Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn

Thống kê 20 báo cáo tài chính quý III/2025 của 20 công ty chứng khoán cho thấy, tổng giá trị tài sản tự doanh tại ngày 30/9/2025 là 269.224,1 tỷ đồng, tăng 27,7% so với đầu năm.

Trong đó, chủ yếu là tài sản FVTPL chiếm 69,4%, HTM chiếm 21,8%, lần lượt tăng 19,9% và 50% so với đầu năm.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Dữ liệu thống kê tỷ trọng trong danh mục tự doanh của Dân Việt cho thấy sự rõ chiến lược đầu tư và khẩu vị rủi ro của từng công ty. Cụ thể, nhóm FVTPL đang theo đuổi lợi nhuận từ biến động giá (trading), chấp nhận rủi ro cao hơn; trong khi nhóm HTM/AFS lại ưu tiên hiệu suất ổn định và kiểm soát rủi ro thông qua việc nắm giữ tài sản dài hạn.

Đơn cử, TCBS và Vietcap ghi nhận gần 90% và 93% cho AFS, lần lượt đạt hơn 27.000 tỷ đồng và 11.456 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo cho thấy, 2/3 danh mục AFS của TCBS là trái phiếu.

Trong khi đó, Chứng khoán HSC dành toàn bộ 16.000 tỷ đồng vào danh mục FVTPL, trong đó hơn 7.000 tỷ đồng là trái phiếu và hơn 6.300 tỷ đồng là cổ phiếu. Tương tự, VIX dù quy mô tự doanh giảm nhẹ 3% còn hơn 13.300 tỷ đồng nhưng vẫn duy trì tỷ trọng tương tự HSC, với 12.410 tỷ đồng ở danh mục FVTPL.

Còn MBS ghi nhận tỷ lệ phân bổ tương đối đồng đều giữa ba nhóm tài sản: 2.699,4 tỷ đồng FVTPL, 7.041,8 tỷ đồng ở HTM và 2.914 tỷ đồng ở AFSSự phân bổ này cho thấy sự thận trọng trong "cuộc chơi" nhưng giữ được sự ổn định về lợi suất.

Riêng ACBS, công ty này lựa chọn hướng đi an toàn với 78% danh mục, tương đương gần 15.360 tỷ đồng, đầu tư vào HTM, tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi để duy trì nguồn thu bền vững.



"Nội soi" danh mục tự doanh của 2 "ông lớn" ngành chứng khoán

Chứng khoán SSI là một trong những "tay chơi" có danh mục tự doanh dẫn đầu thị trường với khoảng hơn 50.000 tỷ đồng, tương ứng 88% danh mục, nằm ở FVTPL, chủ yếu là trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Phần còn lại được phân bổ vào HTM và AFS.

Tính đến ngày 30/9/2025, danh mục tài chính FVTPL của SSI tăng 18,8% so với đầu năm lên 50.404,7 tỷ đồng. Song, giá gốc lại ghi nhận 50.498,5 tỷ đồng, tương ứng SSI đang tạm lỗ khoảng 94 tỷ đồng ở danh mục này.

Trích thuyết minh báo cáo tài chính SSI.

Đáng chú ý, trong danh mục FVTPL, giá trị cổ phiếu và chứng khoán niêm yết giảm đáng kể từ 1.613,7 tỷ đồng xuống 672,5 tỷ đồng. Dẫn đầu danh mục là mã HPG 67,2 tỷ đồng, MBB 44,1 tỷ đồng,...

Trong khi danh mục trái phiếu gần biến động nhẹ, tăng thêm khoảng 200 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược lại, chứng chỉ tiền gửi lại tăng mạnh từ 24.736 tỷ đồng lên 31.626 tỷ đồng. Việc tăng tỷ trọng chứng chỉ tiền gửi có thể là động thái nhằm tăng mức độ sinh lợi của danh mục tự doanh, đồng thời phản ánh sự thận trọng hơn của công ty vào triển vọng thị trường.

Trích thuyết minh báo cáo tài chính VNDirect..

Tại Chứng khoán VNDirect, công ty chứng khoán này theo sát SSI với hơn 35.100 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 35.000 tỷ đồng, với cơ cấu khoảng 70% FVTPL và 30% HTM.

