Dự án giáo dục phi lợi nhuận WITH Project hỗ trợ học sinh cuối cấp thi vào cấp 3

Ngày 06/04 tới đây, WITH Project sẽ tổ chức sự kiện chính trong chặng cuối của mùa V - "DREAMCATCHER", một sự kiện nhằm giúp đỡ các em học sinh THCS trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi vào 10.

Trong chặng cuối của Mùa V, sự kiện chính đầy thú vị mang tên “DREAMCATCHER” sẽ được tổ chức dưới sự chuẩn bị kỹ càng đến từ đội ngũ Ban Tổ chức của WITHProject. Với đội ngũ nhân sự và quy mô tổ chức lên đến gần 250 người tham gia“DREAMCATCHER” hứa hẹn sẽ tạo một khoảng thời gian ý nghĩa dành cho các bạn học sinh THCS, đồng thời tạo lên tiếng vang lớn trong hành trình phát triển của WITH Project.

Sự kiện DREAMCATCHER sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian 8h - 11h30 & 13h30 - 17h Chủ nhật ngày 06/04/2025 tại THCS Đống Đa - 28 Lương Định Của, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội. Đối tượng tham dự là học sinh lớp 8, 9 trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và các bậc phụ huynh có con em đang chuẩn bị cho kì thi vào 10 với hình thức Workshop Thực hành.

Đến với “DREAMCATCHER”, các em học sinh sẽ có cơ hội được tiếp cận nhiều hoạt động thủ công mới lạ, đồng thời gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các bạn đồng trang lứa, những anh chị đi trước đến từ nhiều trường THPT chuyên, trọng điểm trên địa bàn Hà Nội.

Từ đó, “DREAMCATCHER” hứa hẹn sẽ tạo nên một sân chơi vô cùng bổ ích, giúp các em học sinh THCS giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày ôn thi căng thẳng và sớm xác định được lối đi phù hợp trên chặng đường ôn thi cấp 3.

Điểm mới của sự kiện lần này bao gồm: Khu vực Tư vấn, Khu vực Trò Chơi, Hoạt động Thủ công làm đồ DIY và Khu vực Teabreak kết hợp Khu Đổi quà.

“DREAMCATCHER” không chỉ mang đến sân chơi kiến thức bổ ích mà còn tạo cơ hội cho các em giao lưu với anh chị đi trước và bạn bè đồng trang lứa (Ảnh minh hoạ)

Tại đây, mỗi món quà sẽ được quy đổi bằng những tờ WITH Dollars mà các bạn dành được qua từng trò chơi. Đặc biệt trong sự kiện lần này, Ban Tổ chức WITH Project đã đa dạng các hoạt động với khu vực trò chơi gồm 4 hoạt động khác nhau, cùng khu vực Teabreak được mở rộng với những phần quà thú vị. Từ đó, "DREAMCATCHER" chắc chắn sẽ gợi lên nguồn cảm hứng mới mẻ và là dấu ấn khó quên cho tất cả những người tham gia.

WITH là một dự án học tập phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 12/2020 bởi một nhóm cựu học sinh trường THCS Marie Curie Hà Nội, nay đã thu hút hàng trăm các bạn học sinh đến từ hơn 50 trường THPT khác nhau trên toàn địa bàn thủ đô tham gia.

Với mục đích giúp đỡ, hỗ trợ lứa học sinh THCS Hà Nội trong kỳ thi chuyển cấp, WITH Mùa V Phase 2 mong muốn có thể giải đáp thắc mắc cho các em học sinh về kỳ thi vào 10 cũng như môi trường cấp 3 sắp tới.

Đối tượng chính mà WITH Project hướng đến là: Cộng đồng học sinh THCS & các bậc cha mẹ phụ huynh có con em đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời là các bạn học sinh THPT trên địa bàn thủ đô có mong muốn tham gia hoạt động ngoại khóa tại các dự án phi lợi nhuận. Do đó, WITH Project luôn giữ vững tầm nhìn: Trẻ - Sáng tạo - Độc đáo - Nhiệt huyết, nhằm mang đến hình ảnh một cộng đồng người trẻ đầy tài năng với mong muốn cống hiến cho xã hội.

Đặc biệt, “DREAMCATCHER” là tên gọi của sự kiện chính trong WITH Project Mùa V Phase 2, nằm trong chuỗi sự kiện thường niên của dự án. Sự kiện này được tổ chức nhằm gỡ rối những khúc mắc trong kỳ thi chuyển cấp, đồng thời tạo ra một không gian thư giãn cho các em sau những tháng ngày ôn luyện căng thẳng.

Theo đó, vào ngày 06/04 tới, từ 8h đến 17h,WITH Project sẽ tổ chức sự kiện “DREAMCATCHER” tại THCS Đống Đa dưới hình thức Workshop thực hành. Với mục đích mở ra vùng đất ánh sáng của niềm tin và hy vọng theo tên gọi “Land of Luster” Mùa V đồng thời là chốn nhỏ mang đậm dấu ấn thời hoa niên, "DREAMCATCHER” sẽ tổ chức nhiều hoạt động độc đáo bao gồm: Hoạt động Tư vấn, Khuvực Trò chơi, Hoạt động Thủ công: Làm Bullet Journal và Khu vực đổi quà - Teabreak hứa hẹn mang đến cho các em học sinh cuối cấp nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ.

Đến với sự kiện, các bạn học sinh sẽ có cơ hội được ôn tập lại kiến thức qua các hoạt động tại Khu vực Trò chơi, làm quen với bạn bè đồng trang lứa, rèn luyện khả năng teamwork và lưu giữ những khoảnh khắc đầy hồn nhiên của tuổi 15. Thêm vào đó, những chia sẻ, tâm sự hay lời khuyên hữu ích từ các anh chị đi trước sẽ là bàn đạp nhằm tiếp thêm động lực và dẫn lối các em đến ngôi trường cấp 3 mơ ước.

Qua hoạt động này, Ban Tổ chức hy vọng sẽ giúp các em chuẩn bị những hành trang cần thiết về cả mặt vật chất lẫn tinh thần trước kì thi THPT sắp tới. Qua 4 mùa hoạt động trước đó, chuỗi sự kiện chính của WITH Project đã giúp đỡ và in dấu lên hành trình thi cuối cấp của hàng trăm em học sinh.

Trong đó, phần lớn học viên tham gia các nhóm học tập Chuyên Môn Ngoại Ngữ, Chuyên Môn Tự Nhiên, Chuyên Môn Xã Hội đã thành công đỗ vào các trường THPT Chuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội và các trường THPT Chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thêm vào đó, các học viên tham gia nhóm học tập chuyên môn điều kiện cũng có nhiều thành tích nổi bật không kém khi lần lượt ghi danh vào các trường THPT trọng điểm trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Không chỉ đồng hành cùng các em trên chặng đua ôn thi vào 10, WITH Project còn sát sao với các học viên qua các kỳ thi HSG cấp Quận/cấp Thành phố, đồng thời luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp các em củng cố năng lực và niềm tin vào chính bản thân mình.