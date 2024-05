Dự án xóa 'điểm nóng' giao thông trước cổng trường học đem lại hiệu quả tích cực

Nhiều giải pháp về hạ tầng trước cổng trường học

Dưới sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác vì các thành phố lành mạnh - PHC trong khuôn khổ Dự án sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn 2021-2025, mới đây, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phối hợp với UBND các quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, UBND huyện Quốc Oai triển khai thí điểm nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường.

Các cụm trường được thí điểm gồm cụm trường học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), trường tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông) và cụm trường học Sài Sơn( huyện Quốc Oai).

Tại cụm trường nêu trên, các giải pháp được triển khai thực hiện dưới sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các chuyên gia đến từ Tổ chức sáng kiến thiết kế thành phố toàn cầu (GDCI), gồm giải pháp về hạ tầng và giải pháp về tuyên truyền, hướng dẫn.

Cụ thể, về giải pháp hạ tầng, dự án thí điểm thực hiện một số nội dung cơ bản như: Cắm biển hạn chế tốc độ các phương tiện qua khu vực cổng trường học không vượt quá 30km/h; Làm lối đi bộ nổi cho học sinh đi bộ sang đường tại khu vực cổng trường học, kết cấu bằng bê tông nhựa (asphalt), chiều cao 9cm, vuốt nối êm thuận với mặt đường hiện trạng; Sơn kẻ các lối cho người đi bộ qua đường bằng vạch màu trắng, vàng để tăng khả năng nhận diện của người tham gia giao thông.

Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Đông) trước và sau khi thí điểm. Ảnh: N.N.

Một số vị trí không có hè cho người đi bộ, điều chỉnh mở rộng, bổ sung lối đi bộ bằng hàng cọc tiêu trụ dẻo có phản quang gắn dưới lòng đường (Cụm trường Xuân Đỉnh).

Tổ chức lại các vị trí đỗ xe của phụ huynh trước khu vực cổng trường (trường Tiểu học Nguyễn Du, Hà Đông); Tổ chức giao thông lại nút giao bằng đảo giao thông kết hợp điểm trú chân cho người đi bộ sang đường (Cụm trường Sài Sơn, Trường tiểu học Nguyễn Du); Bố trí làn đường dành cho học sinh đi xe đạp qua nút giao đảm bảo an toàn giao thông (nút giao ngã ba cụm trường Sài Sơn).

Song song với đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp về tuyên truyền, hướng dẫn như: Phối hợp với nhà trường tổ chức hướng dẫn cho giáo viên, phụ huynh học sinh, các lực lượng thực hiện phương án tổ chức giao thông; Bố trí lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng khác hướng dẫn giao thông trong các khung giờ cao điểm, giờ tan trường...

Phụ huynh học sinh đánh giá cao

Quá trình thí điểm, Dự án sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn 2021-2025 đã lựa chọn tổ chức GDCI thực hiện thu thập thông tin, khảo sát để đánh giá kết quả.

Kết quả sau khi thí điểm cho thấy, tại cụm trường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), tốc độ chung của phương tiện đã giảm và không có các va chạm tại khu vực trường học. Đã có sự thay đổi đáng kể hướng tới các phương thức giao thông bền vững, với tỷ lệ đi xe đạp tăng 25% và tỷ lệ đi bộ tăng 14%;

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông), nhiều phụ huynh khi đưa đón con cảm thấy hài lòng với các giải pháp đồng bộ nêu trên. Phần lớn, họ đều cảm nhận rằng, tốc độ chung của phương tiện đã giảm; người dân lưu thông qua khu vực chú ý quan sát hơn.

"Đặc biệt, chúng tôi thấy một điều thay đổi lớn đó là các vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trường học giảm. Người dân đưa đón con đi học tại khu vực này cảm thấy an toàn", ông Nguyễn Quang Long, người dân trên đường 19/5, quận Hà Đông chia sẻ.

