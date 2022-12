Đồng Nai: GRDP bình quân đầu người năm 2022 trên 133 triệu đồng

GRDP đầu người tại Đồng Nai năm 2022 là trên 133 triệu đồng

Ngày 8/12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Hội nghị lần thứ 10 (Khoá XI).

Theo thông tin từ hội nghị, năm 2022, kinh tế trong nước và Đồng Nai gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương tiếp tục được phục hồi tích cực.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 9,22% (vượt mục tiêu nghị quyết). Đồng Nai cũng là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với các tỉnh vùng Đông Nam bộ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,32% so cùng kỳ, GRDP bình quân đầu người năm 2022 là 133,6 triệu đồng, tăng 9,9% so với năm trước.

Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 60,52% trong GRDP, cho thấy lĩnh vực này có sự phục hồi nhanh, là động lực thúc đẩy mức tăng trưởng chung. Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 109.045 tỷ đồng, tăng 12,78% so cùng kỳ. Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến nay cơ bản hoàn thành việc giao đất cho chủ đầu tư giai đoạn 1.

Tỉnh Đồng Nai đã bàn giao khoảng 2.459/2.532 ha, đạt 97,12%, giải ngân đạt 73% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động; trong năm, đã giải quyết việc làm cho 73.214 lượt người (đạt 91,52% kế hoạch).

Một góc sân bay Long Thành trong tương lai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Giáo dục nghề nghiệp được tập trung thực hiện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới đào tạo 55.228 người đạt 97,27% kế hoạch. Về công tác xây dựng Đảng, đến ngày 10/11, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 1.444/1.400 đảng viên mới (vượt 3,14% so với Nghị quyết năm 2022), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 87.638 đồng chí, trong đó đảng viên dự bị 2.743 đồng chí.

Đối chiếu 60 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra, có 55/60 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt và 40 chỉ tiêu đạt (hoàn thành). Có 3/60 chỉ tiêu không đạt (tỷ lệ khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, hoạt động hiệu quả, đạt yêu cầu theo quy định; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt; tỷ lệ thiết chế văn hóa cấp huyện, xã hoạt động hiệu quả).

Nhiều hạng mục sân bay Long Thành đang được tăng tốc thực hiện. Ảnh: Tuệ Mẫn

Có 2/60 chỉ tiêu (tỷ trọng kinh tế số/GRDP và tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử) chưa thể đánh giá, do chờ Trung ương hướng dẫn cách tính.