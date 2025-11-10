Đồng Nai chi hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế nghỉ việc khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Chính sách hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế ở Đồng Nai thể hiện tính nhân văn và công bằng xã hội

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 10/11, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện nghỉ việc trước ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai.

Khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo UBND tỉnh, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Đồng Nai mới có diện tích gần 13.000 km² với dân số hơn 4,4 triệu người, trở thành một trong những tỉnh có quy mô lớn nhất cả nước.

Việc hợp nhất tổ chức bộ máy sẽ khiến nhiều vị trí làm việc ngoài biên chế ở các Hội phải chấm dứt hợp đồng.

Đây là nhóm đối tượng không có hợp đồng ổn định như công chức, viên chức nên có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn về thu nhập và cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn cho biết, việc xây dựng chính sách hỗ trợ là cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội và tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Chính sách này mang tính nhân văn, góp phần giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình sắp xếp hành chính”, ông Sơn nói.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tham quan mô hình trồng cây dược liệu ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom cũ. Ảnh: Nguyên Vỹ



Cụ thể, những người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội nếu nghỉ việc trước ngày 1/7/2025 sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Người có thời gian làm việc dưới 36 tháng được nhận bằng 1/2 tháng tiền lương hoặc thù lao hiện hưởng nhân với thời gian làm việc thực tế.

Trường hợp có thời gian làm việc từ đủ 36 tháng trở lên được hưởng trợ cấp một lần tương đương 24 tháng tiền lương hoặc thù lao hiện hưởng.

Ngoài ra, họ còn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định. Quy định này cũng nêu rõ nguyên tắc tính thời gian hỗ trợ theo tháng để đảm bảo công bằng cho từng cá nhân.

HĐND Đồng Nai thông qua nghị quyết chi hơn 63,3 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế ổn định cuộc sống

UBND tỉnh cho biết, dự kiến có khoảng 264 người thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 63,36 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ được bố trí từ ngân sách tỉnh, giao cho các Hội và UBND cấp xã thực hiện chi trả.

Theo HĐND tỉnh Đồng Nai, việc ban hành nghị quyết nhằm thể hiện tinh thần chủ động, nhân văn, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động trong giai đoạn sắp xếp tổ chức mới.

HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua nghị quyết hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế nghỉ việc do sắp xếp chính quyền 2 cấp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên cho biết, việc ban hành chính sách này là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/2025/NQ-CP về chế độ đối với người bị tác động khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo đó, UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát, trình HĐND cùng cấp để ban hành chính sách cụ thể. “Dự thảo nghị quyết của tỉnh Đồng Nai lần này hoàn toàn phù hợp với tinh thần đó,” ông Thuyên nói.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung do UBND trình, trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ người ngoài biên chế nghỉ việc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự ghi nhận, trân trọng những đóng góp của họ trong quá trình công tác.

Chính sách mới này sẽ giúp Đồng Nai giữ ổn định bộ máy sau sắp xếp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền tới đời sống của từng người lao động. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để quá trình chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp diễn ra thuận lợi, hài hòa và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.