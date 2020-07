Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Buổi làm việc về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cho biết trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh và các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương đã đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,35%/ năm.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020. Bình Dương đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2020 thu ngân sách 29.300 tỷ đồng, đạt 47% chỉ tiêu, tăng 2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 11,9 tỷ USD, tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2019. Bình Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích của tỉnh, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục duy trì đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng nhau giải quyết và vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Đó là thực hiện hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương; kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiếp tục tiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu.

Hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, phải đánh giá cán bộ "đúng và trúng" để bố trí đúng người, đúng việc. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín; muốn vậy cần phải thực hiện quy trình 5 bước một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả.

Thời gian tới, cần dự báo chính xác tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá, nhất là các giải pháp huy động nguồn lực trong nhân dân, trong doanh nghiệp và đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi, hiệu quả.

Về an ninh, quốc phòng phải nắm chắc tình hình không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, cần có phương hướng, kế hoạch cụ thể tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.