Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo.

Đột kích lò mổ chó trên đường Hà Đặc, TP.HCM

4 đối tượng gồm: Đặng Nhật Bằng (SN 2002, thường trú xã Bà Điểm), Nguyễn Thị Thúy An (SN 1999, quê Bắc Giang, thu mua chó bị trộm), Phạm Thị Liên (SN 1967, quê Bắc Giang, chủ cơ sở) và Nguyễn Sinh Gơ (SN 1995, trú xã Bà Điểm, đối tượng trộm chó).

4 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CA

Nguyễn Sinh Gơ cùng tang vật. Ảnh: CA

Bột ớt mà Gơ dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. Ảnh: CA

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn thành phố, rạng sáng 24/10, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hành chính lò mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Bằng, An, Liên và Gơ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã bắt quả tang Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51kg); sau đó mang đến bán cho An và Bằng.

Theo điều tra ban đầu, Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ.

Cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường gồm: 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215kg, trong đó có 4 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 1 túi nilon chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.