Nhìn vào danh mục FVTPL của VNDirect cho thấy, tại ngày 30/9/2025 có sự phân bổ đa dạng giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

Cổ phiếu và chứng quyền niêm yết có giá trị 1.362 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng nhiều nhất là các mã HSG 553,9 tỷ đồng, MSN 142,8 tỷ đồng, MWG 111,6 tỷ đồng. Danh mục cổ phiếu và chứng quyền chưa niêm yết ở mức 808,4 tỷ đồng, tập trung phần lớn vào quỹ TNRE 295,5 tỷ đồng, VNDBF 105,2 tỷ đồng....

Còn lại, VNDirect rót vào trái phiếu 14.340 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi 7.905 tỷ đồng. Hầu hết các khoản này đều có lãi, đưa giá trị hợp lý của danh mục này lên 24.624,8 tỷ đồng, tăng 207 tỷ đồng so với giá gốc.

Những công ty chứng khoán thắng lớn nhờ tự doanh

Bức tranh lợi nhuận quý III/2025 và 9 tháng của nhóm công ty chứng khoán đã dần hiện rõ với nhiều tín hiệu tích cực. Một trong những lý do thúc đẩy sự tăng trưởng đến từ mảng tự doanh.

Cụ thể, Chứng khoán SHS đã công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả ấn tượng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 590 tỷ đồng, gấp 7,9 lần, tương ứng tăng 697% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Công ty cho biết, sự tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu... Trong đó, hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng khoảng 393 tỷ đồng, tăng gấp 24 lần so với cùng kỳ nhờ diễn biến tích cực của thị trường.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Ngoài SHS, Chứng khoán VPBankS công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả tăng trưởng mạnh ở hầu hết các mảng hoạt động. Đặc biệt, tại thời điểm 30/9, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 3.681 tỷ đồng, tăng 46% so với quý trước, chủ yếu đến từ trái phiếu và công cụ thị trường tiền tệ. Ngược lại, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm một nửa còn 2.966 tỷ đồng.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) báo lãi sau thuế 1.620 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng đồng đều ở mảng cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán, môi giới và tự doanh. Lũy kế 9 tháng, TCBS lãi 4.050 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán VIX cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng đột biến, doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỉ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế vọt lên 2.449 tỉ đồng, gấp hơn 9 lần. Theo doanh nghiệp, sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ lợi nhuận tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), tăng tới 586% (tương đương hơn 4.406 tỉ đồng) nhờ diễn biến tích cực của thị trường, cùng với doanh thu cho vay ký quỹ tăng hơn 200%.

Đáng chú ý, VIX rót hơn 5.900 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết và đang tạm lãi gần 45%. Có 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng hơn 1.000 tỷ đồng là EIB, GEE và GEX. Riêng cổ phiếu EIB có giá gốc giảm khoảng 300 tỷ đồng so với đầu năm, cho thấy công ty đã "chốt lời" cổ phiếu này.

Qua dữ liệu thống kê, tự doanh của các công ty chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò là nguồn vốn chủ lực, không chỉ đơn thuần hỗ trợ kết quả kinh doanh mà còn định hình dòng vốn và xu hướng giao dịch toàn thị trường.



Mỗi công ty chứng khoán, tùy vị thế, chiến lược và cách lựa chọn khẩu vị rủi ro đang tạo nên sự đa dạng cho dòng vốn nội trên thị trường.

Tự doanh là một phần quan trọng trong cơ cấu doanh thu của các công ty chứng khoán, thể hiện hoạt động mua bán chứng khoán nhằm thu lợi nhuận. Mảng này bao gồm 3 loại tài sản tài chính: Tài sản ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL); Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM); Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).



Trong đó, lãi từ FVTPL và HTM sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh, trong khi lãi từ AFS sẽ được hạch toán vào vốn chủ sở hữu, không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh hàng quý. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán có thể điều tiết lợi nhuận bằng cách chuyển đổi các khoản đầu tư từ AFS sang FVTPL.



Về phần HTM, đây chủ yếu là các khoản đầu tư với lãi suất cố định, như tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, cho vay lấy lãi và công cụ thị trường tiền tệ.