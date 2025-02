Dự án đường tỉnh 830E ở Long An: Vì sao 85 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng?

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Long An khởi công dự án ĐT 830E đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830 có chiều dài toàn tuyến hơn 9,3km. Điểm đầu tại vị trí nút giao Bến Lức của cao tốc TP.HCM – Trung Lương thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Điểm cuối giao với ĐT830 thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước (Long An). Dự án tổng mức đầu tư 3.707 tỉ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Quy mô giai đoạn 1 đầu tư 2 đường song hành dọc theo tuyến. Mỗi đường song hành gồm: 2 làn xe hỗn hợp rộng 7m, 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m và đầu tư các cầu vượt sông trên đường song hành hai bên.

Tuyến ĐT830E được xây dựng phù hợp với định hướng quy hoạch đường Vành đai 4 - TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1698/QĐ-TTg, ngày 28/9/2011.