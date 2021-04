Dự báo giá khí tăng, Đạm Phú Mỹ “cài số lùi” lợi nhuận

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – HoSE: DPM) vừa tổ chức phiên họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên của PVFCCo

Tại đại hội, lãnh đạo PVFCCo cho hay, năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra trong bối cảnh các yếu tố thị trường như giá khí tiếp tục khó lường, nguồn cung khí chuyển sang thời kỳ khó khăn khi các nguồn khí giá rẻ sụt giảm sản lượng. Thêm vào đó, việc nhà máy Đạm Phú Mỹ dừng máy để bảo dưỡng tổng thể trong hơn 1 tháng làm giảm đáng kể sản lượng, nên kế hoạch kinh doanh năm 2021 sẽ giảm mạnh so với thực hiện năm 2020.

"Cài số lùi" lợi nhuận

Ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVFCCo, cho hay, nhìn chung 2020 là một năm đầy thách thức và bất ổn, nhưng PVFCCo đã có một năm thành công. Doanh thu đạt 8.038 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019, nhưng vẫn chưa đạt đúng kế hoạch (đạt 87% kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế 848 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch năm 2020, tăng 82% so với năm 2019.

Theo lý giải của ông Tân, năm 2020, "Doanh thu tuy không đạt kế hoạch do giá phân bón thấp hơn so với dự kiến, nhưng lợi nhuận vượt xa năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do công ty tối ưu được chi phí, tiết kiệm định mức vật tư, năng lượng,… nhờ nhà máy vận hành liên tục, đạt năng suất cao nên đã tiết kiệm được hơn 350 tỷ đồng, nhờ đó giá thành sản phẩm chính giảm từ 3-15%", ông Tân nói.

Dù có một năm khá thành công nhưng bước sang năm 2021, kế hoạch kinh doanh của PVFCCo lại được "cài số lùi". Cụ thể, PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu ở mức 8.331 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chỉ 437 tỷ đồng.

Ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVFCCo giải thích lý do "cài số lùi" lợi nhuận năm 2021

Giải thích lý do đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2020, đại diện PVFCCo cho hay, năm 2021 nhà máy Đạm Phú Mỹ phải dừng máy để bảo dưỡng tổng thể trong hơn 1 tháng làm giảm đáng kể sản lượng, từ mức hơn 860 nghìn tấn (năm 2020), chỉ còn khoảng hơn 760 nghìn tấn.

"Sản lượng đã giảm khoảng hơn 100 nghìn tấn, điều đó đồng nghĩa với giá thành sẽ tăng cao. Chưa kể, năm 2020 nhà máy vận hành liên tục, sản lượng cao… nên đã tiết kiệm được nguyên liệu, năng lượng hơn 350 tỷ đồng. Nhưng năm nay không hoạt động liên tục, sản lượng thấp nên sẽ không đạt được hiệu quả tối ưu hóa chi phí như năm trước", đại diện PVFCCo lý giải.

Ngoài ra, một yếu tố không kém phần quan trọng là giá khí đầu vào. Theo PVFCCo, giá khí mà Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch cho năm 2021 chỉ là 5,21 USD nhưng 3 tháng đầu năm bình quân giá khí đã tăng mạnh lên 6,37 USD và dự kiến cả năm giá khí sẽ đạt mức 6,76 USD. Điều này có nghĩa giá khí thực tế có thể tăng tới 1,5 USD so với kế hoạch, khiến cho giá thành sản xuất sẽ tăng

Dù dự báo năm 2021 sẽ còn nhiều khó khăn nhưng theo ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVFCCo, nếu kỳ họp Quốc hội tới mà thông qua được việc sửa đổi Luật Thuế VAT đầu vào thì có thể sẽ điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh cho phù hợp tình hình.

Cổ đông bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT và BKS mới

"Mỗi năm, PVFCCo không được hoàn thuế VAT đầu vào từ 350-380 tỷ đồng, nếu luật Thuế được sửa đổi thì kết quả kinh doanh của chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều", ông Tân chia sẻ với cổ đông.

Tại đại hội, ĐHĐCĐ cũng thông qua mức chi cổ tức 14% bằng tiền mặt cho năm 2020, tương ứng 1.400 đồng/CP. Đầu năm 2021, PVFCCo đã tạm ứng cổ tức với mức 7%, như vậy sắp tới các cổ đông sẽ được nhận tiếp 7%, tức 700 đồng/CP nữa cho năm 2020.

Bước sang năm 2021, để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10%, PVFCCo đặt nhiệm vụ nâng tối đa sản lượng hai nhà máy sản xuất phân ure và NPK trong thời gian không bảo dưỡng, tiếp tục tối ưu hóa chi phí trong mọi khâu từ sản xuất, kinh doanh tới quản lý…

Cổ đông quan tâm nhiều đến việc thoái vốn nhà nước

Tại đại hội, nhiều cổ đông quan tâm đến tiến trình thoái vốn nhà nước và các khoản đầu tư, tiền gửi của PVFCCo tại VNPoly, OceanBank…

Ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVFCCo, cho hay với khoản đầu tư vào VNPoly, hiện đang có tín hiệu rất tích cực. Cụ thể, trong thời gian qua, VNPoly đã hợp tác sản xuất với Tổng công ty Shinkong Synthetic Fibers (SSFC) và hiện nay đã vận hành toàn bộ 27 dây chuyền sản xuất sợi; ký kết cung cấp sợi cho các hãng thời trang hàng đầu thế giới như Adidas, Nike…Hy vọng thời gian tới dự án này sẽ thoát khỏi 12 đại dự án thua lỗ, ông Tân chia sẻ.

Với khoản tiền gửi tại ngân hàng OceanBank, lãnh đạo PVFCCo và ông Đinh Văn Sơn – thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho hay, đây là nhà băng đang trong giai đoạn tái cơ cấu theo đề án của Chính Phủ và NHNN, hiện PVFCCo vẫn đang nhận lãi từ khoản đầu tư này.

Tại đại hội, các cổ đông cũng bầu ra HĐQT và BKS mới, gồm: Hội đồng quản trị: - Ông Hoàng Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT (thay ông Nguyễn Tiến Vinh). - Ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT (kiêm Tổng giám đốc). - Ông Dương Trí Hội, Thành viên HĐQT - Ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT - Ông Louis T Nguyen, Thành viên HĐQT (độc lập) Ban Kiểm soát - Ông Huỳnh Kim Nhân – Trưởng Ban Kiểm soát - Ông Lê Vinh Văn – Thành viên Ban Kiểm soát - Ông Lương Phương– Thành viên Ban Kiểm soát Đặc biệt, ông Hoàng Trọng Dũng, tân Chủ tịch HĐQT đã có tới hơn 20 năm công tác trong ngành dầu khí, phân bón, hóa chất, đảm trách các vị trí cấp cao tại: Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí; Ban QLDA Nhà máy Đạm Phú Mỹ; Ban QLDA Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí...