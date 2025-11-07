Đông Gia Lai mất điện gần 100%, đang ưu tiên khôi phục điện trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học

Khách tới sân bay tăng mạnh, các hãng hàng không lãi lớn
Trong 10 tháng của năm 2025, tổng thị trường vận tải hàng không của các hãng bay đạt gần 69 triệu khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), khu vực Đông Gia Lai chịu tác động của gió lớn kèm mưa to, nhiều đợt gió giật mạnh làm hàng loạt cây xanh ngã đổ, gây hư hại đường dây điện và dẫn đến sự cố mất điện trên diện rộng. Sự cố này khiến việc cung cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn.
Ngay sau khi bão đi qua, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư, khẩn trương triển khai công tác khắc phục sự cố, đồng thời đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn điện trong và sau mưa lũ.
Theo thống kê của PC Gia Lai, tính đến 6 giờ sáng ngày 7/11/2025, toàn tỉnh có hơn 679.000/976.000 khách hàng (69%) bị mất điện; riêng khu vực phía Đông có 497.000 khách hàng (98%) bị ảnh hưởng. Toàn hệ thống bị sự cố 13/30 trạm 110 kV, 21/61 đường dây 110 kV và 8.510/11.705 trạm 22/0,4 kV mất điện.
Để khắc phục, PC Gia Lai đã huy động 350 cán bộ, công nhân viên tại chỗ, tăng cường thêm 60 nhân sự từ khu vực phía Tây cùng hơn 30 xe chuyên dụng (xe cẩu, xe tải, xe nâng người). Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cũng đang tiếp tục điều động thêm lực lượng hỗ trợ từ các tỉnh lân cận.
Ngay khi thời tiết tạm ổn định, PC Gia Lai đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc khẩn trương kiểm tra hiện trường, khoanh vùng khu vực sự cố và ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng như trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học và khu dân cư đã đảm bảo an toàn.
Công ty khuyến cáo người dân: Không tự ý kiểm tra hoặc đóng lại cầu dao, aptomat khi khu vực vẫn còn ẩm ướt hoặc ngập nước; ngắt nguồn điện trong nhà khi có mưa lớn kéo dài; liên hệ ngay Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1909 hoặc điện lực địa phương khi phát hiện đường dây đứt, thiết bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò điện.
Bão số 13 (Kalmeagi) đã đổ bộ và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Gia Lai, Đắk Lắk. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, tính đến 21h30 tối 6/11, bão số 13 đã khiến một người tử vong, nhiều nhà sập và tốc mái, nhiều công trình, hàng quán bị gió bão tàn phá.