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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 15:35 GMT+7

Đột kích các cơ sở kinh doanh, địa điểm "nóng" lúc rạng sáng, phát hiện 6 người dương tính với ma tuý

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Đình Thiên Thứ bảy, ngày 13/06/2026 15:35 GMT+7
Đột kích các cơ sở kinh doanh, địa điểm "nóng" lúc rạng sáng, phát hiện 6 người dương tính với ma tuý, thông tin vừa được Công an TP.Đà Nẵng cho biết.
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Công an Đà Nẵng đột kích các cơ sở kinh doanh, địa điểm "nóng" lúc rạng sáng, phát hiện 6 người dương tính với ma tuý

Ngày 13/6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, rạng sáng ngày 12/6, Công an phường Sơn Trà đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng được chia thành 10 tổ công tác tiến hành kiểm danh, kiểm diện 48 đối tượng thuộc diện quản lý về ma tuý; đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, các địa điểm có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma tuý. Công an phường Sơn Trà đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 4 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1 đối tượng. Đồng thời bắt giữ, xử lý 1 đối tượng thuộc diện quy định tại Điều 256a Bộ luật hình sự.

Công an Đà Nẵng đột kích các cơ sở kinh doanh, địa điểm "nóng" lúc rạng sáng, phát hiện 6 người dương tính với ma tuý. Ảnh: CACC

Trong thời gian tới, Công an phường Sơn Trà sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma tuý, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, từ 5 giờ sáng ngày 10/6, Công an phường Thanh Khê đã huy động hơn 490 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng An ninh cơ sở đồng loạt ra quân tổng kiểm tra cư trú, ma tuý tại 12 block thuộc hai khu chung cư Thanh Lộc Đán và Hòa Minh.

Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế 196 hộ với 618 nhân khẩu, đối chiếu thông tin cư trú, rà soát người tạm trú, lưu trú và các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma tuý.

Đặc biệt, Công an phường đã tiến hành test nhanh ma tuý đối với 128 trường hợp nghi vấn, phát hiện 10 trường hợp dương tính với chất ma tuý. Các trường hợp vi phạm đang được tiếp tục xác minh, phân loại, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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