, cô được công chúng biết tới rộng rãi qua bộ phim "30 chưa phải là hết".

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu rà soát an toàn công trình sau vụ tai nạn lao động tại chung cư Tháp Đại Dương
Tin tức

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu rà soát an toàn công trình sau vụ tai nạn lao động tại chung cư Tháp Đại Dương

Tin tức

Sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình chung cư Tháp Đại Dương (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ngày 23/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định.

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho giảm nghèo đa chiều
Giảm nghèo đa chiều

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều

Theo các chuyên gia, mô hình chính quyền 2 cấp sẽ mang đến những thuận lợi trong việc thực thi chính sách giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, chương trình giảm nghèo giai đoạn tới cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn, đòi hỏi sự linh hoạt, chủ động của chính quyền địa phương.

Vụ nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm: Đối tượng có thể bị xử lý tội danh nào?
Bạn đọc

Vụ nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm: Đối tượng có thể bị xử lý tội danh nào?

Bạn đọc

Bằng Văn Vỹ khi đến chăm vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tấn công người khiến 7 trường hợp bị thương, trong đó có 2 em bé, hai điều dưỡng.

Góc nhìn pháp lý vụ Tổng giám đốc Công ty cáp treo Vũng Tàu đổ chất thải lấp biển
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ Tổng giám đốc Công ty cáp treo Vũng Tàu đổ chất thải lấp biển

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi gây ô nhiễm môi trường khi san lấp, đổ chất thải xây dựng không được phép của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu có thể cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự. Việc phía cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam các đối tượng chỉ là bước đầu để xử lý hình sự.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh

Chiều tối 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của LHQ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục 'gặp hạn'
Thể thao

Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục "gặp hạn"

Thể thao

Bóng đá Malaysia tiếp tục "gặp hạn"; HLV U22 Malaysia đánh giá cao U22 Việt Nam; Messi nhận nhiều đặc quyền tại Inter Miami; HLV Van Gaal không dẫn dắt ĐT Indonesia; Matheus Cunha chơi thân với Luke Shaw.

Ukraine phản công dữ dội, nhiều vùng ở Nga chìm trong bóng tối, loạt cơ sở năng lượng bốc cháy ngùn ngụt
Thế giới

Ukraine phản công dữ dội, nhiều vùng ở Nga chìm trong bóng tối, loạt cơ sở năng lượng bốc cháy ngùn ngụt

Thế giới

Sau nhiều tháng hứng chịu các đòn tấn công ồ ạt của Nga vào hạ tầng năng lượng, Ukraine đã mở chiến dịch phản công quy mô lớn, nhắm thẳng vào các nhà máy điện và trạm biến áp trên lãnh thổ Nga. Nhiều vùng như Belgorod và Kursk chìm trong bóng tối, buộc Moscow phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt
Xã hội

Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt
14

Xã hội

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt.

Tập đoàn TH: Hành trình bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì tầm vóc Việt
Xã hội

Tập đoàn TH: Hành trình bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì tầm vóc Việt

Xã hội

Trong hành trình lan tỏa những giá trị vì sức khỏe cộng đồng, Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong hệ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt”. Đây là bước nối dài sứ mệnh mà TH đã kiên định suốt hơn một thập kỷ: chăm lo sức khỏe, trí tuệ và tầm vóc cho thế hệ tương lai.

Tổng Thư ký LHQ Guterres: Kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực
Thế giới

Tổng Thư ký LHQ Guterres: Kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực

Thế giới

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên Hợp Quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực

Tử vi ngày mai: 4 con giáp kích hoạt radar tìm kiếm sự giàu có, tích lũy của cải trước khi mùa đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp kích hoạt radar tìm kiếm sự giàu có, tích lũy của cải trước khi mùa đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, rước khi mùa đông đến, 4 con giáp mở rộng cơ hội làm ăn, được quý nhân giúp đỡ, nâng cao thu nhập, phước lành nở rộ.

Đi xe máy 'kẹp 3', đầu trần bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội gây bức xúc, 3 thanh niên bị phạt gần 9 triệu đồng
Pháp luật

Đi xe máy "kẹp 3", đầu trần bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội gây bức xúc, 3 thanh niên bị phạt gần 9 triệu đồng

Pháp luật

3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, trên xe máy, bám theo xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội, đã bị cảnh sát giao thông xử phạt tổng cộng gần 9 triệu đồng.

Điện Biên: Nối thành công vết đứt rời cổ chân trái cho nạn nhân bị tai nạn giao thông
Y tế

Điện Biên: Nối thành công vết đứt rời cổ chân trái cho nạn nhân bị tai nạn giao thông

Y tế

Ông Phạm Tiến Biên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết: Ngày 24/10, bệnh viện vừa nối thành công vết đứt rời cổ chân trái cho một nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Tuyết Dung - 'Nữ hoàng' bóng đá Đông Nam Á giải nghệ, về quê bán cháo vịt?
Thể thao

Tuyết Dung - "Nữ hoàng" bóng đá Đông Nam Á giải nghệ, về quê bán cháo vịt?

Thể thao

Sau hơn một thập kỷ cống hiến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, người hùng của bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 32. Nữ tiền vệ tài hoa khép lại sự nghiệp lẫy lừng để bước sang chương mới trong vai trò huấn luyện viên và… phụ giúp gia đình bán thịt vịt ở quê nhà.

Phó Tổng Giám đốc Agribank được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”
Doanh nghiệp

Phó Tổng Giám đốc Agribank được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

Doanh nghiệp

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai len, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng năm 2025” cho 98 nữ doanh nhân đã có thành tích nổi bật trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Công ước Hà Nội: Dấu ấn hợp tác toàn cầu về đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, giải quyết tội phạm công nghệ cao
Thế giới

Công ước Hà Nội: Dấu ấn hợp tác toàn cầu về đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, giải quyết tội phạm công nghệ cao

Thế giới

Ngày 25 - 26/10 tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng. Công ước nhằm ứng phó với sự gia tăng đáng báo động của tội phạm mạng về quy mô, tốc độ, phạm vi. Lần đầu tiên, một hiệp ước của Liên Hợp Quốc sẽ mang tên một địa điểm của Việt Nam.

Băng qua rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, hướng ra biển gặp đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam
Media

Băng qua rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, hướng ra biển gặp đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam

Media

Băng qua rừng ngập mặn Cần Giờ – khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, con đường Rừng Sác mở ra hành trình kết nối thiên nhiên với hiện đại. Ở cuối dải rừng xanh ấy, đô thị lấn biển gần 3.000ha đang dần hình thành, là biểu tượng mới cho khát vọng TP.HCM vươn ra biển lớn.

Một cử nhân 'gác' bằng đại học về vùng núi cao nhất tỉnh Lạng Sơn 'vặt' quả rừng làm gì mà ra 3 sao OCOP?
Nhà nông

Một cử nhân "gác" bằng đại học về vùng núi cao nhất tỉnh Lạng Sơn "vặt" quả rừng làm gì mà ra 3 sao OCOP?

Nhà nông

Có 2 tấm bằng cao đẳng, đại học nhưng anh Hoàng Phúc Thắng ở tỉnh Lạng Sơn không lập nghiệp ở thành phố, quyết định về núi Mẫu Sơn làm nông dân, khám phá quả chanh rừng. Sau 5 năm phát triển, Hợp tác xã của anh đã có 5 sản phẩm đạt 3 sao OCOP 3, trong đó có sản phẩm chế biến từ quả chanh rừng...

Tin đọc nhiều

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

4

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

5

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen