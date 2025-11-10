Đồng Nai thông qua loạt nghị quyết cầu đường, mở rộng kết nối TP.HCM và vùng Đông Nam bộ

Trong đó có nghị quyết về các dự án cầu kết nối Đồng Nai với TP.HCM và chủ trương đầu tư hương lộ 2, tuyến đường trọng điểm hoàn thiện mạng lưới giao thông địa phương.

Thông qua nhiều nghị quyết cầu đường Đồng Nai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông

Theo tờ trình do Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình trình bày, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến hương lộ 2 (đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) sẽ giúp hình thành trục giao thông ven sông Đồng Nai, mở ra không gian phát triển cho các khu đô thị hiện đại ven sông, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 51. Tuyến đường có lộ giới 60m, thực hiện theo quy hoạch giao thông của tỉnh.

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nhiều nghị quyết cầu đường Đồng Nai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua nghị quyết giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án cầu kết nối giữa Đồng Nai và TP.HCM gồm: cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (Tân An – Lạc An) và cầu Tân Hiền (Tân Hiền – Thường Tân).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, việc đầu tư các công trình giao thông kết nối liên tỉnh là cần thiết và cấp bách, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, cầu Thạnh Hội 2 có quy mô 6 làn xe, điểm đầu tại phường Tân Khánh (TP.HCM) và điểm cuối tại phường Tân Triều (Đồng Nai), được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Cầu Tân An nối xã Tân An (Đồng Nai) với xã Thường Tân (TP.HCM), cũng do TP.HCM làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2030.

Cầu Nhơn Trạch kết nối Đồng Nai với TP.HCM đã thông xe. Ảnh: M.T

Riêng cầu Tân Hiền (Tân Hiền – Thường Tân) sẽ được đầu tư bằng ngân sách Đồng Nai, giúp tăng khả năng lưu thông hàng hóa giữa hai địa phương.

Tất cả các dự án đều được thực hiện theo Luật Đầu tư công 2024 và đã có sự thống nhất giữa hai bên trong các buổi làm việc của lãnh đạo cấp tỉnh.

Nghị quyết cầu đường Đồng Nai tạo động lực phát triển vùng và thu hút đầu tư

Cùng ngày, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện 3 dự án cầu kết nối Đồng Nai và TP.HCM theo hình thức đối tác công tư (PPP), gồm: Cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2.

Với việc thông qua loạt nghị quyết này, Đồng Nai đang tiến gần hơn tới mục tiêu hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối TP.HCM và toàn vùng Đông Nam bộ, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2026–2030.

HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua loạt nghị quyết cầu đường, mở rộng kết nối TP.HCM và vùng Đông Nam bộ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh cho biết, việc thông qua các nghị quyết về cầu, đường kết nối TP.HCM thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển hạ tầng vùng, giúp Đồng Nai chủ động hơn trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế đô thị.

Theo bà Hạnh, HĐND tỉnh đã xem xét kỹ lưỡng, thảo luận và quyết nghị các nội dung xuất phát từ yêu cầu thực tế, đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng và cân đối được nguồn lực ngân sách.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh bứt phá trong giai đoạn tới, nhất là khi Đồng Nai đang thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính

“Các nghị quyết thông qua lần này không chỉ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục mà còn mở ra cơ hội lớn cho Đồng Nai trong việc kết nối hạ tầng vùng, tạo động lực phát triển mới cho kinh tế – xã hội”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở ngành triển khai nghị quyết, đặc biệt là đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng PPP đối với các dự án hạ tầng.