Cụm trường Sài Sơn (Quốc Oai) trước và sau khi thí điểm. Ảnh: N.N.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thúy Hằng, quận Bắc Từ Liêm cũng cho rằng, vấn đề an toàn giao thông trước khu vực trường học được phụ quan tâm rất lớn. Bởi vậy, việc thực hiện các giải pháp về hạ tầng trước cổng trường học đã đem lại nhiều điểm tích cực.

"Các gờ giảm tốc độ, cắm biển hạn chế tốc độ, hay việc sơn kẻ các lối cho người đi bộ qua đường bằng vạch màu trắng, vàng để tăng khả năng nhận diện của người tham gia giao thông đã đem lại hiệu quả tích cực. Người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua đây. Còn người dân đưa đón con tại khu vực này cũng cảm thấy an toàn hơn", bà Hằng chia sẻ.

Còn theo Tổ chức sáng kiến thiết kế thành phố toàn cầu (đơn vị thực hiện việc khảo sát), số người sử dụng xe đạp để đi lại hàng ngày qua tuyến đường này hàng ngày cũng tăng 20.6%. Dự án đã thu hút được số người đến khu vực trường tăng thêm 31.1%.

Số người được hỏi cảm thấy rất an toàn sau khi cải tạo tăng thêm 49%. Ngoài ra, 86,7% người được hỏi cảm nhận đường phố đã an toàn hơn nhiều đối với trẻ em, nêu bật sự thành công của các biện pháp an toàn được thực hiện trong dự án.

Khi được hỏi, nhiều người cảm thấy rất an toàn khi đi qua đoạn đường nêu trên (tăng 51,5%). Số người cho rằng đường phố rất an toàn đối với trẻ em tăng thêm 47,5%. Mức độ tự tin của phụ huynh đã tăng 36,4% số người được hỏi hoàn toàn đồng ý và 19,3% số người được hỏi cảm thấy yên tâm khi cho con họ tự đi bộ hoặc đạp xe đến trường.

Ngoài ra, số người cảm thấy đường phố sau can thiệp rất thu hút tăng 52,9%. Người đi bộ dưới lòng đường giảm 10,4% và lượng người đi bộ đi bên trong vạch kẻ qua đường tăng 51,5 %.

70,6% số phụ huynh được hỏi cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn khi cho con tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường, cho thấy mức độ tin tưởng của phụ huynh đối với sự an toàn của môi trường được thiết kế lại. Số người đi bộ dưới lòng đường giảm 5.3%, và số người băng qua đường không đúng nơi quy định (ngoài vạch sang đường cho người đi bộ) giảm 14.5%.

Ngoài việc không có các va chạm tại khu vực trường học sau khi giới hạn tốc độ, kết quả khảo sát tại cụm trường Sài Sơn (huyện Quốc Oai) cho thấy, tỉ lệ học sinh sử dụng các giải pháp an toàn của dự án tăng 18%. Số người chọn đi xe đạp đến khu vực này tăng 5% và có tiềm năng còn tăng thêm 4% trong tương lai sẽ lựa chọn xe đạp để đi lại hàng ngày. Số người được hỏi cảm nhận tuyến phố sau khi được đã an toàn hơn nhiều tăng 27%.

Bên cạnh đó, số người được hỏi thấy khu phố an toàn hơn cho trẻ em tăng 18% và số phụ huynh thấy yên tâm hơn khi cho con cái mình tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường tăng 16% (kết quả phỏng vấn trực tiếp 60 người). Số người được hỏi cảm thấy đường phố rất an toàn sau khi can thiệp tăng 49%.

Dự án cũng đã góp phần tăng 4.5% tỉ lệ sử dụng xe đạp và giảm 5,5% việc sử dụng xe máy ở khu vực này. Trong khi số lượng người đi bộ dưới lòng đường giảm 43,4%, thì số lượng người đi bộ ở bên trong vạch kẻ qua đường tăng 31,6%.