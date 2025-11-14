Dự báo không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội lại sắp đón mưa rét, miền Bắc nhiệt độ thấp nhất bao nhiêu?

Tin dự báo không khí lạnh miền Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp đón mưa rét, thời điểm nào lạnh nhất?

Theo bản tin mới nhất, không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các đêm từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc và các khu vực từ đêm 13/11 đến ngày 23/11

Từ đêm 13/11 đến ngày 15/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Theo tin dự báo không khí lạnh miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc lại sắp có mưa rét, nhiệt độ hạ sâu, có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Bắc và Trung Trung Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng ngày 15/11 từ Hà Tĩnh có mưa, mưa rào. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 15/11 đến ngày 23/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc, khu vực Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Từ khoảng ngày 18/11 trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng có mưa lớn diện rộng. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 16-18/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cập nhật dự báo thời tiết Hà Nội: Sắp đón mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, dự báo nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

Theo dự báo thời tiết Hà Nội từ AccuWeather, từ ngày 14-22/11, Hà Nội có nhiệt độ dao động từ 14-28 độ C.

Đặc biệt, theo dự báo không khí lạnh miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày tới, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ giảm sâu, đặc biệt trong 2 ngày 17 và 18/11, khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiều mây, khả năng có mưa rét. Cụ thể:

Ngày 14/11, Hà Nội có nhiệt độ dao động từ 16 - 28 độ C, nhiều nắng, trời quang.

Ngày 15/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 19 - 28 độ C, nhiều nắng, trời trong xanh.

Ngày 16/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 20 - 27 độ C, trời nhiều mây.

Ngày 17/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 17 - 25 độ C, trời nhiều mây, khả năng có một hai cơn mưa rào ngắn.

Ngày 18/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 14 - 18 độ C, trời nhiều mây, nhiệt độ giảm sâu.

Ngày 19/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 14 - 22 độ C, mây tan và có một chút nắng, trời quang.

Từ ngày 20-22/11, dự báo Hà Nội nhiều nắng, trời quang, nhiệt độ dao động từ 16 - 27 độ C.