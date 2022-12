Đồng Nai: Đánh sập đường dây làm giả giấy phép lái xe, căn cước công dân lớn

Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ

Ngày 17/12, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, căn cước công dân...

Đường dây làm giả nhiều giấy tờ quan trọng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể vào tối 14/12, công an tiến hành tuần tra tại phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, phát hiện, bắt giữ Hoàng Quốc Hưng (SN 1991), Hoàng Ngọc Lam (SN 1994) cùng quê Quảng Bình, tạm trú phường Tân Phong, TP.Biên Hòa.

Qua kiểm tra công an đã thu giữ 3 giấy phép lái xe các hạng cùng nhiều giấy tờ khác. Công an xác định số giấy tờ trên đều được làm giả. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận là một trong những mắt xích thuộc nhiều đường dây tiêu thụ giấy tờ giả.

Cùng thời điểm, tổ trinh sát khác đã khám xét nơi ở của các đối tượng ở TP.HCM được cho là những đối tượng nằm trong đường dây gồm nhà vợ chồng Bùi Thanh Phương và Lê Hồ Tường Vi, đối tượng Võ Văn Hùng (SN 1993), đối tượng Lê Minh Trung (SN 1978), đối tượng Nguyễn Tiến Trung (SN 1989) và nhà của đối tượng Thái Văn Thắng (SN 1993) tại TP.Biên Hòa.

Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều máy móc thiết bị, con dấu của cơ quan, tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả. Ngoài ra, còn có các loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, căn cước công dân gắn chíp cùng rất nhiều loại giấy tờ khác.

Bằng cấp bị nhóm đối tượng làm giả. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đặc biệt, công an còn thu giữ 1 giấy chứng nhận Công an nhân dân làm giả tại nhà của đối tượng Phương.

Theo điều tra, để hoạt động đường dây làm giả giấy tờ, Hoàng Quốc Hưng sử dụng các trang mạng xã hội để rao bán các loại giấy tờ làm giả với giá từ 1-2 triệu đồng/bộ. Sau khi có người đặt mua, Hưng lấy thông tin và gửi cho nhóm đối tượng tại TP.HCM để làm với giá trung bình khoảng 400.000 đồng/bộ.

Để qua mặt công an, các đối tượng chỉ liên hệ với nhau bằng sim rác hoặc bằng nhiều tài khoản trên mạng xã hội, cho nhân viên giả tài xế công nghệ đi giao. Theo công an, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả với số lượng rất lớn.

Ngoài trên 100 giấy tờ giả các loại thu được từ các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ sổ sách ghi chép hàng nghìn giấy tờ giả được các đối tượng tiêu thụ ra thị trường. Đặc biệt, các đối tượng làm giả căn cước công dân gắn chip điện tử.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.