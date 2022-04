Giúp nông dân có của ăn của để

Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, nhiều nông dân xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh tham gia dự án chăn nuôi lợn mang lại thu nhập cao, trong đó có một số hộ đã thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (xóm Đồng Minh, xã Đoài Dương) chia sẻ: Năm 2016, gia đình tôi vay trên 70 triệu đồng từ Quỹ HTND huyện đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thịt. Trung bình gia đình tôi nuôi 60 con lợn thịt/lứa, trừ chi phí đầu tư mỗi năm xuất chuồng trên 3 tấn lợn thịt, thu nhập trên 100 triệu đồng. Hiện gia đình tôi đã trả hết nợ, có nguồn thu nhập ổn định.

Chủ tịch Hội ND huyện Trùng Khánh Hoàng Văn Tâm cho biết: Hiện nay, Hội ND huyện đang quản lý nguồn Quỹ HTND các cấp trên 4,5 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ HTND, hội viên, nông dân huyện Hà Quảng (Cao Bằng) tập trung phát triển chăn nuôi lợn. Ảnh: P.O

Ngoài ra, các cấp Hội ND Cao Bằng phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Từ nguồn Quỹ HTND của Trung ương, tỉnh và nguồn vốn huy động của huyện, Hội hỗ trợ triển khai 69 mô hình, dự án; giúp 195 hội viên vay vốn phát triển các mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo, trồng cây ăn quả.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, trong những năm qua, Hội ND huyện Trùng Khánh đã tổ chức 221 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 6.371 lượt người; hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng 1 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ theo chuỗi giá trị tại xã Đức Hồng; 1 mô hình trồng dâu tây tại xã Đoài Dương. Qua theo dõi, đánh giá, đa số các nông dân vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Phát huy thế mạnh từng địa phương

Hiện, Quỹ HTND toàn tỉnh Cao Bằng đang quản lý 61,8 tỷ đồng, trong đó, nhận ủy thác từ Quỹ HTND Trung ương 8,2 tỷ đồng, nguồn cấp tỉnh vận động 11,2 tỷ đồng, nguồn vận động cấp huyện, xã, phường, thị trấn 42,4 tỷ đồng. 100% Quỹ HTND huyện, thành phố đạt từ trên 1 tỷ đồng trở lên.

Ông Dương Hùng Dũng - Chủ tịch Hội ND tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ HTND tỉnh Cao Bằng cho biết: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND các cấp đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển Quỹ HTND.

Ban Vận động Quỹ HTND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Hội ND các cấp tập trung triển khai đến các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp Hội. Theo đó, Hội vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất một ngày lương; mỗi hộ nông dân ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên; các nhà hảo tâm ủng hộ từ 100 .000 đồng trở lên; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ từ 1 triệu đồng trở lên...Trong đó, các đơn vị vận động xây dựng ủng hộ Quỹ HTND đạt và vượt chỉ tiêu như: Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hạ Lang, Trùng Khánh...

Nguồn vốn Quỹ HTND tập trung xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế hộ gia đình về chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ... Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá và xuất hiện nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: Dự án trồng và chế biến miến dong tại xã Thành Công (Nguyên Bình), Dự án nuôi trâu thương phẩm tại xã Quang Vinh (Trùng Khánh), dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Đại Sơn (Quảng Hòa), dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Đa Thông (Hà Quảng), dự án chăn nuôi lợn nái tại phường Đề Thám (thành phố), dự án trồng nho và cây dâu tây tại xã Đoài Dương (Trùng Khánh),...

Ông Dũng khẳng định: Hội ND các cấp trong tỉnh tích cực triển khai, xây dựng nhiều mô hình, dự án hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ HTND. Có được kết quả tích cực đó là do Hội ND đã làm tốt khâu khảo sát địa bàn, hướng dẫn lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng dự án… Qua kiểm tra, đánh giá, cơ bản các dự án sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đầu tư đúng hướng, đúng đối tượng.