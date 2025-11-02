Chủ đề nóng

Đồng Nai chuẩn bị ban hành bảng giá đất mới: Nhiều khu vực dự kiến tăng đột biến

Gia Linh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 11:16 GMT+7
Tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026, với mức điều chỉnh dự kiến tăng cao nhất lên đến 9 lần so với hiện hành. Bảng giá đất này sẽ thay thế khung giá riêng của Đồng Nai cũ và Bình Phước trước đây.
Đồng Nai xây dựng bảng giá đất mới

Hiện, tỉnh Đồng Nai đang xây dựng bảng giá đất thống nhất áp dụng trên toàn tỉnh từ ngày 1/1/2026, thay thế cho hai bảng giá đất của Bình Phước cũ và Đồng Nai trước sáp nhập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã tiếp nhận và tổng hợp ý kiến góp ý từ các địa phương đối với dự thảo bảng giá đất mới. Bảng giá được xem như cơ sở pháp lý quan trọng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm đấu giá, nghĩa vụ tài chính tái định cư và xử phạt vi phạm trong quản lý đất đai.

Theo Luật Đất đai 2024, các địa phương buộc phải xây dựng bảng giá đất hàng năm thay vì chu kỳ 5 năm như trước. Đồng Nai dự kiến trình Hội đồng thẩm định và thông qua dự thảo trước ngày 31/12/2025 để kịp áp dụng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, nội dung dự thảo cho thấy sự biến động rõ rệt giữa từng khu vực. Cụ thể, nhiều khu vực có giá đất ở đô thị tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm đất nông nghiệp và đất ở. Tại khu vực Bình Phước (cũ), giá đất nông nghiệp tăng 1-1,2 lần so với hiện nay, chủ yếu ở các tuyến tỉnh lộ, khu dân cư đông và các nút giao thông chính. Giá đất ở tại khu vực này cũng tăng từ 1,1-1,4 lần tùy khu vực, tập trung ở những tuyến đường mới mở hoặc được chỉnh trang đô thị.

Riêng tại khu vực Đồng Nai (cũ), mức tăng giá đất nông nghiệp bình quân 1,1-2,2 lần, đất ở đô thị tăng mạnh từ 1,6-9 lần, đất ở nông thôn tăng 2,3-6,8 lần so với bảng giá hiện hành.

Tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026, với mức điều chỉnh dự kiến tăng cao nhất lên đến 9 lần so với hiện hành. Ảnh: Gia Linh

Nội dung dự thảo cũng thể hiện bên cạnh các khu vực tăng giá, một số vùng đặc thù được đề xuất giữ nguyên nhằm khuyến khích phát triển và đảm bảo cân đối. Cụ thể, các đảo và cù lao sẽ tiếp tục áp dụng giá đất cũ để thu hút đầu tư vào du lịch, sinh thái. Các khu, cụm công nghiệp giữ nguyên nhằm ổn định sản xuất và tạo môi trường cạnh tranh cho nhà đầu tư. Tương tự, khu đô thị, khu dân cư và tái định cư được đề xuất không điều chỉnh để duy trì sự cân đối giữa các tuyến đường và khu vực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định vẫn tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đối với hộ nghèo, gia đình chính sách theo Nghị định 103, đồng thời công khai thông tin giá đất để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận. Từ đó, giúp hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, bảng giá mới sẽ tạo nguồn thu lớn hơn từ tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế chuyển quyền và lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, nghĩa vụ tài chính đối với người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh cũng tăng đáng kể. Ngoài ra, việc giữ nguyên giá tại những khu vực chiến lược này cho thấy định hướng ưu tiên thu hút dòng vốn sản xuất - dịch vụ của tỉnh.

