Kết quả ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore: Thất vọng

ĐT Việt Nam bước vào trận đấu gặp ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ ba của bảng A ASEAN Cup 2026 với khí thế mạnh mẽ. ĐT Việt Nam đã thắng đậm ĐT Timor Leste 7-0 trong lượt trận đầu tiên và hướng tới một thắng lợi nữa để tạo đà tiến trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.

Trên thực tế, tại bảng A, ĐT Singapore cũng như ĐT Indonesia đã thực hiện được điều kiện cần thiết là thắng 2 trận trước 2 đội bị đánh giá kém hơn trong bảng A là ĐT Timor Leste và ĐT Campuchia. Chính vì vậy, cuộc đua tranh 2 vị trí đầu bảng để lọt vào vòng bán kết được xác định rõ ràng ở các cuộc đối đầu trực tiếp giữa ĐT Việt Nam, ĐT Singapore và ĐT Indonesia trước khi các chỉ số phụ được tính đến.

Đình Bắc và ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước ĐT Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu

ĐT Việt Nam đương nhiên cần chiến thắng để chiếm thế thượng phong cũng như giảm bớt áp lực trước trận đấu tiếp theo gặp ĐT Indonesia trên sân khách vào ngày 3/8. Ý đồ đánh bại ĐT Singapore đã được HLV Kim Sang-sik thể hiện rất rõ ràng với đội hình xuất phát thiên về tấn công.

ĐT Việt Nam ra quân với đội hình mạnh nhất có thể, thiên về tấn công khi Quang Hải, Hoàng Đức tiếp tục đá chính và ở phía trên là Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên. Ở hai cánh, Tiến Anh cũng như Văn Vĩ được kỳ vọng tạo sự cơ động để “nạp đạn” cho hàng công.

ĐT Singapore cũng không vừa khi họ chơi theo kiểu phòng ngự chủ động. Kyoga Nakamura và Song Ui-young rất chịu khó di chuyển ở khu vực giữa sân dù họ không có quá nhiều bóng để thể hiện năng lực chuyên môn

ĐT Việt Nam hoàn toàn áp đảo trong hiệp một và vấn đề lộ ra là các học trò của HLV Kim Sang-sik dứt điểm rất thiếu hiệu quả. Theo thống kê, ĐT Việt Nam có tới 13 pha dứt điểm ở 45 phút đầu tiên, có cả sự thực tế lẫn biểu diễn nhưng không ghi được bàn thắng.

ĐT Việt Nam trải qua trận đấu không dễ dàng trước ĐT Singapore. Ảnh: Lê Hiếu

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục lấn lướt và ĐT Singapore kiên trì phòng ngự. HLV Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh đáng kể và ĐT Việt Nam hướng tới những cơ hội rõ rệt để tìm kiếm bàn thắng và chiến thắng. Nhưng hàng loạt cơ hội đã trôi qua, kể cả cú đá của Hoàng Hên cũng đưa bóng đến xà ngang.

Bên phần sân đối diện, ĐT Singapore cũng có những tình huống phản công sắc nét. Thậm chí, nếu thủ môn Lê Giang Patrik không thi đấu tập trung, ĐT Việt Nam đã bị thủng lưới.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Sau lượt trận thứ ba, ĐT Singapore vẫn dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận đã đấu. ĐT Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm sau 2 trận đã đấu. ĐT Việt đã chơi 2 trận, có 4 điểm, đứng thứ ba trong bảng và sẽ phải tập trung tối đa trong trận đấu tiếp theo gặp ĐT Indonesia trên sân khách vào ngày 3/8.