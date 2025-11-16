Đột kích nhiều điểm cà phê chòi trên đường Lê Hồng Phong, Mỹ Phước Tân Vạn

Ngày 16/11, Công an phường An Phú, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý với nhiều người sau khi kiểm tra, xử lý nhiều điểm quán cà phê chòi, có dấu hiệu kích dục trên đường Lê Hồng Phong và Mỹ Phước – Tân Vạn.

Chủ quán ăn chia với nhân viên

Khoảng 22h30 ngày 15/11, trung tá Đậu Đình Hùng, Phó trưởng Công an phường An Phú, TP.HCM đã triển khai nhiều tổ công tác xử lý tệ nạn mại dâm trên địa bàn phường.

Gỡ bỏ 1 biển hiệu tại quán cà phê trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ảnh: Thanh Quang.

Tại quán cà phê không tên trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, thuộc khu phố 4, phường An Phú, lúc kiểm tra quán vắng khách, có 4 nhân viên phục vụ và trẻ em.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu làm việc với chủ quán, một trong 4 người phụ nữ cho biết chủ vắng mặt, quán cà phê không có giấy phép kinh doanh.

Vì không làm việc được với chủ quán, lực lượng chức năng mời 4 đương sự liên quan về trụ sở Công an phường làm việc.

Lực lượng Công an phường An Phú kiểm tra nhiều điểm cà phê chòi, có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Một tổ công tác cũng bất ngờ đột kích vào quán cà phê 379 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc khu phố 1A. Chủ quán vắng mặt, làm việc với lực lượng chức năng, nhân viên quán tên H.T.T.H (31 tuổi, quê Bình Thuận) cho biết, chủ quán có tên thường gọi C.

“Sau khi thoả thuận, cứ một lần massage kích dục cho khách thu phí 150.000 đồng. Trong số tiền này, C thu 70.000 đồng, phần còn lại của nhân viên”, H nói.

Thời gian qua, trên đường Lê Hồng Phong, phường An Phú được cho là điểm nóng về hoạt động mại dâm. Hơn 10 ki-ốt được gái mại dâm thuê lại để hành nghề. Việc này ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường An Phú, TP.HCM làm việc với nhiều người.

Một trường hợp bị công an lập biên bản.

Hai tổ công tác của Công an phường An Phú trong khuya 15/11 bất ngờ kiểm tra hành chính dãy ki - ốt trên đường Lê Hồng Phong.

Thấy lực lượng chức năng, nhiều gái bán dâm trong ki - ốt đóng cửa, tắt điện, khóa trái bên trong. Lúc này, lực lượng công an chỉ kiểm tra hành chính được 2 ki - ốt.

Qua kiểm tra, một ki-ốt có 1 người đàn ông ngoài 40 tuổi, người này có dấu hiệu say xỉn. Làm việc với tổ công tác, người đàn ông cho hay, mình vừa dừng chân, chưa kịp “đi tàu nhanh” thì được mời về phường.

Phải xóa sổ hoàn toàn các điểm mại dâm trong tháng 11

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết, trong vài tháng trở lại đây, trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Du xuất hiện nhiều quán cà phê kích dục cho khách.

Trước tình hình mại dâm hoạt động có tính phức tạp trên địa bàn, vừa qua, UBND phường chỉ đạo cho lực lượng Công an phường An Phú, bằng mọi giá đến cuối tháng 11 phải dẹp hoàn toàn các quán cà phê kích dục và điểm mại dâm trên địa bàn.

Theo lãnh đạo phường An Phú, để đạt được hiệu quả cao trong công tác này, thời gian tới Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị của phường phối hợp với Công an phường kiểm tra giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng của các quán cà phê và các ki - ốt dọc theo tuyến đường.

Qua kiểm tra nếu chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan thì lập biên bản, yêu cầu ngưng hoạt động. Ngoài ra, địa phương tiếp tục cho các chủ đất ký cam kết không cho người khác thuê mặt bằng để mở quán cà phê kích dục.

Đại diện Công an phường An Phú cho hay, từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 5 đợt ra quân điều tra, xử lý tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Qua đó đơn vị đã phát hiện lập biên bản xử lý 8 trường hợp quán cà phê hoạt động trá hình để nhân viên kích dục cho khách.

Để không tái diễn, Ban chỉ huy Công an phường thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ để xử lý dứt điểm các điểm mại dâm còn lại.

Song song đó, Ban chỉ huy Công an phường An Phú chỉ đạo cảnh sát phụ trách khu vực thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý ngay từ đầu nếu phát hiện.