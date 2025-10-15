ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
ĐT Việt Nam bước vào trận lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 không chỉ với mục tiêu giành chiến thắng. HLV Kim Sang-sik trước đó đã nhấn mạnh ĐT Việt Nam cần thể hiện khả năng tấn công linh hoạt, hiệu quả và chơi biến hóa hơn so với trận lượt đi trước đó 5 ngày (ĐT Việt Nam thắng 3-1 ở trận đấu đó).
Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam đã chơi không ấn tượng như kỳ vọng. Thời tiết tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sân bãi, nhưng việc ĐT Việt Nam tung ra 19 pha dứt điểm mà chỉ có 1 bàn thắng đến từ tình huống bóng chạm cầu thủ ĐT Nepal đi vào lưới rõ ràng không phải kết quả tốt.
ĐT Việt Nam thắng 1-0 và người hâm mộ không cảm thấy không hài lòng. Trên mạng xã hội, có CĐV khẳng định đây là “chiến thắng đáng quên” của ĐT Việt Nam. Nhiều người hâm mộ khác cho rằng, ĐT Việt Nam dứt điểm quá yếu kém và đây là hạn chế rất lớn.
Ngoài ra, có CĐV nhấn mạnh, ĐT Việt Nam dường như đang thiếu mảng miếng tấn công chứ không phải chỉ liên quan đến sự thử nghiệm. Người hâm mộ cho rằng, ĐT Việt Nam thắng là do ĐT Nepal quá yếu và nếu gặp những đối thủ mạnh hơn, các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ khó chơi hơn nữa.
Một số bình luận của người hâm mộ ĐT Việt Nam (Nguồn: Ghiền Bóng Đá)
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.