Đồng Nai điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 cây cầu nghìn tỷ kết nối TP.HCM, vì sao tổng vốn tăng mạnh?

Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi các dự án cập nhật phương án thiết kế, bổ sung vốn nhà nước tham gia, thay đổi phạm vi giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ đầu tư. Đây được xem là bước quan trọng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình kết nối giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Cầu Cát Lái tăng vốn hơn 3.390 tỷ đồng sau khi cập nhật thiết kế

Theo nghị quyết được HĐND thành phố Đồng Nai thông qua, dự án cầu Cát Lái có nhiều thay đổi so với chủ trương đầu tư được phê duyệt cuối năm 2025.

Đáng chú ý, phương án thiết kế được điều chỉnh theo kết quả thi tuyển kiến trúc. Tổng chiều dài tuyến vẫn giữ nguyên 11,642km, song chiều dài phần cầu được cập nhật khoảng 4,05km; riêng cầu Cát Lái dài khoảng 3.530m.

HĐND thành phố Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) khóa I. Ảnh: PV

Công trình được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, đồng thời bổ sung các nhánh kết nối với đường Nguyễn Thị Định và khu vực nút giao Mỹ Thủy phía TP.HCM.

Việc hoàn thiện thiết kế và bổ sung các hạng mục kết nối khiến diện tích sử dụng đất tăng từ khoảng 120ha lên 126,78ha. Trong đó, phần diện tích phía thành phố Đồng Nai tăng hơn 5ha.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được điều chỉnh từ khoảng 20.614 tỷ đồng lên hơn 24.003 tỷ đồng, tăng khoảng 3.390 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng mạnh khi diện tích đất thu hồi tăng và giá đất được cập nhật theo bảng giá năm 2026. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cũng tăng do điều chỉnh thiết kế cầu chính và cập nhật giá vật liệu, nhiên liệu theo mặt bằng hiện nay.

Một nội dung quan trọng khác là thay đổi cơ cấu nguồn vốn. Thay vì để nhà đầu tư tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn như trước đây, dự án được chia thành 2 dự án thành phần.

Cầu Cát Lái được thiết kế dạng cầu dây văng với 2 trụ tháp, mang tên gọi "vươn tầm cao mới". Ảnh: T.L

Trong đó, phần giải phóng mặt bằng và xây dựng các tuyến kết nối sử dụng hơn 9.076 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Đồng Nai; phần xây dựng cầu chính và cầu dẫn có tổng vốn gần 14.927 tỷ đồng được triển khai theo phương thức PPP.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, việc bổ sung vốn nhà nước tham gia nhằm nâng cao tính khả thi, giảm áp lực huy động vốn cho nhà đầu tư và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cầu Long Hưng đổi phương án kiến trúc, kéo dài thời gian thực hiện

Cùng với cầu Cát Lái, HĐND thành phố Đồng Nai cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là phương án kiến trúc công trình. Theo đó, cầu Long Hưng được chuyển từ phương án cầu Extradosed sang cầu dây văng theo kết quả thi tuyển kiến trúc.

Theo phương án mới, toàn tuyến dài khoảng 9,8km, trong đó cầu chính dài khoảng 3,5km. Công trình có mặt cắt ngang rộng khoảng 36-37m với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Việc thay đổi kết cấu công trình khiến thời gian thi công dự kiến tăng từ 24 tháng lên tối thiểu 36 tháng. Do đó, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2026-2028 sang 2026-2029.

Phối cảnh cầu Long Hưng. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, diện tích sử dụng đất của dự án cũng tăng từ 52,8ha lên khoảng 66ha. Nguyên nhân chủ yếu do nút giao kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được điều chỉnh từ dạng ngã ba sang nút giao hoa thị theo quy hoạch được phê duyệt.

Sự thay đổi này làm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 776 tỷ đồng lên hơn 1.515 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đạt gần 12.748 tỷ đồng, tăng khoảng 264 tỷ đồng so với phương án trước đây.

Tương tự cầu Cát Lái, dự án cầu Long Hưng cũng được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia khoảng 4.290 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư tuyến kết nối; phần xây dựng cầu và cầu dẫn hai đầu cầu có tổng vốn khoảng 8.458 tỷ đồng được triển khai theo hình thức PPP.

Thẩm tra hồ sơ trước khi trình HĐND thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đồng Nai cơ bản thống nhất với các nội dung điều chỉnh. Theo cơ quan này, việc điều chỉnh là cần thiết do cả 2 dự án đều có sự thay đổi về quy mô, thiết kế, cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư so với chủ trương đã được thông qua cuối năm 2025.

Việc HĐND thành phố Đồng Nai thông qua các nghị quyết điều chỉnh được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai 2 công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai.