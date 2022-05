Đồng hành cùng nông dân, phát triển cùng nông nghiệp Việt Nam

Dịch giả, nhà văn Lê Bá Thự Tôi "tìm thấy mình" ở NTNN

Báo NTNN số tất niên năm Kỷ Hợi, ra ngày 20/1/2020, in bài "Tết làng tôi ăn cá". Đây là bài báo đầu tiên của tôi in trên Báo NTNN, hưởng ứng cuộc thi viết "Ký ức Tết trong tôi". Và thật là may mắn, tôi đã đoạt giải nhì cuộc thi thú vị và bổ ích này. Có thể nói, bài "Tết làng tôi ăn cá" đã khai mào cho mối lương duyên của tôi với NTNN (và Dân Việt). Tại sao lại như vậy? Vì tôi thích và tôi yêu tờ báo này ngay từ khi tôi đọc nó lần đầu tiên. Tôi thích và tôi yêu tờ báo này vì nội dung của tờ báo ngày càng hay và hình thức của tờ báo ngày càng đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của tôi, và tôi dám chắc của cả mọi bạn đọc, nhất là bạn đọc nông thôn.

Tôi thích và tôi yêu tờ báo này còn là vì tôi là con nhà nông, cho đến năm 20 tuổi tôi là một nhà nông thực thụ, làm lụng vất vả, sống lam lũ, biết cày bừa, nhổ mạ, gánh phân, biết nuôi gà, nuôi vịt, biết kiếm cá, bắt cua, bắt ốc, bắt ếch... Chả thế mà tác phẩm văn xuôi đầu tay của tôi có tựa đề "Tôi và làng tôi". Tôi ở trong làng và làng ở trong tôi.



Kể từ đó, từ đầu năm 2020 đến nay, NTNN đã trở thành người bạn thân thiết của tôi, là tờ báo tôi thường xuyên gửi bài cộng tác.

Tôi đánh giá NTNN là một tờ báo rất chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của các biên tập viên và phóng viên khá cao. Tờ báo phản ánh một cách toàn diện bộ mặt và những thành tựu của nông thôn Việt Nam, cung cấp và cặp nhật cho bạn đọc những bài vở, những thông tin thú vị và bổ ích về đề tài nông thôn và nông nghiệp. Cầm tờ báo NTNN trên tay, bạn đọc nào cũng có thể tìm cho mình những bài hay, những tin hay và bổ ích.

Điều tôi mong muốn là Báo NTNN phản ánh và cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa cho phong trào xây dựng nông thôn mới, thời kỳ công nghệ cao 4.0. Mặt khác, viết về nông thôn ngày nay nhưng xin đừng bao giờ quên truyền thống làng quê ngày trước, nghĩa là tờ báo phải lưu giữ cho được hồn quê, hồn làng. Tôi hoàn toàn chia sẻ với phát biểu của nhà thơ Hữu Thỉnh: "Chỉ có hồn quê mới lưu giữ và bảo tồn được cốt lõi, giá trị văn hóa Việt một cách bền vững và sâu sắc nhất. Đánh mất hồn quê ta sẽ mất tát cả".

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Báo NTNN ra số đầu tiên, tôi xin chúc tờ báo liên tục phát triển và liên tục thành công, đáp ứng lòng mong mỏi của bạn đọc nước nhà.

Nông dân xuất sắc Nguyễn Thị Trâm - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong (Bắc Ninh): Hiểu biết, thêm động lực để sản xuất, kinh doanh

Từ năm 2018 tôi tham gia Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và bắt đầu nhận được Báo NTNN hàng ngày. Từ đầu năm 2020 bắt đầu là khoảng thời gian khó khăn chung với tất cả mọi người, đặc biệt là bà con nông dân khi dịch Covid-19 ập đến khiến cuộc sống, sản xuất đảo lộn. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đó cũng là thời gian tôi nghiền ngẫm sâu hơn những tờ Báo NTNN nhận được hàng ngày, thấy được tiếp thêm động lực vì đâu đó trên mảnh đất này, vẫn còn rất nhiều người vượt qua khó khăn, tìm kiếm được nhiều hướng kinh doanh mới trong thời điểm Covid -19, doanh thu vẫn tăng trưởng, vẫn mở rộng sản xuất, kinh doanh. Rồi những kinh nghiệm đúc rút trong quá trình sản xuất cũng được các tấm gương chia sẻ nhiệt tình hết lòng qua những bài phỏng vấn. Những tin tức thời sự nóng hổi liên quan đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu... cũng được cập nhật liên tục trên các trang báo giúp tôi nắm bắt được thị trường và những số liệu thống kê một cách chính xác nhất.

Càng đọc Báo NTNN nhiều, tôi càng thêm ngưỡng mộ nông dân Việt Nam mình, dù khó không lùi, nản không nhụt chí vẫn hăng say bám trụ và làm giàu cho quê hương, tận dụng các lợi thế của địa phương để phát triển nông nghiệp.

Từ tận đáy lòng tôi rất cảm phục, biết ơn những người làm Báo NTNN đã không quản ngại khó khăn đường xá xa xôi, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc Hà Giang, tích cực tìm hiểu, viết bài, thông tin để những người như tôi dù ngồi ở nhà cũng có thể nắm được nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt, các chương trình do Báo kết hợp với T.Ư Hội NDVN tổ chức đều thành công tốt đẹp và mang ý nghĩa động viên tinh thần to lớn đối với các nông dân có thành tích xuất sắc, nông dân có cơ hội giao lưu với nhau, được nghe tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp.

Nếu có điều kiện về Quỹ Hội Nông dân, tôi hy vọng các chi hội nông dân giúp hội viên, bà con nông dân được tiếp cận nguồn thông tin hữu ích qua Báo NTNN, để mọi người có thể học hỏi nhiều hơn từ những người nông dân giỏi giang và thành công, là món quà tinh thần, là nguồn năng lượng to lớn thôi thúc cùng nhau làm làm giàu, cùng nhau phát triển nền nông nghiệp sạch, hiện đại và bền vững trong tương lai.