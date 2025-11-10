Động thái mới của Hàn Quốc khiến ông Kim Jong Un lo lắng "mất ăn mất ngủ"

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết dự án tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này có thể hoàn tất trong vòng một thập kỷ tới và sẽ khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "mất ngủ". Ảnh NK News.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình quốc gia KBS hôm 9/11, ông Ahn Gyu-back - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung đang thúc đẩy kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân như một phần trong chiến lược tăng cường năng lực răn đe và chuẩn bị tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ trước năm 2030.

Theo Bộ trưởng Ahn, tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc sẽ sở hữu khả năng tàng hình và sức răn đe vượt trội, cho phép hoạt động trong thời gian dài dưới nước mà không cần nổi lên tiếp nhiên liệu - một lợi thế chiến lược lớn trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

“Ông Kim Jong Un chắc chắn sẽ phải mất ngủ nếu biết chúng ta đang tiến gần đến việc sở hữu năng lực như vậy”, ông Ahn nói, nhấn mạnh rằng tàu ngầm hạt nhân sẽ là biểu tượng cho sức mạnh hải quân thế hệ mới của Hàn Quốc.

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh Seoul đã hoàn thiện ROKS Shin Chae-ho, tàu ngầm cuối cùng thuộc lớp KSS-III Batch I nặng 3.000 tấn - một trong những bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển phiên bản chạy bằng năng lượng hạt nhân trong giai đoạn tiếp theo.

Các hình ảnh do Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) công bố hồi tháng 4/2024 và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hồi đầu tháng 11/2025 cho thấy, Seoul đang tiếp tục hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm và hệ thống phòng thủ, trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh các vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, Hàn Quốc có thể trở thành quốc gia châu Á đầu tiên sau Trung Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân nội địa - một bước ngoặt lớn trong cán cân sức mạnh hải quân khu vực Đông Bắc Á.