Đông Gia Lai mất điện gần 100%, đang ưu tiên khôi phục điện trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học

Đông Gia Lai mất điện gần 100%, ưu tiên khôi phục cấp điện trụ sở chính quyền, y tế, trường học, nhà dân đã an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), khu vực Đông Gia Lai chịu tác động của gió lớn kèm mưa to, nhiều đợt gió giật mạnh làm hàng loạt cây xanh ngã đổ, gây hư hại đường dây điện và dẫn đến sự cố mất điện trên diện rộng. Sự cố này khiến việc cung cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn.

Hàng nghìn trạm biến áp, trụ điện bị gãy đổ, hư hại tại khu vực Đông Gia Lai từ đêm 6/11. Ảnh: PCGL

Ngay sau khi bão đi qua, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư, khẩn trương triển khai công tác khắc phục sự cố, đồng thời đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn điện trong và sau mưa lũ.

Theo thống kê của PC Gia Lai, tính đến 6 giờ sáng ngày 7/11/2025, toàn tỉnh có hơn 679.000/976.000 khách hàng (69%) bị mất điện; riêng khu vực phía Đông có 497.000 khách hàng (98%) bị ảnh hưởng. Toàn hệ thống bị sự cố 13/30 trạm 110 kV, 21/61 đường dây 110 kV và 8.510/11.705 trạm 22/0,4 kV mất điện.

Ngổn ngang cây xanh, trụ điện gãy đổ trên các đô thị phía Đông Gia Lai. Ảnh: PCGL

Để khắc phục, PC Gia Lai đã huy động 350 cán bộ, công nhân viên tại chỗ, tăng cường thêm 60 nhân sự từ khu vực phía Tây cùng hơn 30 xe chuyên dụng (xe cẩu, xe tải, xe nâng người). Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cũng đang tiếp tục điều động thêm lực lượng hỗ trợ từ các tỉnh lân cận.

Ngay khi thời tiết tạm ổn định, PC Gia Lai đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc khẩn trương kiểm tra hiện trường, khoanh vùng khu vực sự cố và ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng như trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học và khu dân cư đã đảm bảo an toàn.

Đang khôi phục hệ thống điện trên đường phố Quy Nhơn. Ảnh PCGL

Công ty khuyến cáo người dân: Không tự ý kiểm tra hoặc đóng lại cầu dao, aptomat khi khu vực vẫn còn ẩm ướt hoặc ngập nước; ngắt nguồn điện trong nhà khi có mưa lớn kéo dài; liên hệ ngay Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1909 hoặc điện lực địa phương khi phát hiện đường dây đứt, thiết bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò điện.

