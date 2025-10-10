Động đất mạnh 7,6 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Philippines

Biểu đồ địa chấn thu được từ mạng lưới các trạm địa chấn. Ảnh RIA

Ngày 10/10, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,6 độ ở Philippines

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố cảng Davao 144 km và nguồn phát động nằm ở độ sâu 58 km.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết thêm rằng trận động đất có cường độ 7,6 độ richter.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã ban hành cảnh báo sóng thần. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố: "Sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra ở các vùng bờ biển nằm trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn động đất".

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cảnh báo rằng sóng cao từ 1-3 m có thể xảy ra ở một số khu vực của Philippines, trong khi một số bờ biển của Indonesia cũng như quốc đảo Palau có thể có sóng cao từ 30 cm đến 1 m.

Philippines nằm dọc theo Vành đai lửa, một cung đường đứt gãy địa chấn dài 25.000 dặm (40.000 km) xung quanh Thái Bình Dương, nơi có hơn một nửa số núi lửa trên thế giới và thường xuyên xảy ra động đất mạnh.