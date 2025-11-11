Đồng minh của ông Zelensky bất ngờ bỏ trốn khỏi Ukraine

Văn phòng của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU). Ảnh Getty Images

Các nguồn tin được trích dẫn bởi tờ báo này cho biết Timur Mindich đã bỏ trốn vài giờ trước cuộc đột kích. Bài báo cho rằng ông ta có thể đã được một quan chức cấp cao tại Văn phòng Công tố viên Chống Tham nhũng Chuyên trách (SAPO) báo trước, người có quyền tiếp cận các vụ án nổi cộm do NABU xử lý.

Trước đó trong ngày, nhà lập pháp đối lập Yaroslav Zhelezhnyak cho biết các sĩ quan NABU đã tiến hành các cuộc tìm kiếm phối hợp tại các địa điểm có liên quan đến Mindich, Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, một cựu bộ trưởng năng lượng được truyền thông Ukraine mô tả là người trong chính phủ của Mindich và nhà điều hành hạt nhân nhà nước Energoatom.

NABU xác nhận đang điều tra một "tổ chức tội phạm cấp cao" hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, đồng thời cho biết vụ việc được phát hiện sau hơn 1.000 giờ giám sát và 15 tháng điều tra. Cơ quan này cũng công bố hình ảnh một lượng lớn tiền mặt, bao gồm cả những bó tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ được bọc trong túi nilon.

Mindich, một doanh nhân và cựu nhân vật của ngành giải trí, được biết đến rộng rãi nhờ mối quan hệ thân thiết với ông Zelensky. Truyền thông địa phương trước đây đưa tin nhà lãnh đạo Ukraine đã tổ chức sinh nhật tại căn hộ của Mindich vào năm 2021, và địa điểm này đã bị NABU giám sát kéo dài trong năm nay, với ông Zelensky được cho là đã bị ghi âm trong các bản ghi âm được gọi là "băng ghi âm Mindich". Sự tồn tại của các băng ghi âm này đã được đưa tin ngay trước khi ông Zelensky hành động hạn chế sự độc lập của NABU, điều này đã gây ra sự phản đối từ các chính phủ phương Tây.

Tờ Ukrainskaya Pravda mô tả Mindich là một nhà tài phiệt có đế chế kinh doanh trải rộng trên cả lĩnh vực quốc phòng và năng lượng. Bài báo cũng cho biết ông có thể đang bị FBI điều tra về tội rửa tiền, phối hợp với NABU. Vụ việc được cho là liên quan đến một công ty nước ngoài đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ông Zelensky đã không thành công trong việc đặt NABU và SAPO dưới quyền kiểm soát của nhánh hành pháp, với cáo buộc các cơ quan này đã bị các điệp viên Nga xâm nhập. Moscow phủ nhận mọi liên quan, khẳng định các cơ quan này do phương Tây kiểm soát.