ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?

ĐT Việt Nam lại thắng thiếu thuyết phục

ĐT Việt Nam bước vào trận lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 không chỉ với mục tiêu giành chiến thắng. HLV Kim Sang-sik trước đó đã nhấn mạnh ĐT Việt Nam cần thể hiện khả năng tấn công linh hoạt, hiệu quả và chơi biến hóa hơn so với trận lượt đi trước đó 5 ngày (ĐT Việt Nam thắng 3-1 ở trận đấu đó).

Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam đã chơi không ấn tượng như kỳ vọng. Thời tiết tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sân bãi, nhưng việc ĐT Việt Nam tung ra 19 pha dứt điểm mà chỉ có 1 bàn thắng đến từ tình huống bóng chạm cầu thủ ĐT Nepal đi vào lưới rõ ràng không phải kết quả tốt.

ĐT Việt Nam một lần nữa thắng thiếu thuyết phục trước ĐT Nepal. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam thắng 1-0 và người hâm mộ không cảm thấy không hài lòng. Trên mạng xã hội, có CĐV khẳng định đây là “chiến thắng đáng quên” của ĐT Việt Nam. Nhiều người hâm mộ khác cho rằng, ĐT Việt Nam dứt điểm quá yếu kém và đây là hạn chế rất lớn.

Ngoài ra, có CĐV nhấn mạnh, ĐT Việt Nam dường như đang thiếu mảng miếng tấn công chứ không phải chỉ liên quan đến sự thử nghiệm. Người hâm mộ cho rằng, ĐT Việt Nam thắng là do ĐT Nepal quá yếu và nếu gặp những đối thủ mạnh hơn, các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ khó chơi hơn nữa.

Một số bình luận của người hâm mộ ĐT Việt Nam (Nguồn: Ghiền Bóng Đá)