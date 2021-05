Dòng iPhone 12 đã khiến mạng 5G "bùng nổ" ra sao?

Video mô tả sự phát triển nhanh chóng của mạng kết nối không dây.

Có thể khẳng định, sắp tới, điện thoại ở mọi phân khúc giá sẽ đi kèm với modem 5G, cho dù người dùng có muốn tận dụng kết nối dữ liệu di động nhanh hay không và ở mức giá nào. Một trong những điện thoại thông minh 5G đầu tiên là Galaxy S10 5G, có giá gần 27 triệu đồng tại Việt Nam khi được tung ra vào tháng 6/2019. Giờ đây, người dùng có thể mua điện thoại Samsung 5G chỉ với mức giá từ 7 triệu đồng.

iPhone 13 cũng sẽ có kết nối 5G.

1. Những thay đổi lớn

Kết nối 5G bắt đầu theo cách tương tự như tất cả các cải tiến di động mới – ban đầu chỉ là một tính năng chỉ có trên những điện thoại đắt tiền nhất, sẵn sàng cho những người dùng đầu tiên dùng thử. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian 2 năm, kết nối 5G đã thích nghi song song với 4G trên cả smartphone cận cao cấp và tầm trung.

Realme 8 Pro 5G.

Chỉ hai năm trước, điện thoại 5G rất khác. Vào tháng 6/2019, OnePlus 7 Pro 5G hay Galaxy S10 5G được xem là hiện tượng mới, được tung ra với phiên bản riêng biệt so với các thiết bị 4G. Tuy nhiên, ở thời gian này, cặp flagship không hề được phổ biến, một phần do giá bán cao hơn các phiên bản 4G, thứ hai là do mạng 5G chưa phủ sóng tại nhiều khu vực.

2. Giảm giá nhanh chóng

Điện thoại 5G ngày nay rẻ đến mức nào? Vivo Y72 5G ra mắt vào đầu năm 2021 có giá chỉ 7,99 triệu đồng. Samsung cũng có Galaxy A52 5G với giá chỉ 10,09 triệu đồng.

OnePlus 7 Pro 5G năm 2019.

Dễ thấy, người dùng có thể sở hữu một chiếc điện thoại 5G với giá chưa tới 10 triệu. Với khả năng tiếp thị và quảng cáo rộng khắp, khả năng kết nối 5G đang trở thành điểm sáng của nhiều smartphone tầm trung.

3. Tại sao mạng 5G được tiêu chuẩn hóa nhanh?

Công nghệ mới lúc đầu luôn đắt, nhưng sẽ dần trở nên rẻ hơn và dễ sản xuất hơn. Và trong trường hợp của mạng 5G, nhu cầu đã tăng lên cùng với cơ sở hạ tầng, tất cả làm cho công nghệ này trở nên dễ sử dụng hơn.

Các nhà phân tích tại Strategy Analytics báo cáo, khoảng 24 triệu điện thoại 5G đã được xuất xưởng trong ba tháng đầu năm 2020, con số này đã tăng lên 133 triệu trong ba tháng đầu năm 2021. Nói cách khác, chúng đã tăng 458% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ S&P Global cho thấy 67 thị trường trên thế giới hiện có mạng 5G đang hoạt động, 158 nhà mạng đang cung cấp dịch vụ này.

Chip 5G của Media có giá thành cạnh tranh.

Một báo cáo 5G của Ericsson ước tính, có 220 triệu thuê bao 5G trên khắp thế giới vào cuối năm 2020, 80% trong số đó ở Trung Quốc, chiếm 11% tổng số thuê bao tại nước này. Khi nhiều mạng cung cấp kết nối 5G hơn, nhu cầu về điện thoại giá phải chăng hơn sẽ tăng lên và đó là khi các công ty như MediaTek xuất hiện.

Đáng chú ý, nhiều điện thoại 5G giá tầm trung xuất hiện mới đây đều sử dụng bộ xử lý MediaTek Dimensity 700. MediaTek từ lâu đã cung cấp chip di động hiệu suất cao với chi phí hợp lý cho các nhà sản xuất và chip 5G Dimensity cũng không ngoại lệ. MediaTek cho biết, Dòng 700 phù hợp với các điện thoại 5G tầm trung, tương lai sẽ còn có nhiều chip 5G cho các điện thoại giá rẻ hơn.

Bất chấp việc MediaTek tăng cường tung ra dòng chip giá rẻ cho điện thoại 5G mới nhất, Qualcomm vẫn dẫn đầu thị phần về chip di động 5G. Hãng này có cả chip dòng 600 và 400, sẵn sàng cung cấp sức mạnh kết nối cho các điện thoại 5G giá rẻ hơn.

4. Ảnh hưởng của Apple

Thực tế là giá bán của một chiếc điện thoại 5G mới đã giảm quá nửa trong vòng chưa đầy hai năm. Điều này cho thấy cả các nhà mạng và nhà sản xuất điện thoại thông minh đã đầu tư như thế nào trong việc giúp người dùng nhanh chóng truy cập vào mạng di động thế hệ tiếp theo.

Nhưng lý do không chỉ ở giá bán rẻ hơn của loạt smartphone 5G. Việc Apple tham gia vào 5G với dòng iPhone 12 đã mang tính chất chuyển đổi, giúp mang lại uy tín rộng rãi hơn cho công nghệ và đưa nó đến tay những người khác.

iPhone 12 Pro Max 5G.

Dữ liệu từ Strategy Analytics cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của iPhone 5G, đưa Apple lên đầu bảng xếp hạng điện thoại 5G “bán chạy” nhất trong ba tháng đầu năm 2021 với 40,4 triệu mẫu iPhone 12, chiếm 30% thị phần. Đứng ở vị trí thứ hai là Oppo với 21,5 triệu điện thoại và 16% thị phần. Samsung đứng ở vị trí thứ 4 với 17 triệu chiếc điện thoại 5G được xuất xưởng trong cùng kỳ.

Cột mốc quan trọng tiếp theo của 5G là khi 5G đến với các thị trường mới nổi quan trọng như Ấn Độ và Châu Phi. Theo một số báo cáo, Ấn Độ sẽ phổ biến mạng 5G vào cuối năm 2021, khu vực Châu Phi sẽ tiếp cận muộn hơn vì hiện tại 51% kết nối di động vẫn là 3G.

Tương lai là đây

Nếu muốn mua một chiếc điện thoại 5G mới ngay lúc này thì khả năng cao là chúng chưa thể truy cập mạng 5G rộng rãi, cho tốc độ trải nghiệm nhanh chóng. Tuy nhiên, khả năng tương thích với mạng này đã gần như phổ biến trên các smartphone mới nhất, bất kể tầm giá nào, trong vòng chưa đầy hai năm. Tất cả đang thúc đẩy nhiều nhà mạng trên toàn thế giới nâng cấp và mở rộng hơn nữa quy mô phủ sóng mạng 5G, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Mạng 5G đã trở thành tiêu chuẩn mới trên smartphone.

Cũng phải nói thêm, việc giảm giá 5G có nghĩa với việc người dùng sẽ có nhiều cơ hội bắt kịp với thế hệ mạng không dây của tương lai ở mức giá rẻ hơn.